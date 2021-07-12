https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740875973.html

Пропрезидентская партия набирает 52,72 процента на выборах в Молдавии

Пропрезидентская партия набирает 52,72 процента на выборах в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021

Пропрезидентская партия набирает 52,72 процента на выборах в Молдавии

На досрочных парламентских выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия "Действие и солидарность" — за нее проголосовали 52,72 процента избирателей,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:06

2021-07-12T10:06

2021-07-12T12:14

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КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. На досрочных парламентских выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия "Действие и солидарность" — за нее проголосовали 52,72 процента избирателей, сообщил ЦИК после обработки 99,9 процента протоколов с избирательных участков.Основной соперник "Действия и солидарности", блок "Коммунисты и социалисты", который возглавляют два бывших президента — Владимир Воронин и Игорь Додон, набирает 27,23 процента голосов. Кроме того, в парламент проходит партия "Шор", за которую проголосовали 5,75 процента избирателей. Остальные пока не могут преодолеть избирательный порог.Всего в парламенте Молдавии 101 место. Чтобы получить парламентское большинство, позволяющее формировать правительство, достаточно 51 мандата. По предварительным результатам, "Действие и солидарность" получит 62-63 места, "Коммунисты и социалисты" — 32 (22 у Соцпартии и десять у Компартии), а партия "Шор" — шесть или семь. При этом "Действию и солидарности" не удалось набрать 67 мандатов, которые нужны, чтобы вносить поправки в конституцию.Досрочные выборы в парламент Молдавии прошли накануне. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. По данным ЦИК, итоговая явка составила 48,41 процента от общего числа избирателей.

https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html

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майя санду, молдавия, в мире