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Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ
Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2021
Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ
Блогер и автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в автоаварии, передает Пятый канал. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:06
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выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Блогер и автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в автоаварии, передает Пятый канал.Трагедия произошла накануне вечером в Выборгском районе Ленинградской области. Как рассказали телеканалу очевидцы, Куренбин на Porshe на большой скорости вылетел в кювет, после чего машина врезалась в опору линии электропередач и загорелась. Молодые люди оказались зажатыми в авто и не смогли выбраться самостоятельно.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге.
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выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине, пишут СМИ
11:06 12.07.2021 (обновлено: 13:43 12.07.2021)
 
© Фото : @kurenbin/InstagramИван Куренбин
Иван Куренбин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : @kurenbin/Instagram

Пятый канал сообщил, что блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в своей машине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Блогер и автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в автоаварии, передает Пятый канал.
Трагедия произошла накануне вечером в Выборгском районе Ленинградской области. Как рассказали телеканалу очевидцы, Куренбин на Porshe на большой скорости вылетел в кювет, после чего машина врезалась в опору линии электропередач и загорелась. Молодые люди оказались зажатыми в авто и не смогли выбраться самостоятельно.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге.
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