Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html
Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации
Алкоголь, обнаруженный в моче Алексея Навального при госпитализации, не был "кефирным" и не мог быть обусловлен внутренними процессами его организма, сообщил... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:13
2020-10-10T09:34
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_0:0:3330:1873_1400x0_80_0_0_641d7a44adf29c9699c564f1e0d8ca97.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Алкоголь, обнаруженный в моче <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> при госпитализации, не был "кефирным" и не мог быть обусловлен внутренними процессами его организма, сообщил РИА Новости завотделением острых отравлений Больницы скорой медпомощи № 1 в Омске, главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.По словам врача, когда Навального доставили в омскую больницу, анализы показали наличие в моче 0,2 промилле алкоголя. В крови алкоголь отсутствовал.Сабаев подчеркнул, что этот показатель можно считать объективным, потому что его определяет компьютер.Алкоголь, как заметил токсиколог, выводится из человеческого организма со скоростью в среднем 0,13 промилле в час, из чего можно предположить, что накануне пациент его употреблял. Однако сопровождавшие блогера при госпитализации это отрицали, отметил он.Сабаев предположил, что Навальный мог употреблять французское вино, дорогой армянский коньяк или "обычную самогонку".Он также не исключил, что, например, накопившийся в организме Навального внутренний ацетон также мог быть следствием распада алкоголя.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=EQvq2G68xmYwjan_1Soer0AU6Lvn4fLYdsB3gDegfrIwZDEUwmvYCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Tomsk%2f" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=YM0vd6-xsjy7RHwkeiuknzN_lbs96sL2zVx8BLSJx8IwZDEUwmvYCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Omsk%2f" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=HfbG17zmq_jpSPvqvE8YCB7P-zLoiE-lOBfQgqRSe_MwZDEUwmvYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Germany%2f" target="_blank">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a> находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия в соответствии с указом президента от 1992 года прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации ситуации. По его словам, Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, стало известно 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель Навального выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579077432.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html
https://ria.ru/20201009/germaniya-1579038314.html
у фбкашников групповая амнезия потому и отрицают попойку накануне
465
молодец токсиколог, яды найти не мог, зато в алкоголе вон как здорово разбирается... как диагноз поставить - так сразу же "врачебная тайна, ни-ни", а как наврать чего-нибудь - за милую душу "да у него же алкоголь нашли!"... это все что нужно знать о наших врачах...
302
273
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_240:0:2971:2048_1400x0_80_0_0_55f1ad86630cdd3b7bb9eae356c8e81c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, происшествия

Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации

03:13 10.10.2020 (обновлено: 09:34 10.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости. Алкоголь, обнаруженный в моче Алексея Навального при госпитализации, не был "кефирным" и не мог быть обусловлен внутренними процессами его организма, сообщил РИА Новости завотделением острых отравлений Больницы скорой медпомощи № 1 в Омске, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
По словам врача, когда Навального доставили в омскую больницу, анализы показали наличие в моче 0,2 промилле алкоголя. В крови алкоголь отсутствовал.
Сабаев подчеркнул, что этот показатель можно считать объективным, потому что его определяет компьютер.

"Он был в моче, но в крови его не было. Это говорит о том, что алкоголь находится в стадии элиминации, то есть выведения. Пациент не пьяный, но, возможно, этот алкоголь был в крови, <...> но часами раньше. Скорее всего, шесть-восемь часов тому назад", — сказал Сабаев.

Алкоголь, как заметил токсиколог, выводится из человеческого организма со скоростью в среднем 0,13 промилле в час, из чего можно предположить, что накануне пациент его употреблял. Однако сопровождавшие блогера при госпитализации это отрицали, отметил он.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 17:30
В МИД прокомментировали заявления Германии и Франции по Навальному
Сабаев предположил, что Навальный мог употреблять французское вино, дорогой армянский коньяк или "обычную самогонку".

"Это (что употреблял Навальный. — Прим. ред.) неизвестно. Но это этиловый спирт. С точки зрения экспертизы ГАИ это не считается значимым", — добавил токсиколог, отметив, что врачи за эту информацию "не цеплялись".

Он также не исключил, что, например, накопившийся в организме Навального внутренний ацетон также мог быть следствием распада алкоголя.

Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:29
Американский политик назвал цели сотрудничества ЦРУ с Навальным
Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия в соответствии с указом президента от 1992 года прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации ситуации. По его словам, Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, стало известно 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель Навального выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:01
Немецкий политик: в Берлине молчат о том, кто платит за охрану Навального
 
Обсудить273
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния