https://ria.ru/20210712/coca-1740973604.html

"Ей обидно": Клава Кока ответила на критику Дианы Арбениной

"Ей обидно": Клава Кока ответила на критику Дианы Арбениной - РИА Новости, 12.07.2021

"Ей обидно": Клава Кока ответила на критику Дианы Арбениной

Клава Кока в интервью Лауре Джугелии ответила на критику премии "Муз-ТВ" и в свой адрес со стороны Дианы Арбениной. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:41

2021-07-12T18:41

2021-07-12T18:41

шоубиз

диана арбенина

муз-тв (премия)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Клава Кока в интервью Лауре Джугелии ответила на критику премии "Муз-ТВ" и в свой адрес со стороны Дианы Арбениной.Клава напомнила, что участвовала в музыкальном конкурсе "Главная сцена", среди наставников которого была Арбенина. "Где-то год назад я выложила пост, что когда-то мне сказали "нет", а сегодня я собрала солд-аут. Полный стадион. И не то, чтобы вы плохие, а наоборот, вам спасибо". По мнению, Коки Арбенина была в курсе этой ситуации. "Ей обидно, что мы с ней были на равных, в одной номинации, что мы выступали на одной сцене. Безусловно, у нее другой уровень и профессионализма, и опыта. Но на премии "Муз-ТВ" мы были на равных. Но только мне дали тарелку, а ей нет. Я не думаю, что ей нужны эти награды. Конечно, она человек, который свое отпахал и заслужил. Ее это задело, как любого человека, любого артиста, и она решила высказаться по этому поводу", — считает Клава.Кока отметила, что времена меняются. "Мы же видим, что слушают люди, и помогаем развлекать нашу аудиторию. Существует огромное количество разной музыки, и человек сам в праве выбирать, кого он может слушать", — говорит Клава о новых артистах.Пятого июня Диана Арбенина опубликовала в личном микроблоге пост, где резко высказалась о прошедшей музыкальной премии, а также упомянула Клаву. "Есть Клава, прости господи, Кока", — писала Арбенина.Это не единственный скандал, который развернулся после церемонии награждения "Муз-ТВ". Продюсер Нателла Крапивина оставила комментарий под фотографией Филиппа Киркорова и Dava с премии, в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и певец не промолчали и жестко ответили на критику.

https://ria.ru/20210617/davletyarov-1737472537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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диана арбенина, муз-тв (премия)