Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210628/mvms-1738910233.html
Военные корабли в морском порту Санкт-Петербурга
Военные корабли в морском порту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 28.06.2021
Военные корабли в морском порту Санкт-Петербурга
У причалов пассажирского порта Санкт-Петербурга "Морской фасад" с 23 по 27 июня были представлены подводные лодки, корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. Корабли могли посетить участники 10-го Международного военно-морского салона.
2021-06-28T15:17
2021-06-28T15:19
морская держава
морская держава
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1738910233.jpg?1624882787
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морская держава, фото, санкт-петербург

Военные корабли в морском порту Санкт-Петербурга

15:17 28.06.2021 (обновлено: 15:19 28.06.2021)
 
Читать ria.ru в
У причалов пассажирского порта Санкт-Петербурга "Морской фасад" с 23 по 27 июня были представлены подводные лодки, корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. Корабли могли посетить участники 10-го Международного военно-морского салона.
© РИА Новости / Алексей ДаничевАртиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле "Одинцово" проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Артиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле Одинцово проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
1 из 18
Артиллерийская установка АК-176МА на малом ракетном корабле "Одинцово" проекта 22800 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 Евгений Кочешков в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
2 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевФрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Фрегат Адмирал флота Касатонов проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
3 из 18
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинКорабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
4 из 18
Корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый ракетный корабль проекта 21631Зеленый дол в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
5 из 18
Малый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинДизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 Петропавловск-Камчатский в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
6 из 18
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинДизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 Петропавловск-Камчатский в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
7 из 18
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Петропавловск-Камчатский" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевФрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Фрегат Адмирал флота Касатонов проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
8 из 18
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей ДаничевКорвет "Гремящий" проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Корвет Гремящий проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
9 из 18
Корвет "Гремящий" проекта 20385 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Евгений ЕремкинТехнический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
Технический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 Петропавловск-Камчатский
10 из 18
Технический люк на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевБуксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Буксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
11 из 18
Буксир МБ-96 в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинСчетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
Счетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 Петропавловск-Камчатский
12 из 18
Счетчик вытравленной цепи на корпусе дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Петропавловск-Камчатский"
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый ракетный корабль проекта 22800 Одинцово в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
13 из 18
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 Евгений Кочешков в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
14 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
© Фото : Евгений ЕремкинДесантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 Мичман Лермонтов в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
15 из 18
Десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© Фото : Евгений ЕремкинМалый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 Евгений Кочешков в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
16 из 18
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© Фото : Евгений Еремкин
© РИА Новости / Алексей ДаничевБоевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"
Боевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 Зеленый дол
17 из 18
Боевые корабли, ошвартованные в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга. На дальнем плане: малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"
© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей ДаничевМоряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
Моряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
18 из 18
Моряк надевает на пушку защитный чехол от дождя на корабле, ошвартованном в пассажирском морском порту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
 
Морская державаМорская державаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
Лента новостейМолния