https://ria.ru/20210712/bloger-1740885415.html
Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ
Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2021
Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ
Блогер и автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в автоаварии, передает Пятый канал. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:06
2021-07-12T11:06
2021-07-12T13:43
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740885290_0:68:640:428_1920x0_80_0_0_1463f3db6f73f084e7613a24b8c3ceb3.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Блогер и автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в автоаварии, передает Пятый канал.Трагедия произошла накануне вечером в Выборгском районе Ленинградской области. Как рассказали телеканалу очевидцы, Куренбин на Porshe на большой скорости вылетел в кювет, после чего машина врезалась в опору линии электропередач и загорелась. Молодые люди оказались зажатыми в авто и не смогли выбраться самостоятельно.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210130/avtomobil-1595228691.html
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740885290_0:80:640:560_1920x0_80_0_0_270ef545b8a54a4f9bd1d45eb900db6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ
11:06 12.07.2021 (обновлено: 13:43 12.07.2021)
Пятый канал сообщил, что блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине