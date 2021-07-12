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Партия "Действие и солидарность"
Партия "Действие и солидарность" - РИА Новости, 12.07.2021
Партия "Действие и солидарность"
Молдавская партия "Действие и солидарность" – правоцентристская партия, которая разделяет и продвигает доктрину социального либерализма. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:31
2021-07-12T12:31
майя санду
молдавия
справки
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Молдавская партия "Действие и солидарность" – правоцентристская партия, которая разделяет и продвигает доктрину социального либерализма.23 декабря 2015 года Майя Санду объявила о начале движения In PAS with Maia Sandu для создания новой политической партии. Позже инициативная группа движения решила, что будущая партия будет называться "Действие и солидарность". В начале 2016 года была инициирована кампания по сбору подписей за создание новой партии, до учредительного съезда партии удалось собрать около 7,5 тысячи подписей.15 мая 2016 года состоялся учредительный съезд партии "Действие и солидарность", где Майя Санду была избрана ее председателем.Партия выступает за построение сбалансированной и целостной политической системы, борьбу с коррупцией, независимость судебной власти, развитие сильной экономики, основанной на частной инициативе, модернизацию государственного управления, качественное образование, доступные и качественные медицинские услуги, обеспечение социальной защиты и др. 24 февраля 2019 года на выборах в парламент страны партия "Достоинство и солидарность" выступала вместе с партией "Достоинство и правда" в составе проевропейского оппозиционного блока ACUM. По итогам голосования блок занял второе место с 26,58% голосов, уступив правящей Партии социалистов, набравшей 31,26% голосов. В результате партия "Действие и солидарность" и блок ACUM были представлены в парламенте 15 депутатами.15 ноября 2020 года баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах страны. После этого Санду вышла из партии и сложила с себя полномочия председателя формирования, как того требовало законодательство страны. /Председателем партии был избран бывший министр образования Молдавии Игорь Гросу.В 2021 году к досрочным выборам республику привел политический кризис, который обострился после отставки премьер-министра страны в конце декабря 2020 года. В конце марта 2021 года президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы – поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал право президента распустить парламент. При этом из-за режима ЧП, введенного с 1 апреля и до 30 мая из-за коронавируса, распустить парламент не могли. КС признал введение режима ЧП незаконным. 28 апреля 2021 года Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и о проведении досрочных выборов 11 июля. 11 июля 2021 года на досрочных парламентских выборах, согласно данным ЦИК после обработки 99,9% протоколов с избирательных участков, партия "Действие и солидарность" одержала победу с 52,72% голосов. По предварительным результатам, она получит 62-63 места в парламенте страны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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майя санду, молдавия, справки

Партия "Действие и солидарность"

12:31 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молдавская партия "Действие и солидарность" – правоцентристская партия, которая разделяет и продвигает доктрину социального либерализма.
23 декабря 2015 года Майя Санду объявила о начале движения In PAS with Maia Sandu для создания новой политической партии. Позже инициативная группа движения решила, что будущая партия будет называться "Действие и солидарность". В начале 2016 года была инициирована кампания по сбору подписей за создание новой партии, до учредительного съезда партии удалось собрать около 7,5 тысячи подписей.
15 мая 2016 года состоялся учредительный съезд партии "Действие и солидарность", где Майя Санду была избрана ее председателем.
Партия выступает за построение сбалансированной и целостной политической системы, борьбу с коррупцией, независимость судебной власти, развитие сильной экономики, основанной на частной инициативе, модернизацию государственного управления, качественное образование, доступные и качественные медицинские услуги, обеспечение социальной защиты и др.
Люди проходят мимо избирательных плакатов накануне досрочных парламентских выборов в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 01:18
Процедура выборов парламента Молдавии
24 февраля 2019 года на выборах в парламент страны партия "Достоинство и солидарность" выступала вместе с партией "Достоинство и правда" в составе проевропейского оппозиционного блока ACUM. По итогам голосования блок занял второе место с 26,58% голосов, уступив правящей Партии социалистов, набравшей 31,26% голосов. В результате партия "Действие и солидарность" и блок ACUM были представлены в парламенте 15 депутатами.
15 ноября 2020 года баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах страны. После этого Санду вышла из партии и сложила с себя полномочия председателя формирования, как того требовало законодательство страны. /
Председателем партии был избран бывший министр образования Молдавии Игорь Гросу.
В 2021 году к досрочным выборам республику привел политический кризис, который обострился после отставки премьер-министра страны в конце декабря 2020 года. В конце марта 2021 года президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы – поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал право президента распустить парламент. При этом из-за режима ЧП, введенного с 1 апреля и до 30 мая из-за коронавируса, распустить парламент не могли. КС признал введение режима ЧП незаконным. 28 апреля 2021 года Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и о проведении досрочных выборов 11 июля.
11 июля 2021 года на досрочных парламентских выборах, согласно данным ЦИК после обработки 99,9% протоколов с избирательных участков, партия "Действие и солидарность" одержала победу с 52,72% голосов. По предварительным результатам, она получит 62-63 места в парламенте страны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Майя СандуМолдавияСправки
 
 
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