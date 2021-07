https://ria.ru/20210712/jolie-1740985873.html

Анджелине Джоли приписали нового возлюбленного

Анджелине Джоли приписали нового возлюбленного

Анджелине Джоли приписали нового возлюбленного

Пресса заподозрила Анджелину Джоли в романе с певцом The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12

2021-07-12T22:08

2021-07-12T22:08

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пресса заподозрила Анджелину Джоли в романе с певцом The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Об этом сообщает The Sun.Звезд заметили на свидании, которое проходило на частном концерте рэпера Mustafa в Лос-Анджелесе. Это не первый раз, когда знаменитостей видят в компании друг друга. В июле они провели вместе несколько часов в ресторане. Ранее инсайдер рассказал The Sun, что Джоли встречалась с музыкантом во время семейной поездки в Нью-Йорк. "Они пообедали вместе. Анджелина взяла с собой своего сына Пакса, потому что он большой фанат The Weeknd, и они очень хорошо поладили", — The Sun приводит слова своего источника. При этом инсайдер отметил, что знаменитости просто друзья, но Эйбел не скрывает, что влюблен в Джоли. В 1996 Джоли вышла замуж за Джонни Ли Миллера, уже через год они разошлись. В 2006 у актрисы родилась дочь Шайло. Ее отец — Брэд Питт. В 2008 у артистов появилась двойня — мальчик Нокс и девочка Вивьен. Также у них есть трое приемных детей — Захара, Пакс и Мэддокс. Актеры поженились в 2014, в 2016 Анджелина подала на развод. Недавно стало известно, что Питт добился в суде совместной c Джоли опеки над детьми.В Сети уже появились слухи о новых увлечениях знаменитостей. Анджелину видели возле апартаментов бывшего мужа, а Питту приписали новую пассию.

