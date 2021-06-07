https://ria.ru/20210607/todorenko-1736033971.html

Продлилась девять часов: Тодоренко рассказала об операции Топалова

Продлилась девять часов: Тодоренко рассказала об операции Топалова - РИА Новости, 07.06.2021

Продлилась девять часов: Тодоренко рассказала об операции Топалова

Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова. Об этом она рассказала в программе "Однажды…". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T23:07

2021-06-07T23:07

2021-06-07T23:07

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова. Об этом она рассказала в программе "Однажды…".Регина Тодоренко приехала в больницу после того, как Топалов пришел в себя, и провела ночь рядом с ним. Произошедшее повлияло на отношения супругов. Певица призналась, что только один раз переживала смерть любимого человека — 18 лет назад умерла ее бабушка. "Сейчас у меня были такие же эмоции, такие же чувства. Когда ты понимаешь, что уже можешь не увидеть его никогда, переоцениваешь каждый миг, проведенный вместе. Сейчас, когда я уезжаю по работе, целую его как в последний раз", — делится Тодоренко. Свой диагноз певец не раскрывает. В больнице он оказался в мае 2021. Тодоренко и Топалов поженились в октябре 2018. В декабре того же года у них родился сын Михаил.

https://ria.ru/20201010/pesnya-1579014031.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад топалов, регина тодоренко, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, брак, семья