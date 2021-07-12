https://ria.ru/20210712/puteshestviya-1740888634.html

Эксперты рассказали, сколько времени туристы проводят сейчас в поездках

Эксперты рассказали, сколько времени туристы проводят сейчас в поездках - РИА Новости, 12.07.2021

Эксперты рассказали, сколько времени туристы проводят сейчас в поездках

Названо число дней, которые самостоятельные туристы проводят летом в поездках по России и за рубежом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:30

2021-07-12T11:30

2021-07-12T11:30

ош

бургас

нью-йорк (город)

магадан

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Названо число дней, которые самостоятельные туристы проводят летом в поездках по России и за рубежом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов по 100 самым популярным направлениям с датами вылета и возвращения с 1 июня по 31 августа 2021 года.Оказалось, что больше всего времени летом пользователи проводят в Магадане — 24 дня. Второе место заняла южная столица Киргизии: в Оше клиенты сервиса задерживаются почти на 22 дня. Также чуть больше трех недель путешественники находятся в Бургасе и Каире, около 19 дней — в Бишкеке и Нью-Йорке, 18 дней — в Баку. А поездки в Южно-Сахалинск, Киев и Новокузнецк у россиян длятся в среднем по 16 дней. Меньше всего времени путешественники проводят этим летом в Липецке и Череповце — по трое суток. На посещение Курильска, Казани и Ханты-Мансийска они закладывают около четырех дней, а на Чебоксары, Петрозаводск, Мурманск, Санкт-Петербург и Ульяновск — примерно пять суток.В курортных городах, куда летом традиционно многие отправляются именно на отдых, россияне задерживаются в среднем на десять дней. Больше всего времени проводят в Симферополе (13 суток), в Анапу прилетают на 12, в Геленджик — на 11 дней, а в Сочи и Минводы — на десять дней.

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

https://ria.ru/20210712/yugra-1738918045.html

ош

бургас

нью-йорк (город)

магадан

россия

геленджик

симферополь

сочи

минеральные воды

анапа

курильск

баку

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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