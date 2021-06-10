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Шоубиз
https://ria.ru/20210610/affleck-1736527608.html
Стало известно, что думает бывшая жена о романе Аффлека и Лопес
Стало известно, что думает бывшая жена о романе Аффлека и Лопес - РИА Новости, 10.06.2021
Стало известно, что думает бывшая жена о романе Аффлека и Лопес
Стало известно, что думает Дженнифер Гарнер о романе своего бывшего мужа, Бена Аффлека, и Дженнифер Лопес, сообщает E! News со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T23:54
2021-06-10T23:54
шоу-бизнес
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развод
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звезды
дженнифер гарнер
дженнифер лопес
семья
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Стало известно, что думает Дженнифер Гарнер о романе своего бывшего мужа, Бена Аффлека, и Дженнифер Лопес, сообщает E! News со ссылкой на свои источники. "Джен не хочет вмешиваться. Она живет дальше. Как и раньше, она сосредоточена на детях, и именно они для нее в приоритете. Когда дети проводят время с Беном, она надеется, что для него они тоже в приоритете. Это не ее проблема, что он делает в остальное время", — говорит инсайдер.Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек поженились в июне 2005 и развелись в ноябре 2018 года. У них есть трое общих детей: дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэл. Слухи о том, что Аффлек и Лопес снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. Артисты встречались в 2000-х, и Бен даже сделал предложение Дженнифер, однако до свадьбы дело не дошло. В январе 2004 стало известно, что они расстались.
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шоу-бизнес, бен аффлек, развод, знаменитости, звезды, дженнифер гарнер, дженнифер лопес, семья

Стало известно, что думает бывшая жена о романе Аффлека и Лопес

23:54 10.06.2021
 
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская актриса, режиссёр и продюсер Дженнифер Гарнер и американский актер, сценарист, кинорежиссёр и продюсер Бен Аффлек. 2013 год
Американская актриса, режиссёр и продюсер Дженнифер Гарнер и американский актер, сценарист, кинорежиссёр и продюсер Бен Аффлек. 2013 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Стало известно, что думает Дженнифер Гарнер о романе своего бывшего мужа, Бена Аффлека, и Дженнифер Лопес, сообщает E! News со ссылкой на свои источники.
"Джен не хочет вмешиваться. Она живет дальше. Как и раньше, она сосредоточена на детях, и именно они для нее в приоритете. Когда дети проводят время с Беном, она надеется, что для него они тоже в приоритете. Это не ее проблема, что он делает в остальное время", — говорит инсайдер.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек поженились в июне 2005 и развелись в ноябре 2018 года. У них есть трое общих детей: дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэл.
Слухи о том, что Аффлек и Лопес снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. Артисты встречались в 2000-х, и Бен даже сделал предложение Дженнифер, однако до свадьбы дело не дошло. В январе 2004 стало известно, что они расстались.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 16:20Шоубиз
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин
 
ШоубизШоу-бизнесБен АффлекРазводЗнаменитостизвездыДженнифер ГарнерДженнифер ЛопесСемья
 
 
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