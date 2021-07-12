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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210712/puteshestviya-1740888634.html
Эксперты рассказали, сколько времени туристы проводят сейчас в поездках
Эксперты рассказали, сколько времени туристы проводят сейчас в поездках - РИА Новости, 12.07.2021
Эксперты рассказали, сколько времени туристы проводят сейчас в поездках
Названо число дней, которые самостоятельные туристы проводят летом в поездках по России и за рубежом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.07.2021
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отдых в россии 2021 летом
россия
туризм
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Названо число дней, которые самостоятельные туристы проводят летом в поездках по России и за рубежом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов по 100 самым популярным направлениям с датами вылета и возвращения с 1 июня по 31 августа 2021 года.Оказалось, что больше всего времени летом пользователи проводят в Магадане — 24 дня. Второе место заняла южная столица Киргизии: в Оше клиенты сервиса задерживаются почти на 22 дня. Также чуть больше трех недель путешественники находятся в Бургасе и Каире, около 19 дней — в Бишкеке и Нью-Йорке, 18 дней — в Баку. А поездки в Южно-Сахалинск, Киев и Новокузнецк у россиян длятся в среднем по 16 дней. Меньше всего времени путешественники проводят этим летом в Липецке и Череповце — по трое суток. На посещение Курильска, Казани и Ханты-Мансийска они закладывают около четырех дней, а на Чебоксары, Петрозаводск, Мурманск, Санкт-Петербург и Ульяновск — примерно пять суток.В курортных городах, куда летом традиционно многие отправляются именно на отдых, россияне задерживаются в среднем на десять дней. Больше всего времени проводят в Симферополе (13 суток), в Анапу прилетают на 12, в Геленджик — на 11 дней, а в Сочи и Минводы — на десять дней.
https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html
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ош, бургас, нью-йорк (город), магадан, отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, новости - туризм, геленджик, симферополь, сочи, минеральные воды, анапа, курильск, баку, санкт-петербург

Эксперты рассказали, сколько времени туристы проводят сейчас в поездках

11:30 12.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНарзанная галерея в Кисловодске
Нарзанная галерея в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Названо число дней, которые самостоятельные туристы проводят летом в поездках по России и за рубежом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов по 100 самым популярным направлениям с датами вылета и возвращения с 1 июня по 31 августа 2021 года.
Оказалось, что больше всего времени летом пользователи проводят в Магадане — 24 дня. Второе место заняла южная столица Киргизии: в Оше клиенты сервиса задерживаются почти на 22 дня. Также чуть больше трех недель путешественники находятся в Бургасе и Каире, около 19 дней — в Бишкеке и Нью-Йорке, 18 дней — в Баку. А поездки в Южно-Сахалинск, Киев и Новокузнецк у россиян длятся в среднем по 16 дней.
Меньше всего времени путешественники проводят этим летом в Липецке и Череповце — по трое суток. На посещение Курильска, Казани и Ханты-Мансийска они закладывают около четырех дней, а на Чебоксары, Петрозаводск, Мурманск, Санкт-Петербург и Ульяновск — примерно пять суток.
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В курортных городах, куда летом традиционно многие отправляются именно на отдых, россияне задерживаются в среднем на десять дней. Больше всего времени проводят в Симферополе (13 суток), в Анапу прилетают на 12, в Геленджик — на 11 дней, а в Сочи и Минводы — на десять дней.
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