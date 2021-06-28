Военные корабли в морском порту Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Алексей ДаничевАртиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле "Одинцово" проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Артиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле "Одинцово" проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений ЕремкинМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевФрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений ЕремкинКорабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Малый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинДизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинДизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевФрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей ДаничевКорвет "Гремящий" проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Корвет "Гремящий" проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Евгений ЕремкинТехнический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
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Технический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Евгений Еремкин
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Буксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений ЕремкинСчетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
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Счетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений ЕремкинДесантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевБоевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"
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Боевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"
© РИА Новости / Алексей ДаничевМоряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
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Моряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга