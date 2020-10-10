https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html

Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации

Алкоголь, обнаруженный в моче Алексея Навального при госпитализации, не был "кефирным" и не мог быть обусловлен внутренними процессами его организма, сообщил... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T03:13

2020-10-10T03:13

2020-10-10T09:34

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Алкоголь, обнаруженный в моче <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> при госпитализации, не был "кефирным" и не мог быть обусловлен внутренними процессами его организма, сообщил РИА Новости завотделением острых отравлений Больницы скорой медпомощи № 1 в Омске, главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.По словам врача, когда Навального доставили в омскую больницу, анализы показали наличие в моче 0,2 промилле алкоголя. В крови алкоголь отсутствовал.Сабаев подчеркнул, что этот показатель можно считать объективным, потому что его определяет компьютер.Алкоголь, как заметил токсиколог, выводится из человеческого организма со скоростью в среднем 0,13 промилле в час, из чего можно предположить, что накануне пациент его употреблял. Однако сопровождавшие блогера при госпитализации это отрицали, отметил он.Сабаев предположил, что Навальный мог употреблять французское вино, дорогой армянский коньяк или "обычную самогонку".Он также не исключил, что, например, накопившийся в организме Навального внутренний ацетон также мог быть следствием распада алкоголя.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=EQvq2G68xmYwjan_1Soer0AU6Lvn4fLYdsB3gDegfrIwZDEUwmvYCA..&URL=https%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Tomsk%2f" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=YM0vd6-xsjy7RHwkeiuknzN_lbs96sL2zVx8BLSJx8IwZDEUwmvYCA..&URL=https%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Omsk%2f" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=HfbG17zmq_jpSPvqvE8YCB7P-zLoiE-lOBfQgqRSe_MwZDEUwmvYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Germany%2f" target="_blank">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a> находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия в соответствии с указом президента от 1992 года прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации ситуации. По его словам, Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, стало известно 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель Навального выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579077432.html

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html

https://ria.ru/20201009/germaniya-1579038314.html

Вадим Антонов у фбкашников групповая амнезия потому и отрицают попойку накануне 465

Поль Белов молодец токсиколог, яды найти не мог, зато в алкоголе вон как здорово разбирается... как диагноз поставить - так сразу же "врачебная тайна, ни-ни", а как наврать чего-нибудь - за милую душу "да у него же алкоголь нашли!"... это все что нужно знать о наших врачах... 302

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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