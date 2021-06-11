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Стало известно мнение мамы Дженнифер Лопес о ее романе с Аффлеком
Стало известно мнение мамы Дженнифер Лопес о ее романе с Аффлеком - РИА Новости, 11.06.2021
Стало известно мнение мамы Дженнифер Лопес о ее романе с Аффлеком
Стало известно, что мама Дженнифер Лопес, Гваделупе Родригес, думает о ее романе с Беном Аффлеком, сообщает E! News со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:12
2021-06-11T17:12
2021-06-11T17:12
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Стало известно, что мама Дженнифер Лопес, Гваделупе Родригес, думает о ее романе с Беном Аффлеком, сообщает E! News со ссылкой на свои источники.8 июня 2021 года Бена Аффлека и Гваделупе Родригес заметили в казино в Лас-Вегасе. Мама певицы что-то оживленно рассказывала актеру. Слухи о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились в Сети в конце апреля 2021 года. Знаменитости пока не подтверждали, что они действительно снова вместе. Однако СМИ регулярно публикуют комментарии людей, близких к ним. На днях инсайдер раскрыл, как к воссоединению артистов относится бывшая жена актера Дженнифер Гарнер. Бен и Джей Ло встречались в 2000-х, Аффлек даже сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они расстались.
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знаменитости, звезды, дженнифер гарнер, бен аффлек, дженнифер лопес