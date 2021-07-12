https://ria.ru/20210712/flot-1740629064.html

Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты

Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты - РИА Новости, 12.07.2021

Ученый-кораблестроитель: мы создаем опережающие время концепт-проекты

В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон, на котором были представлены самые последние разработки и проекты для нужд флота. Один из... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:00

2021-07-12T10:00

2021-07-12T10:00

морская держава

морская держава

россия

санкт-петербург

технологии

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный военно-морской салон, на котором были представлены самые последние разработки и проекты для нужд флота. Один из участников салона, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин в рамках проекта "Морская держава" рассказал о трендах кораблестроения и будущем флота.Крыловский государственный научный центр (ранее – Опытовый бассейн Морского ведомства) был основан в 1894 году. Больше века здесь проектируют, разрабатывают исследуют суда и военные корабли, а также дают экспертную оценку проектов других бюро перед постройкой. По словам Половинкина, все корабли и гражданские суда сегодня проектируют с учетом еще только развивающихся технологий."Наука говорит, анализируя возможные варианты войн будущего, какой корабль какие задачи может решить, то есть рисует виртуальный корабль, который будет отличаться высокой эффективностью и будет способен решать задачи в новых условиях. Это такие опережающие время концепт-проекты", – рассказывает ученый.Практически все военные корабли, которые строятся в стране, за редким исключением проходят испытания в Крыловском центре. Это не значит, что в стране не талантливые конструкторы, спешит заверить Половинкин. Просто идеи конструкторов нужно перепроверять и перепроверять, объясняет он.Мы смотрим в будущее В Крыловском центре смотрят в будущее и в зависимости от перспектив берутся за новый проект. Куда будет развиваться энергетика, какие двигатели могут применяться, какое оружие появится – все это необходимо учесть, чтобы концепт не отправился в корзину. В США занимаются разработкой электромагнитной пушки (рельсотрона), обладающей колоссальной силой, а значит, ученые в России должны заложить в проект систему защиты от такого оружия, которое даже в ближайшем будущем не выйдет в серийное производство. Здесь также думают о создании большого накопителя энергии с возможностью выхода короткого импульса огромной мощности, чтобы было что противопоставить рельсотрону."Ясно, что сейчас не нужно корабль топить. Зачем, если я могу его "ослепить", и вся защита и вооружение будут бесполезны. Все на ноль опустится: пушка не поднимется, корабль не будет управляться", – рассуждает научный руководитель Крыловского центра. Строительство корабля – это как работа художникаКроме военных кораблей здесь занимаются и гражданскими судами. Соотношение примерно 50/50. В состав центра входит старейшее проектное бюро гражданского судостроения ЦКБ "Балтсудопроект", организации уже 95 лет. Специалисты бюро успели поработать над проектом легендарного атомохода "Севморпуть" и современными ледоколами проекта 22220. "Строительство корабля – это как работа художника. Петров-Водкин представил себе купание красного коня. Его нет, а он представил, и мы теперь восхищаемся. Так и конструктор представляет корабль, а мы говорим, учитывая возможности, технологии заводов, что, к сожалению, это и это нельзя построить в таком конструктивном решении. Придумать можно все что угодно, а проект будет не технологичным", – рассуждает научный руководитель центра. Речь, по его словам, о компромиссе. Бывают ситуации, когда заказчик настаивает на сооружении корабля по его проекту, тогда в центре объясняют, что в этом случае или вырастет цена, или затянутся сроки, и предлагают найти компромисс между наукой, проектом и технологией.В гражданском судостроении, считает Половинкин, архитектура корабля все чаще будет диктоваться не теорией гидродинамики, а максимальной вместимостью. Он предлагает обратить внимание на современные гигантские контейнеровозы, которые трудно назвать изящными лайнерами, "ящики огромные плавают", говорит эксперт. Но выбор формы корпуса продиктован экономикой: чем больше внутри свободного места, тем больше контейнеров сможет увезти судно. Кроме того, важны скорость, объемы расхода топлива и влияние на экологию.Суда зеленой энергетики Негативное влияние на экологию приближает появление гражданских судов зеленой энергетики. Самыми перспективными двигателями такого вида Половинкин считает моторы, работающие на сжиженном природном газе. Они предполчтительны с точки зрения экологии, но не экономики. Вторым номером идут суда, работающие на энергии атома. Он ожидает появления и судов работающих на принципах водородной энергетики, их аккумуляторы будут преобразовывать водород в ток. Ну и наконец полностью электрические суда. А за управление в светлом будущем будут отвечать роботы. "Это самое модное, и я в это верю, появятся безэкипажные суда в ближайшие 10–15 лет, автоматизированные, где малочисленный экипаж будет только контролировать работу систем. А дальше и вообще без команды", – говорит Половинкин. Тогда все свободное пространство, то место, где сейчас находятся каюты или, например, столовые, займет полезный груз.

https://ria.ru/20210708/titanik-1732957142.html

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морская держава, россия, санкт-петербург, технологии