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Шоубиз
https://ria.ru/20210712/menshikov-1740949266.html
"Вытащили с того света": Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме
"Вытащили с того света": Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме - РИА Новости, 12.07.2021
"Вытащили с того света": Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме
Олег Меньшиков признался, что полгода назад пролежал неделю в коме. Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:19
2021-07-12T16:19
шоубиз
олег меньшиков
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Олег Меньшиков признался, что полгода назад пролежал неделю в коме. Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук.Актеру проводили плановую операцию, но "что-то пошло не так". У него упало давление и остановилось сердце."Меня с того света просто вытащили, и не в первый раз, кстати. Врачи говорили Насте (супруге актера — прим. ред.) готовиться к худшему. Я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что я летал — я был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами", — вспоминает Меньшиков.Артист уверяет, что произошедшем тогда никто не знал, кроме его близких. Жена актера, пока он был в коме, ни с кем не разговаривала. "Она не могла подходить к телефону — а что говорить? У нее неделя прошла без сна", — говорит Меньшиков.По словам актера, после этого в его жизни произошли изменения. "Уже полгода прошло после этой комы и я понимаю сейчас, что у меня произошел какой-то сдвиг. Я по-другому теперь отношусь к тому, что здесь происходит с нами. Это не то чтобы переоценка. Возник чуть-чуть другой взгляд на все. И я не знаю, как это назвать. Чуть другая интонация в жизни появилась", — размышляет артист.На днях Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова.
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60
олег меньшиков

"Вытащили с того света": Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме

16:19 12.07.2021
 
© РИА НовостиНародный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Олег Меньшиков признался, что полгода назад пролежал неделю в коме. Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук.
Актеру проводили плановую операцию, но "что-то пошло не так". У него упало давление и остановилось сердце.
"Меня с того света просто вытащили, и не в первый раз, кстати. Врачи говорили Насте (супруге актера — прим. ред.) готовиться к худшему. Я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что я летал — я был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами", — вспоминает Меньшиков.
Артист уверяет, что произошедшем тогда никто не знал, кроме его близких. Жена актера, пока он был в коме, ни с кем не разговаривала. "Она не могла подходить к телефону — а что говорить? У нее неделя прошла без сна", — говорит Меньшиков.
По словам актера, после этого в его жизни произошли изменения.
"Уже полгода прошло после этой комы и я понимаю сейчас, что у меня произошел какой-то сдвиг. Я по-другому теперь отношусь к тому, что здесь происходит с нами. Это не то чтобы переоценка. Возник чуть-чуть другой взгляд на все. И я не знаю, как это назвать. Чуть другая интонация в жизни появилась", — размышляет артист.
На днях Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова.
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Бари Алибасову сделали операцию
 
ШоубизОлег Меньшиков
 
 
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