https://ria.ru/20210521/lopez-1733172539.html

Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - РИА Новости, 21.05.2021

Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Инсайдер рассказал об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, сообщает ET Canada. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T02:47

2021-05-21T02:47

2021-05-21T02:47

культура

новости культуры

бен аффлек

дженнифер лопес

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Инсайдер рассказал об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, сообщает ET Canada. По словам инсайдера, сейчас они "воссоединились, весело проводят время вместе и заботятся друг о друге".Ранее Дженнифер Лопес рассказывала изданию, что тяжело переживала разрыв с Аффлеком. "Мы хотели пожениться, но ничего не вышло. Мое сердце было разбито. Для меня наше расставание было очень тяжелым. По многим причинам", — говорит Лопес. Инсайдеры сообщили ET Canada, что инициатива возобновить отношения принадлежит Бену Аффлеку. Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 во время съемок комедии "Джильи". В ноябре того же года актер сделал предложение Дженнифер, однако в январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.

https://ria.ru/20210416/pomolvka-1728541175.html

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2021

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новости культуры, бен аффлек, дженнифер лопес