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Пресса заподозрила, что Анджелина Джоли вернулась к бывшему мужу
Пресса заподозрила, что Анджелина Джоли вернулась к бывшему мужу - РИА Новости, 16.06.2021
Пресса заподозрила, что Анджелина Джоли вернулась к бывшему мужу
Анджелину Джоли заметили возле апартаментов ее бывшего мужа второй раз за несколько дней, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:23
2021-06-16T21:23
2021-06-16T21:23
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бен аффлек
дженнифер лопес
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Анджелину Джоли заметили возле апартаментов ее бывшего мужа второй раз за несколько дней, сообщает Daily Mail.Во вторник она навестила Джонни Ли Миллера. В гости к бывшему актриса сходила с 17-летним сыном Паксом. Раннее возле дома экс-супруга ее видели 11 июня. Артисты познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995. В 1996 они поженились и расстались спустя год. В 1999 они официально оформили развод. В 2014 году актриса вышла замуж за Брэда Питта. В 2016 она подала на развод. Ранее стало известно, что Питт добился совместной опеки над их детьми, однако Джоли решение суда не устраивает. Она продолжила борьбу за свои интересы. Если Джоли и Миллер действительно возобновили роман, то они будут не первыми знаменитостями, которые в 2021 решили дать своим отношениям второй шанс. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пока не комментируют свою связь, однако в Сети регулярно появляются публикации, в которых инсайдеры раскрывают, как выстраиваются их отношения и что по этому поводу думают их близкие.
https://ria.ru/20210601/pitt-1734903550.html
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знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)