https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html

Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов

Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов - РИА Новости, 12.07.2021

Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов

На своей 97-й сессии — она только что состоялась в Гааге — Исполнительный комитет Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) представил проект доклада о том,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:00

2021-07-12T08:00

2021-07-12T08:07

госпитализация алексея навального

россия

мария захарова

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

министерство обороны сша

уинстон черчилль

в мире

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На своей 97-й сессии — она только что состоялась в Гааге — Исполнительный комитет Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) представил проект доклада о том, как в 2020 году обстояли в мире дела с химическим оружием. Для нас этот документ интересен тем, что в нем упоминается Алексей Навальный.При чтении доклада вскрываются увлекательные подробности. В параграфе 1.41 черным по белому написано, что 20 августа секретариат ОЗХО по просьбе Германии направил свою команду в Россию по подозрению в отравлении гражданина России. Но, позвольте, — ведь 20 августа Навальный еще только пил чай в аэропорту Томска и садился в самолет. До этого у него состоялся затяжной алкотрип по нескольким городам Сибири. Четырнадцатого августа он с тусовкой веселился в ресторане отеля Radisson Park Inn в Новосибирске. Пятнадцатого отмечал день рождения сотрудницы в баре новосибирского "Хилтона". Шестнадцатого вновь квасили в "Рэдиссоне". Семнадцатого, переехав в Томск, отметили это дело в номерах. Восемнадцатого отдыхали в ресторане томского отеля так буйно, что администраторы попросили их продолжить пьянку в номере. Девятнадцатого поехали на природу — париться в бане, ну и там, натурально, тоже употребляли.Двадцатого августа утомленный излишествами организм революционера взбунтовался. С утра Навальный выпил чаю, и это, кажется, стало последней каплей. В туалете самолета блогеру стало плохо. Самолет спешно посадили в Омске. Скорая помощь повезла Навального в больницу, у него взяли все анализы, принялись лечить. Никаких отравляющих веществ в его организме не было. Единственное, в моче был обнаружен алкоголь — 0,2 промилле. Но где же логика? Двадцатого августа ничего с Навальным еще не понятно. Возможно, возлияния обострили какую-то его хроническую болезнь, однако признаков отравления никаких нет. И в это же самое время секретариат ОЗХО, расположенный в Гааге, уже отправляет в Россию своих инспекторов с заготовленной легендой об "отравлении российского гражданина" каким-то загадочным боевым веществом.Ни для кого не секрет, что создание инспекции ОЗХО для расследования инцидентов на местах — это затяжная бюрократическая процедура. Даже на расследование фейков про химатаку в сирийской Думе инспекторы выдвинулись спустя неделю после инсценировки.Для того чтобы запросить ОЗХО о направлении инспекторов в Россию, германские власти сначала должны были понять, что происходит с Навальным, потом составить запрос, а также предоставить доказательства своих подозрений: во-первых, что было отравление, а во-вторых — что при этом использовалось какое-то запрещенное вещество, химоружие. Потом в ОЗХО заявку рассматривали бы. Все это требует времени. А тут — не успел Навальный попасть в больницу и сдать анализ, как к нам уже "едет ревизор".Разумеется, наши представители на сессии ОЗХО обратили внимание генерального директора технического секретариата на эту нестыковку, выдающую умышленный, постановочный характер всего громкого дела Навального. Что ответил им гендиректор? Ничего. Он просто промолчал.Что было дальше, ярко описала официальный представитель МИД Мария Захарова: "И тут ему (гендиректору. — Прим. ред.) помогла добрая фея в лице… та-там… постпреда Германии. Она выдала гениальную версию... По ее мнению, речь идет об опечатке, которую досадным образом вовремя не исправили. Но гендиректор техсекретариата ОЗХО продолжал упорно молчать… Дальше произошло и вовсе невообразимое. Немецкий постпред заявила, что она все вспомнила: 20 августа Меркель встречалась с Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному.Видимо, в ОЗХО, по ее мнению, смотрели в этот момент телевизор и восприняли предложение Меркель как сигнал к действию: надо было сразу группу сформировать по расследованию отравления химическим оружием. И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?"Процитированный нами текст — это не окончательная версия доклада, а его черновик, художественный набросок, так сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы деятели из ОЗХО не просто поправили в нем даты и "опечатки", но привели бы его и всю свою деятельность в соответствие с реальностью.Печально видеть, как некогда уважаемая международная организация, подпав под влияние британских и американских партнеров, занимается сочинением небылиц и постановкой провокаций вместо того, чтобы расследовать реальное положение дел с химическим оружием.На самом деле, ситуация с ним устрашающая. В том же самом проекте доклада, который мы цитировали, упоминается обладатель крупнейших запасов химического оружия в мире. Нет, это отнюдь не Сирия, которой так занята в последнее время ОЗХО. Это Соединенные Штаты Америки. США — единственное из государств, подписавших Конвенцию о запрещении химоружия, которое до сих пор не уничтожило свои запасы. В России, напомним, все было уничтожено еще в 2017 году. В Сирии — в 2014-м.По мнению нашего Минобороны, США располагают на сегодня как минимум десятью процентами от своих гигантских запасов химоружия. По версии американцев, озвученной в докладе ОЗХО, они уничтожили уже больше 95 процентов. Однако в любом случае речь идет о тысячах тонн боевых отравляющих и химических веществ, обеспечивающих верную и мучительную смерть миллионам людей. Да, американские партнеры заявляют, что постепенно ликвидируют их, но дата окончательного уничтожения все откладывается и откладывается. Сегодня она сдвинута на 2023 год.Из доклада ОЗХО (параграфы 1.6-1.11) видно, что вся деятельность американцев по уничтожению смертельного оружия в 2020 году сводилась к отправке в Гаагу разнообразных писем и уведомлений. Такими темпами они вряд ли справятся.Добро бы американские партнеры просто хранили свою адскую химию при себе. Но ведь они ее регулярно применяют на поле боя. Годами сжигали напалмом и травили "агентом Оранж" мирных жителей Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Камбоджи. В 2003-2004 годах выжигали напалмом и фосфорными боеприпасами иракцев. Сначала Пентагон пытался уверять общественность, что фосфорные бомбы использовались на иракской войне только для освещения. Однако вскоре в журнале "Полевая артиллерия" появились откровения американских военных, на все лады расхваливавших белый фосфор и рассказывавших, как они им выжигали иракских повстанцев: "У нас это называлось "встряхни и поджарь" (shake and bake)". После этого американцы на голубом глазу заявили, что фосфорные боеприпасы не являются химоружием. Хотя белый фосфор, попав на кожу, буквально прожигает ее насквозь.Накопились вопросы и к атакам игиловцев с использованием химоружия. Кто-то же террористам должен был его поставлять в промышленных масштабах. А такие запасы остались только у США.У британских партнеров тоже богатейшая история использования химоружия. В частности, в 1919 году оккупационные английские войска, захватившие Архангельск и Мурманск, травили местное население новейшей придумкой ученых из Портон-Даун — химоружием "Устройство М". На применении отравляющих веществ против большевиков настоял лично Уинстон Черчилль.Лаборатория в Портон-Даун, печально прославившаяся своими опытами на людях со смертельным исходом, работает до сих пор. Там находятся образцы всех опаснейших отравляющих веществ и запрещенных химикатов. Официально утверждается, что их там исследуют. Но неприятный инцидент в Солсбери, который британские СМИ назвали "отравлением Скрипалей", вполне мог быть связан с утечкой из Портон-Даун, расположенного как раз поблизости.По-хорошему экспертам ОЗХО следовало бы пристальнейшим образом расследовать действия американских и британских военных. Вместо этого они обслуживают их интересы. Переводя стрелки на Россию, участвуя в создании отвратительных провокаций типа дела Навального, ОЗХО — сознательно или нет — покрывает преступления против человечества.

https://ria.ru/20210710/navalnyy-1740737987.html

https://ria.ru/20210706/navalnyy-1740095733.html

https://ria.ru/20210623/navalnyy-1738278727.html

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737833378.html

https://ria.ru/20210614/putin-1736950557.html

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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, министерство обороны сша, уинстон черчилль, в мире