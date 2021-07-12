https://ria.ru/20210712/menshikov-1740949266.html

"Вытащили с того света": Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме

"Вытащили с того света": Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме - РИА Новости, 12.07.2021

"Вытащили с того света": Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме

Олег Меньшиков признался, что полгода назад пролежал неделю в коме. Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:19

2021-07-12T16:19

2021-07-12T16:19

шоубиз

олег меньшиков

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Олег Меньшиков признался, что полгода назад пролежал неделю в коме. Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук.Актеру проводили плановую операцию, но "что-то пошло не так". У него упало давление и остановилось сердце."Меня с того света просто вытащили, и не в первый раз, кстати. Врачи говорили Насте (супруге актера — прим. ред.) готовиться к худшему. Я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что я летал — я был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами", — вспоминает Меньшиков.Артист уверяет, что произошедшем тогда никто не знал, кроме его близких. Жена актера, пока он был в коме, ни с кем не разговаривала. "Она не могла подходить к телефону — а что говорить? У нее неделя прошла без сна", — говорит Меньшиков.По словам актера, после этого в его жизни произошли изменения. "Уже полгода прошло после этой комы и я понимаю сейчас, что у меня произошел какой-то сдвиг. Я по-другому теперь отношусь к тому, что здесь происходит с нами. Это не то чтобы переоценка. Возник чуть-чуть другой взгляд на все. И я не знаю, как это назвать. Чуть другая интонация в жизни появилась", — размышляет артист.На днях Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова.

https://ria.ru/20210607/alibasov-1735987712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег меньшиков