Военные корабли в морском порту Санкт-Петербурга

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У причалов пассажирского порта Санкт-Петербурга "Морской фасад" с 23 по 27 июня были представлены подводные лодки, корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. Корабли могли посетить участники 10-го Международного военно-морского салона.