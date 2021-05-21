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Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - РИА Новости, 21.05.2021
Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Инсайдер рассказал об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, сообщает ET Canada. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T02:47
2021-05-21T02:47
2021-05-21T02:47
культура
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бен аффлек
дженнифер лопес
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Инсайдер рассказал об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, сообщает ET Canada. По словам инсайдера, сейчас они "воссоединились, весело проводят время вместе и заботятся друг о друге".Ранее Дженнифер Лопес рассказывала изданию, что тяжело переживала разрыв с Аффлеком. "Мы хотели пожениться, но ничего не вышло. Мое сердце было разбито. Для меня наше расставание было очень тяжелым. По многим причинам", — говорит Лопес. Инсайдеры сообщили ET Canada, что инициатива возобновить отношения принадлежит Бену Аффлеку. Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 во время съемок комедии "Джильи". В ноябре того же года актер сделал предложение Дженнифер, однако в январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.
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новости культуры, бен аффлек, дженнифер лопес
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Инсайдер рассказал об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, сообщает
ET Canada.
"Джен нравится внимание со стороны Бена. Они не очень хорошо ладили, когда их роман подходил к концу. Но спустя время болезненные переживания поутихли, и они дружили в течение многих лет", — говорит источник ET Canada.
По словам инсайдера, сейчас они "воссоединились, весело проводят время вместе и заботятся друг о друге".
Ранее Дженнифер Лопес рассказывала изданию, что тяжело переживала разрыв с Аффлеком.
"Мы хотели пожениться, но ничего не вышло. Мое сердце было разбито. Для меня наше расставание было очень тяжелым. По многим причинам", — говорит Лопес.
Инсайдеры сообщили ET Canada, что инициатива возобновить отношения принадлежит Бену Аффлеку.
"Ему нужно нечто большее, чем просто дружба, и им действительно хорошо в компании друг друга", — говорит источник.
Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 во время съемок комедии "Джильи". В ноябре того же года актер сделал предложение Дженнифер, однако в январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.