https://ria.ru/20201224/sandu-1590741748.html

Додон официально передал полномочия президента Молдавии Майе Санду

Додон официально передал полномочия президента Молдавии Майе Санду

Ушедший с поста президента Молдавии Игорь Додон официально передал полномочия своей преемнице Майе Санду, которая в четверг вступила в должность главы... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:46

2020-12-24T13:46

2020-12-24T15:46

майя санду

обсе

игорь додон

снг

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в мире

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КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Ушедший с поста президента Молдавии Игорь Додон официально передал полномочия своей преемнице Майе Санду, которая в четверг вступила в должность главы республики.Санду в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. Додон во Дворце президента встретил Санду с цветами. Во время официальной церемонии Санду вручила Додону, как уже бывшему президенту, памятную табличку о том, что он был главнокомандующим в период с 2016 по 2020 годы. С собой она принесла полученный во время инаугурации флаг президента Молдавии, который теперь будет находиться во Дворце президента. Церемония продлилась не дольше двух минут.Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны.

https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590727750.html

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майя санду, обсе, игорь додон, снг, молдавия, в мире