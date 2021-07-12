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Морская держава
https://ria.ru/20210712/flot-1740629064.html
Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты
Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты - РИА Новости, 12.07.2021
Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты
В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон, на котором были представлены самые последние разработки и проекты для нужд флота. Один из... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:00
2021-07-12T10:00
морская держава
морская держава
россия
санкт-петербург
технологии
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон, на котором были представлены самые последние разработки и проекты для нужд флота. Один из участников салона, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин в рамках проекта "Морская держава" рассказал о трендах кораблестроения и будущем флота.Крыловский государственный научный центр (ранее – Опытовый бассейн Морского ведомства) был основан в 1894 году. Больше века здесь проектируют, разрабатывают исследуют суда и военные корабли, а также дают экспертную оценку проектов других бюро перед постройкой. По словам Половинкина, все корабли и гражданские суда сегодня проектируют с учетом еще только развивающихся технологий."Наука говорит, анализируя возможные варианты войн будущего, какой корабль какие задачи может решить, то есть рисует виртуальный корабль, который будет отличаться высокой эффективностью и будет способен решать задачи в новых условиях. Это такие опережающие время концепт-проекты", – рассказывает ученый.Практически все военные корабли, которые строятся в стране, за редким исключением проходят испытания в Крыловском центре. Это не значит, что в стране не талантливые конструкторы, спешит заверить Половинкин. Просто идеи конструкторов нужно перепроверять и перепроверять, объясняет он.Мы смотрим в будущее В Крыловском центре смотрят в будущее и в зависимости от перспектив берутся за новый проект. Куда будет развиваться энергетика, какие двигатели могут применяться, какое оружие появится – все это необходимо учесть, чтобы концепт не отправился в корзину. В США занимаются разработкой электромагнитной пушки (рельсотрона), обладающей колоссальной силой, а значит, ученые в России должны заложить в проект систему защиты от такого оружия, которое даже в ближайшем будущем не выйдет в серийное производство. Здесь также думают о создании большого накопителя энергии с возможностью выхода короткого импульса огромной мощности, чтобы было что противопоставить рельсотрону."Ясно, что сейчас не нужно корабль топить. Зачем, если я могу его "ослепить", и вся защита и вооружение будут бесполезны. Все на ноль опустится: пушка не поднимется, корабль не будет управляться", – рассуждает научный руководитель Крыловского центра. Строительство корабля – это как работа художникаКроме военных кораблей здесь занимаются и гражданскими судами. Соотношение примерно 50/50. В состав центра входит старейшее проектное бюро гражданского судостроения ЦКБ "Балтсудопроект", организации уже 95 лет. Специалисты бюро успели поработать над проектом легендарного атомохода "Севморпуть" и современными ледоколами проекта 22220. "Строительство корабля – это как работа художника. Петров-Водкин представил себе купание красного коня. Его нет, а он представил, и мы теперь восхищаемся. Так и конструктор представляет корабль, а мы говорим, учитывая возможности, технологии заводов, что, к сожалению, это и это нельзя построить в таком конструктивном решении. Придумать можно все что угодно, а проект будет не технологичным", – рассуждает научный руководитель центра. Речь, по его словам, о компромиссе. Бывают ситуации, когда заказчик настаивает на сооружении корабля по его проекту, тогда в центре объясняют, что в этом случае или вырастет цена, или затянутся сроки, и предлагают найти компромисс между наукой, проектом и технологией.В гражданском судостроении, считает Половинкин, архитектура корабля все чаще будет диктоваться не теорией гидродинамики, а максимальной вместимостью. Он предлагает обратить внимание на современные гигантские контейнеровозы, которые трудно назвать изящными лайнерами, "ящики огромные плавают", говорит эксперт. Но выбор формы корпуса продиктован экономикой: чем больше внутри свободного места, тем больше контейнеров сможет увезти судно. Кроме того, важны скорость, объемы расхода топлива и влияние на экологию.Суда зеленой энергетики Негативное влияние на экологию приближает появление гражданских судов зеленой энергетики. Самыми перспективными двигателями такого вида Половинкин считает моторы, работающие на сжиженном природном газе. Они предполчтительны с точки зрения экологии, но не экономики. Вторым номером идут суда, работающие на энергии атома. Он ожидает появления и судов работающих на принципах водородной энергетики, их аккумуляторы будут преобразовывать водород в ток. Ну и наконец полностью электрические суда. А за управление в светлом будущем будут отвечать роботы. "Это самое модное, и я в это верю, появятся безэкипажные суда в ближайшие 10–15 лет, автоматизированные, где малочисленный экипаж будет только контролировать работу систем. А дальше и вообще без команды", – говорит Половинкин. Тогда все свободное пространство, то место, где сейчас находятся каюты или, например, столовые, займет полезный груз.
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морская держава, россия, санкт-петербург, технологии

Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты

10:00 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМалый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" у причала Пассажирского морского порта на Международном военно-морском салоне "МВМС-2021" в Санкт-Петербурге
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт у причала Пассажирского морского порта на Международном военно-морском салоне МВМС-2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон, на котором были представлены самые последние разработки и проекты для нужд флота. Один из участников салона, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин в рамках проекта "Морская держава" рассказал о трендах кораблестроения и будущем флота.
Крыловский государственный научный центр (ранее – Опытовый бассейн Морского ведомства) был основан в 1894 году. Больше века здесь проектируют, разрабатывают исследуют суда и военные корабли, а также дают экспертную оценку проектов других бюро перед постройкой. По словам Половинкина, все корабли и гражданские суда сегодня проектируют с учетом еще только развивающихся технологий.
Военные корабли в морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей ДаничевАртиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле "Одинцово" проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Артиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле Одинцово проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
1 из 18
Артиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле "Одинцово" проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 Евгений Кочешков в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
2 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевФрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Фрегат Адмирал флота Касатонов проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
3 из 18
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинКорабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
4 из 18
Корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый ракетный корабль проекта 21631Зеленый дол в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
5 из 18
Малый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинДизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 Петропавловск-Камчатский в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
6 из 18
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинДизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 Петропавловск-Камчатский в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
7 из 18
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевФрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Фрегат Адмирал флота Касатонов проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
8 из 18
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей ДаничевКорвет "Гремящий" проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Корвет Гремящий проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
9 из 18
Корвет "Гремящий" проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Евгений ЕремкинТехнический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
Технический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 Петропавловск-Камчатский
10 из 18
Технический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевБуксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Буксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
11 из 18
Буксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинСчетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
Счетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 Петропавловск-Камчатский
12 из 18
Счетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый ракетный корабль проекта 22800 Одинцово в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
13 из 18
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 Евгений Кочешков в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
14 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинДесантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 Мичман Лермонтов в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
15 из 18
Десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 Евгений Кочешков в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
16 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевБоевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"
Боевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 Зеленый дол
17 из 18
Боевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"
© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей ДаничевМоряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Моряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
18 из 18
Моряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 18
Артиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле "Одинцово" проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
2 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
3 из 18
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
4 из 18
Корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
5 из 18
Малый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
6 из 18
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
7 из 18
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
8 из 18
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
9 из 18
Корвет "Гремящий" проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
10 из 18
Технический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Евгений Еремкин
11 из 18
Буксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
12 из 18
Счетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Фото : Евгений Еремкин
13 из 18
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
14 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
15 из 18
Десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
16 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
17 из 18
Боевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"
© РИА Новости / Алексей Даничев
18 из 18
Моряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
"Наука говорит, анализируя возможные варианты войн будущего, какой корабль какие задачи может решить, то есть рисует виртуальный корабль, который будет отличаться высокой эффективностью и будет способен решать задачи в новых условиях. Это такие опережающие время концепт-проекты", – рассказывает ученый.
Практически все военные корабли, которые строятся в стране, за редким исключением проходят испытания в Крыловском центре. Это не значит, что в стране не талантливые конструкторы, спешит заверить Половинкин. Просто идеи конструкторов нужно перепроверять и перепроверять, объясняет он.

Мы смотрим в будущее

В Крыловском центре смотрят в будущее и в зависимости от перспектив берутся за новый проект. Куда будет развиваться энергетика, какие двигатели могут применяться, какое оружие появится – все это необходимо учесть, чтобы концепт не отправился в корзину. В США занимаются разработкой электромагнитной пушки (рельсотрона), обладающей колоссальной силой, а значит, ученые в России должны заложить в проект систему защиты от такого оружия, которое даже в ближайшем будущем не выйдет в серийное производство. Здесь также думают о создании большого накопителя энергии с возможностью выхода короткого импульса огромной мощности, чтобы было что противопоставить рельсотрону.
© РИА Новости / Александр ГальперинМодель надводного корабля во время испытаний в научно-исследовательском институте "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге
Модель надводного корабля во время испытаний в научно-исследовательском институте Крыловский государственный научный центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Модель надводного корабля во время испытаний в научно-исследовательском институте "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге
"Ясно, что сейчас не нужно корабль топить. Зачем, если я могу его "ослепить", и вся защита и вооружение будут бесполезны. Все на ноль опустится: пушка не поднимется, корабль не будет управляться", – рассуждает научный руководитель Крыловского центра.

Строительство корабля – это как работа художника

Кроме военных кораблей здесь занимаются и гражданскими судами. Соотношение примерно 50/50. В состав центра входит старейшее проектное бюро гражданского судостроения ЦКБ "Балтсудопроект", организации уже 95 лет. Специалисты бюро успели поработать над проектом легендарного атомохода "Севморпуть" и современными ледоколами проекта 22220.
"Строительство корабля – это как работа художника. Петров-Водкин представил себе купание красного коня. Его нет, а он представил, и мы теперь восхищаемся. Так и конструктор представляет корабль, а мы говорим, учитывая возможности, технологии заводов, что, к сожалению, это и это нельзя построить в таком конструктивном решении. Придумать можно все что угодно, а проект будет не технологичным", – рассуждает научный руководитель центра. Речь, по его словам, о компромиссе. Бывают ситуации, когда заказчик настаивает на сооружении корабля по его проекту, тогда в центре объясняют, что в этом случае или вырастет цена, или затянутся сроки, и предлагают найти компромисс между наукой, проектом и технологией.
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В гражданском судостроении, считает Половинкин, архитектура корабля все чаще будет диктоваться не теорией гидродинамики, а максимальной вместимостью. Он предлагает обратить внимание на современные гигантские контейнеровозы, которые трудно назвать изящными лайнерами, "ящики огромные плавают", говорит эксперт. Но выбор формы корпуса продиктован экономикой: чем больше внутри свободного места, тем больше контейнеров сможет увезти судно. Кроме того, важны скорость, объемы расхода топлива и влияние на экологию.

Суда зеленой энергетики

Негативное влияние на экологию приближает появление гражданских судов зеленой энергетики. Самыми перспективными двигателями такого вида Половинкин считает моторы, работающие на сжиженном природном газе. Они предполчтительны с точки зрения экологии, но не экономики. Вторым номером идут суда, работающие на энергии атома.
"Сейчас ученые серьезно занимаются так называемыми замкнутыми топливными циклами, например уран-ториевыми, жидкосолевыми реакторами", – перечисляет эксперт.
Он ожидает появления и судов работающих на принципах водородной энергетики, их аккумуляторы будут преобразовывать водород в ток. Ну и наконец полностью электрические суда. А за управление в светлом будущем будут отвечать роботы.
"Это самое модное, и я в это верю, появятся безэкипажные суда в ближайшие 10–15 лет, автоматизированные, где малочисленный экипаж будет только контролировать работу систем. А дальше и вообще без команды", – говорит Половинкин. Тогда все свободное пространство, то место, где сейчас находятся каюты или, например, столовые, займет полезный груз.
 
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