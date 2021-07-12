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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210712/jolie-1740985873.html
Анджелине Джоли приписали нового возлюбленного
Анджелине Джоли приписали нового возлюбленного - РИА Новости, 12.07.2021
Анджелине Джоли приписали нового возлюбленного
Пресса заподозрила Анджелину Джоли в романе с певцом The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:08
2021-07-12T22:08
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пресса заподозрила Анджелину Джоли в романе с певцом The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Об этом сообщает The Sun.Звезд заметили на свидании, которое проходило на частном концерте рэпера Mustafa в Лос-Анджелесе. Это не первый раз, когда знаменитостей видят в компании друг друга. В июле они провели вместе несколько часов в ресторане. Ранее инсайдер рассказал The Sun, что Джоли встречалась с музыкантом во время семейной поездки в Нью-Йорк. "Они пообедали вместе. Анджелина взяла с собой своего сына Пакса, потому что он большой фанат The Weeknd, и они очень хорошо поладили", — The Sun приводит слова своего источника. При этом инсайдер отметил, что знаменитости просто друзья, но Эйбел не скрывает, что влюблен в Джоли. В 1996 Джоли вышла замуж за Джонни Ли Миллера, уже через год они разошлись. В 2006 у актрисы родилась дочь Шайло. Ее отец — Брэд Питт. В 2008 у артистов появилась двойня — мальчик Нокс и девочка Вивьен. Также у них есть трое приемных детей — Захара, Пакс и Мэддокс. Актеры поженились в 2014, в 2016 Анджелина подала на развод. Недавно стало известно, что Питт добился в суде совместной c Джоли опеки над детьми.В Сети уже появились слухи о новых увлечениях знаменитостей. Анджелину видели возле апартаментов бывшего мужа, а Питту приписали новую пассию.
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новости культуры, знаменитости, звезды, анджелина джоли (войт)

Анджелине Джоли приписали нового возлюбленного

22:08 12.07.2021
 
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellThe Weeknd и Анджелина Джоли
The Weeknd и Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пресса заподозрила Анджелину Джоли в романе с певцом The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Об этом сообщает The Sun.
Звезд заметили на свидании, которое проходило на частном концерте рэпера Mustafa в Лос-Анджелесе. Это не первый раз, когда знаменитостей видят в компании друг друга. В июле они провели вместе несколько часов в ресторане.
Ранее инсайдер рассказал The Sun, что Джоли встречалась с музыкантом во время семейной поездки в Нью-Йорк.
"Они пообедали вместе. Анджелина взяла с собой своего сына Пакса, потому что он большой фанат The Weeknd, и они очень хорошо поладили", — The Sun приводит слова своего источника.
При этом инсайдер отметил, что знаменитости просто друзья, но Эйбел не скрывает, что влюблен в Джоли.
В 1996 Джоли вышла замуж за Джонни Ли Миллера, уже через год они разошлись.
В 2006 у актрисы родилась дочь Шайло. Ее отец — Брэд Питт. В 2008 у артистов появилась двойня — мальчик Нокс и девочка Вивьен. Также у них есть трое приемных детей — Захара, Пакс и Мэддокс. Актеры поженились в 2014, в 2016 Анджелина подала на развод.
Недавно стало известно, что Питт добился в суде совместной c Джоли опеки над детьми.
В Сети уже появились слухи о новых увлечениях знаменитостей. Анджелину видели возле апартаментов бывшего мужа, а Питту приписали новую пассию.
Брэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 15:35Шоубиз
Бывший телохранитель Питта и Джоли раскрыл подробности их отношений
 
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