Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон, на котором были представлены самые последние разработки и проекты для нужд флота. Один из участников салона, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин в рамках проекта "Морская держава" рассказал о трендах кораблестроения и будущем флота.Крыловский государственный научный центр (ранее – Опытовый бассейн Морского ведомства) был основан в 1894 году. Больше века здесь проектируют, разрабатывают исследуют суда и военные корабли, а также дают экспертную оценку проектов других бюро перед постройкой. По словам Половинкина, все корабли и гражданские суда сегодня проектируют с учетом еще только развивающихся технологий."Наука говорит, анализируя возможные варианты войн будущего, какой корабль какие задачи может решить, то есть рисует виртуальный корабль, который будет отличаться высокой эффективностью и будет способен решать задачи в новых условиях. Это такие опережающие время концепт-проекты", – рассказывает ученый.Практически все военные корабли, которые строятся в стране, за редким исключением проходят испытания в Крыловском центре. Это не значит, что в стране не талантливые конструкторы, спешит заверить Половинкин. Просто идеи конструкторов нужно перепроверять и перепроверять, объясняет он.Мы смотрим в будущее В Крыловском центре смотрят в будущее и в зависимости от перспектив берутся за новый проект. Куда будет развиваться энергетика, какие двигатели могут применяться, какое оружие появится – все это необходимо учесть, чтобы концепт не отправился в корзину. В США занимаются разработкой электромагнитной пушки (рельсотрона), обладающей колоссальной силой, а значит, ученые в России должны заложить в проект систему защиты от такого оружия, которое даже в ближайшем будущем не выйдет в серийное производство. Здесь также думают о создании большого накопителя энергии с возможностью выхода короткого импульса огромной мощности, чтобы было что противопоставить рельсотрону."Ясно, что сейчас не нужно корабль топить. Зачем, если я могу его "ослепить", и вся защита и вооружение будут бесполезны. Все на ноль опустится: пушка не поднимется, корабль не будет управляться", – рассуждает научный руководитель Крыловского центра. Строительство корабля – это как работа художникаКроме военных кораблей здесь занимаются и гражданскими судами. Соотношение примерно 50/50. В состав центра входит старейшее проектное бюро гражданского судостроения ЦКБ "Балтсудопроект", организации уже 95 лет. Специалисты бюро успели поработать над проектом легендарного атомохода "Севморпуть" и современными ледоколами проекта 22220. "Строительство корабля – это как работа художника. Петров-Водкин представил себе купание красного коня. Его нет, а он представил, и мы теперь восхищаемся. Так и конструктор представляет корабль, а мы говорим, учитывая возможности, технологии заводов, что, к сожалению, это и это нельзя построить в таком конструктивном решении. Придумать можно все что угодно, а проект будет не технологичным", – рассуждает научный руководитель центра. Речь, по его словам, о компромиссе. Бывают ситуации, когда заказчик настаивает на сооружении корабля по его проекту, тогда в центре объясняют, что в этом случае или вырастет цена, или затянутся сроки, и предлагают найти компромисс между наукой, проектом и технологией.В гражданском судостроении, считает Половинкин, архитектура корабля все чаще будет диктоваться не теорией гидродинамики, а максимальной вместимостью. Он предлагает обратить внимание на современные гигантские контейнеровозы, которые трудно назвать изящными лайнерами, "ящики огромные плавают", говорит эксперт. Но выбор формы корпуса продиктован экономикой: чем больше внутри свободного места, тем больше контейнеров сможет увезти судно. Кроме того, важны скорость, объемы расхода топлива и влияние на экологию.Суда зеленой энергетики Негативное влияние на экологию приближает появление гражданских судов зеленой энергетики. Самыми перспективными двигателями такого вида Половинкин считает моторы, работающие на сжиженном природном газе. Они предполчтительны с точки зрения экологии, но не экономики. Вторым номером идут суда, работающие на энергии атома. Он ожидает появления и судов работающих на принципах водородной энергетики, их аккумуляторы будут преобразовывать водород в ток. Ну и наконец полностью электрические суда. А за управление в светлом будущем будут отвечать роботы. "Это самое модное, и я в это верю, появятся безэкипажные суда в ближайшие 10–15 лет, автоматизированные, где малочисленный экипаж будет только контролировать работу систем. А дальше и вообще без команды", – говорит Половинкин. Тогда все свободное пространство, то место, где сейчас находятся каюты или, например, столовые, займет полезный груз.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон, на котором были представлены самые последние разработки и проекты для нужд флота. Один из участников салона, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин в рамках проекта "Морская держава" рассказал о трендах кораблестроения и будущем флота.
Крыловский государственный научный центр (ранее – Опытовый бассейн Морского ведомства) был основан в 1894 году. Больше века здесь проектируют, разрабатывают исследуют суда и военные корабли, а также дают экспертную оценку проектов других бюро перед постройкой. По словам Половинкина, все корабли и гражданские суда сегодня проектируют с учетом еще только развивающихся технологий.
"Наука говорит, анализируя возможные варианты войн будущего, какой корабль какие задачи может решить, то есть рисует виртуальный корабль, который будет отличаться высокой эффективностью и будет способен решать задачи в новых условиях. Это такие опережающие время концепт-проекты", – рассказывает ученый.
Практически все военные корабли, которые строятся в стране, за редким исключением проходят испытания в Крыловском центре. Это не значит, что в стране не талантливые конструкторы, спешит заверить Половинкин. Просто идеи конструкторов нужно перепроверять и перепроверять, объясняет он.
Мы смотрим в будущее
В Крыловском центре смотрят в будущее и в зависимости от перспектив берутся за новый проект. Куда будет развиваться энергетика, какие двигатели могут применяться, какое оружие появится – все это необходимо учесть, чтобы концепт не отправился в корзину. В США занимаются разработкой электромагнитной пушки (рельсотрона), обладающей колоссальной силой, а значит, ученые в России должны заложить в проект систему защиты от такого оружия, которое даже в ближайшем будущем не выйдет в серийное производство. Здесь также думают о создании большого накопителя энергии с возможностью выхода короткого импульса огромной мощности, чтобы было что противопоставить рельсотрону.
Модель надводного корабля во время испытаний в научно-исследовательском институте "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге
"Ясно, что сейчас не нужно корабль топить. Зачем, если я могу его "ослепить", и вся защита и вооружение будут бесполезны. Все на ноль опустится: пушка не поднимется, корабль не будет управляться", – рассуждает научный руководитель Крыловского центра.
Строительство корабля – это как работа художника
Кроме военных кораблей здесь занимаются и гражданскими судами. Соотношение примерно 50/50. В состав центра входит старейшее проектное бюро гражданского судостроения ЦКБ "Балтсудопроект", организации уже 95 лет. Специалисты бюро успели поработать над проектом легендарного атомохода "Севморпуть" и современными ледоколами проекта 22220.
"Строительство корабля – это как работа художника. Петров-Водкин представил себе купание красного коня. Его нет, а он представил, и мы теперь восхищаемся. Так и конструктор представляет корабль, а мы говорим, учитывая возможности, технологии заводов, что, к сожалению, это и это нельзя построить в таком конструктивном решении. Придумать можно все что угодно, а проект будет не технологичным", – рассуждает научный руководитель центра. Речь, по его словам, о компромиссе. Бывают ситуации, когда заказчик настаивает на сооружении корабля по его проекту, тогда в центре объясняют, что в этом случае или вырастет цена, или затянутся сроки, и предлагают найти компромисс между наукой, проектом и технологией.
В гражданском судостроении, считает Половинкин, архитектура корабля все чаще будет диктоваться не теорией гидродинамики, а максимальной вместимостью. Он предлагает обратить внимание на современные гигантские контейнеровозы, которые трудно назвать изящными лайнерами, "ящики огромные плавают", говорит эксперт. Но выбор формы корпуса продиктован экономикой: чем больше внутри свободного места, тем больше контейнеров сможет увезти судно. Кроме того, важны скорость, объемы расхода топлива и влияние на экологию.
Суда зеленой энергетики
Негативное влияние на экологию приближает появление гражданских судов зеленой энергетики. Самыми перспективными двигателями такого вида Половинкин считает моторы, работающие на сжиженном природном газе. Они предполчтительны с точки зрения экологии, но не экономики. Вторым номером идут суда, работающие на энергии атома.
"Сейчас ученые серьезно занимаются так называемыми замкнутыми топливными циклами, например уран-ториевыми, жидкосолевыми реакторами", – перечисляет эксперт.
Он ожидает появления и судов работающих на принципах водородной энергетики, их аккумуляторы будут преобразовывать водород в ток. Ну и наконец полностью электрические суда. А за управление в светлом будущем будут отвечать роботы.
"Это самое модное, и я в это верю, появятся безэкипажные суда в ближайшие 10–15 лет, автоматизированные, где малочисленный экипаж будет только контролировать работу систем. А дальше и вообще без команды", – говорит Половинкин. Тогда все свободное пространство, то место, где сейчас находятся каюты или, например, столовые, займет полезный груз.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.