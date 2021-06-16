https://ria.ru/20210616/jolie-1737261302.html

Пресса заподозрила, что Анджелина Джоли вернулась к бывшему мужу

Пресса заподозрила, что Анджелина Джоли вернулась к бывшему мужу - РИА Новости, 16.06.2021

Пресса заподозрила, что Анджелина Джоли вернулась к бывшему мужу

Анджелину Джоли заметили возле апартаментов ее бывшего мужа второй раз за несколько дней, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T21:23

2021-06-16T21:23

2021-06-16T21:23

шоубиз

знаменитости

звезды

бен аффлек

дженнифер лопес

брэд питт (уильям бредли)

анджелина джоли (войт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587710920_0:51:1398:837_1920x0_80_0_0_38b39ce85834267fd650117acbf7cd06.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Анджелину Джоли заметили возле апартаментов ее бывшего мужа второй раз за несколько дней, сообщает Daily Mail.Во вторник она навестила Джонни Ли Миллера. В гости к бывшему актриса сходила с 17-летним сыном Паксом. Раннее возле дома экс-супруга ее видели 11 июня. Артисты познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995. В 1996 они поженились и расстались спустя год. В 1999 они официально оформили развод. В 2014 году актриса вышла замуж за Брэда Питта. В 2016 она подала на развод. Ранее стало известно, что Питт добился совместной опеки над их детьми, однако Джоли решение суда не устраивает. Она продолжила борьбу за свои интересы. Если Джоли и Миллер действительно возобновили роман, то они будут не первыми знаменитостями, которые в 2021 решили дать своим отношениям второй шанс. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пока не комментируют свою связь, однако в Сети регулярно появляются публикации, в которых инсайдеры раскрывают, как выстраиваются их отношения и что по этому поводу думают их близкие.

https://ria.ru/20210601/pitt-1734903550.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)