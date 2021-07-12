https://ria.ru/20210712/bloger-1740885415.html

Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ

Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2021

Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ

Блогер и автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в автоаварии, передает Пятый канал. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:06

2021-07-12T11:06

2021-07-12T13:43

выборгский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Блогер и автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в автоаварии, передает Пятый канал.Трагедия произошла накануне вечером в Выборгском районе Ленинградской области. Как рассказали телеканалу очевидцы, Куренбин на Porshe на большой скорости вылетел в кювет, после чего машина врезалась в опору линии электропередач и загорелась. Молодые люди оказались зажатыми в авто и не смогли выбраться самостоятельно.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210130/avtomobil-1595228691.html

выборгский район

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия