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Шоубиз
https://ria.ru/20210611/afflek-1736628744.html
Стало известно мнение мамы Дженнифер Лопес о ее романе с Аффлеком
Стало известно мнение мамы Дженнифер Лопес о ее романе с Аффлеком - РИА Новости, 11.06.2021
Стало известно мнение мамы Дженнифер Лопес о ее романе с Аффлеком
Стало известно, что мама Дженнифер Лопес, Гваделупе Родригес, думает о ее романе с Беном Аффлеком, сообщает E! News со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:12
2021-06-11T17:12
шоубиз
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бен аффлек
дженнифер лопес
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Стало известно, что мама Дженнифер Лопес, Гваделупе Родригес, думает о ее романе с Беном Аффлеком, сообщает E! News со ссылкой на свои источники.8 июня 2021 года Бена Аффлека и Гваделупе Родригес заметили в казино в Лас-Вегасе. Мама певицы что-то оживленно рассказывала актеру. Слухи о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились в Сети в конце апреля 2021 года. Знаменитости пока не подтверждали, что они действительно снова вместе. Однако СМИ регулярно публикуют комментарии людей, близких к ним. На днях инсайдер раскрыл, как к воссоединению артистов относится бывшая жена актера Дженнифер Гарнер. Бен и Джей Ло встречались в 2000-х, Аффлек даже сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они расстались.
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знаменитости, звезды, дженнифер гарнер, бен аффлек, дженнифер лопес

Стало известно мнение мамы Дженнифер Лопес о ее романе с Аффлеком

17:12 11.06.2021
 
© AP Photo / Rene MacuraБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AP Photo / Rene Macura
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Стало известно, что мама Дженнифер Лопес, Гваделупе Родригес, думает о ее романе с Беном Аффлеком, сообщает E! News со ссылкой на свои источники.
"Гваделупе любит Бена и счастлива, что он вернулся в жизнь Дженнифер. Ей нравится играть с ним в азартные игры, как в прошлом", — говорит инсайдер.
8 июня 2021 года Бена Аффлека и Гваделупе Родригес заметили в казино в Лас-Вегасе. Мама певицы что-то оживленно рассказывала актеру.
Слухи о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились в Сети в конце апреля 2021 года. Знаменитости пока не подтверждали, что они действительно снова вместе. Однако СМИ регулярно публикуют комментарии людей, близких к ним. На днях инсайдер раскрыл, как к воссоединению артистов относится бывшая жена актера Дженнифер Гарнер.
Бен и Джей Ло встречались в 2000-х, Аффлек даже сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они расстались.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 16:20Шоубиз
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин
 
ШоубизЗнаменитостизвездыДженнифер ГарнерБен АффлекДженнифер Лопес
 
 
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