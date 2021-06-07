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Продлилась девять часов: Тодоренко рассказала об операции Топалова
Продлилась девять часов: Тодоренко рассказала об операции Топалова - РИА Новости, 07.06.2021
Продлилась девять часов: Тодоренко рассказала об операции Топалова
Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова. Об этом она рассказала в программе "Однажды…". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T23:07
2021-06-07T23:07
2021-06-07T23:07
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова. Об этом она рассказала в программе "Однажды…".Регина Тодоренко приехала в больницу после того, как Топалов пришел в себя, и провела ночь рядом с ним. Произошедшее повлияло на отношения супругов. Певица призналась, что только один раз переживала смерть любимого человека — 18 лет назад умерла ее бабушка. "Сейчас у меня были такие же эмоции, такие же чувства. Когда ты понимаешь, что уже можешь не увидеть его никогда, переоцениваешь каждый миг, проведенный вместе. Сейчас, когда я уезжаю по работе, целую его как в последний раз", — делится Тодоренко. Свой диагноз певец не раскрывает. В больнице он оказался в мае 2021. Тодоренко и Топалов поженились в октябре 2018. В декабре того же года у них родился сын Михаил.
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влад топалов, регина тодоренко, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, брак, семья
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Регина Тодоренко раскрыла, как прошла операция ее мужа Влада Топалова. Об этом она рассказала
в программе "Однажды…".
"Я сначала легкомысленно отнеслась к этому, потому что не понимала всей сложности проблемы. А когда от врача узнала, что операция продлилась не два часа, а девять, и оказалась даже для врача сложнее, чем ожидалось, мне стало очень страшно, потому что он очень долго не выходил на связь", — комментирует ведущая.
Регина Тодоренко приехала в больницу после того, как Топалов пришел в себя, и провела ночь рядом с ним.
Произошедшее повлияло на отношения супругов. Певица призналась, что только один раз переживала смерть любимого человека — 18 лет назад умерла ее бабушка. "Сейчас у меня были такие же эмоции, такие же чувства. Когда ты понимаешь, что уже можешь не увидеть его никогда, переоцениваешь каждый миг, проведенный вместе. Сейчас, когда я уезжаю по работе, целую его как в последний раз", — делится Тодоренко.
Свой диагноз певец не раскрывает. В больнице он оказался в мае 2021.
Тодоренко и Топалов поженились в октябре 2018. В декабре того же года у них родился сын Михаил.