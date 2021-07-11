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Процедура выборов парламента Болгарии

Процедура выборов парламента Болгарии - РИА Новости, 11.07.2021

Процедура выборов парламента Болгарии

Согласно Конституции республики Болгария (1991), законодательную власть в стране осуществляет Народное собрание (парламент). РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T01:19

2021-07-11T01:19

2021-07-11T01:19

румен радев

болгария

справки

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Согласно Конституции республики Болгария (1991), законодательную власть в стране осуществляет Народное собрание (парламент). Парламент Болгарии является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. https://www.parliament.bg/bg/constВ 2021 году выборы в парламент Болгарии прошли 4 апреля. Партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), победившая на парламентских выборах с небольшим отрывом получила мандаты президента на формирование правительства, но не сумела их реализовать. Затем от формирования правительства отказалась партия "Есть такой народ", коалиция "Болгарская социалистическая партия" также вернула предварительный мандат на формирование правительства. Согласно Конституции, в случае неудачи трех попыток президент назначает служебное правительство для подготовки страны к новым парламентским выборам. По закону, новые выборы должны быть проведены не ранее, чем через два месяца после предыдущих выборов. 11 мая 2021 года президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания и проведении парламентских выборов 11 июля 2021 года. Парламентарии избираются по пропорциональной системе с использованием преференций в 31 многомандатном округе. Голосование в Болгарии является обязательным, но санкции за неучастие в голосовании отсутствуют. Право голоса имеют граждане старше 18 лет, кроме заключенных и признанных недееспособными по решению суда.Баллотироваться на выборах могут граждане страны старше 21 года, имеющие право голоса и не имеющие другого гражданства. Кандидаты, находящиеся на государственной службе, должны прекратить исполнение служебных обязанностей после своей регистрации.Кандидаты могут баллотироваться от партий, коалиций или независимо. Кандидаты от партий и коалиций регистрируются под номерами в реестре списков кандидатов. Количество кандидатов в каждом списке не может превышать двойное число мест в многомандатном округе. Каждый кандидат может быть предложен только одной политической партией или коалицией не более чем в двух многомандатных округах. Партии и коалиции должны предоставить в ЦИК регистрационные документы, залог в размере 2,5 тысячи болгарских левов и подписи не менее 2,5 тысячи избирателей.Каждый независимый кандидат может быть зарегистрирован при поддержке не менее 1%, но не более тысячи голосов избирателей, постоянно проживающих на территории округа. Он может баллотироваться только в одном избирательном округе. Независимому кандидату также необходимо внести залог в размере 100 левов.Официальная избирательная кампания начинается за 30 дней до дня выборов. Общественные вещатели, Болгарское национальное телевидение и Болгарское национальное радио обязаны предоставить каждому участнику бесплатное эфирное время. Расходы на проведение избирательной кампании ограничены и составляют три миллиона болгарских левов для партий или коалиций, и 200 тысяч болгарских левов для независимых кандидатов. Законом разрешено неограниченное количество пожертвований от физических и юридических лиц, однако запрещены пожертвования от нерезидентов, анонимных лиц, религиозных организаций, а также от иностранных государств. Голосование проводится в день выборов на избирательных участках с 7.00 до 20.00. Однако оно может быть продлено до 21.00.На избирательный участок не допускаются лица, поведение которых противоречит общественным нормам, а также лица, несущие предметы, угрожающие жизни или здоровью человека.Избиратель предоставляет члену комиссии документ, удостоверяющий личность, и получает бумажный бюллетень и шариковую ручку с синими чернилами. После этого он заходит в кабину для голосования и ставит знак "V" или "X" в квадрат напротив выбранной партии, коалиции или независимого кандидата, он также может выбрать вариант "против всех".При желании избиратель может отдать свой голос за определенного кандидата из списка партии. Для этого он должен точно знать номер кандидата в списке и поставить "X" или "V" в соответствующий кружок.Сложенный бюллетень передается члену комиссии, который проверяет, соответствует ли код бюллетеня своему номеру в списке. Он ставит печать, а затем передает бюллетень избирателю, который опускает его в избирательную урну. Избиратель может принять участие в машинном голосовании. Для доступа к устройству необходимо использовать смарт-карту, после чего на экране отображается бюллетень, идентичный бумажному. Избиратель ставит свой голос за список кандидатов или выражает свое предпочтение кандидату из выбранного списка кандидатов политической партии или коалиции. Избиратель может изменить свой выбор один раз до подтверждения.Голос регистрируется и хранится в электронной урне, избиратель получает извещение об окончании голосования и контрольную квитанцию, которая опускается в специальный ящик для машинного голосования. Избиратель возвращает смарт-карту, ставит подпись в списке избирателей и покидает избирательный участок.Если избиратель имеет нарушения зрения, слуха или другие проблемы со здоровьем, которые не позволяют самостоятельно отдать свой голос, то председатель комиссии может разрешить воспользоваться помощью сопровождающего. Одно лицо не может сопровождать более двух голосующих.В связи с эпидемической ситуацией в Болгарии в 2021 году были введены дополнительные меры безопасности: все помещения должны проветриваться, избиратели обязаны носить маски и перчатки, должна соблюдаться социальная дистанция и т.д.Во время голосования члены избирательной комиссии проверяют документы избирателей, не касаясь их. Для идентификации избирателю будет необходимо на короткое время снять защитную маску, соблюдая дистанцию не менее 1,5 метра. Лица, помещенные на карантин из-за COVID-19, смогут отдать свой голос при помощи мобильных ящиков для голосования, которые в день выборов будут специально приносить к ним домой.К распределению мест в парламенте допускаются партии, набравшие не менее 4% голосов.Для определения числа мест используется метод Хэйра-Нимейера. Численность населения страны, по результатам последней переписи населения, делится на 240. Полученный коэффициент является единым стандартом представительства для страны. После этого численность населения каждого многомандатного избирательного округа делится на единый стандарт представительства. Каждый округ изначально получает столько мест, сколько указано в целом числе, без учета остатков. Оставшиеся места распределяются между избирательными округами с наибольшим остатком в порядке убывания.Количество мест в каждом многомандатном округе не может быть меньше четырех. Если предварительное количество мест меньше этого числа, то в этом округе должны быть выделены дополнительные места.Если процедура не может продолжаться из-за равных остатков, количество которых превышает число оставшихся нераспределенных мест, то эти места распределяются ЦИК по жребию. При этом процессе могут присутствовать представители политических партий, коалиций и инициативных комитетов, наблюдатели и представители СМИ.Для определения количества мест независимых кандидатов в многомандатных избирательных округах окружные избирательные комиссии определяют избирательную квоту округа. Для этого общее количество действительных голосов, поданных в округ, делится на количество мест, выделенных для этой области. Избранным считается независимый кандидат, получивший количество действительных голосов, которое больше или равно избирательной квоте округа.Если избиратель не использует предпочтительный вариант, то он засчитывается первому кандидату в партийном списке. Чтобы выиграть льготное место, кандидат должен получить голоса не менее чем 7% избирателей, проголосовавших за него или список кандидатов, в котором есть его кандидатура.Кандидаты ранжируются в соответствии с количеством полученных предпочтений, начиная с кандидата, который получил наибольшее количество действительных предпочтений. Они исключаются из списка кандидатов соответствующей партии или коалиции партий и составляют список А. Остальные кандидаты в списке сохраняют свое первоначальное место и составляют список Б.Если в первом списке есть два или более кандидатов с равным количеством предпочтений, их ранг определяется ЦИК на основании жеребьевки. При отсутствии кандидатов с действительными предпочтениями избранные кандидаты определяются в соответствии с рангом, присвоенным в списке кандидатов. Если количество кандидатов с действительными предпочтениями меньше количества мест, выделенных политической партии или коалиции партий, то избираются все кандидаты из списка А. Остальные места, выделенные политической партии или коалиции партий, заполняются кандидатами из списка B в порядке их ранжирования.Если кандидат избран от двух многомандатных округов, то он должен письменно уведомить ЦИК, от какого округа он желает остаться избранным.В противном случае ЦИК объявляет указанного кандидата избранным депутатом от округа, в котором он впервые был зарегистрирован в качестве депутата.В освободившемся округе ЦИК объявляет избранным кандидата, который занимает следующее место в списке.Центральная избирательная комиссия объявляет результаты выборов не позднее, чем через четыре дня после дня голосования. Имена избранных депутатов ЦИК объявляет не позднее, чем через семь дней после дня выборов.Вновь избранное Народное собрание созывается на первое заседание президентом республики в течение месяца после избрания парламента. Если в указанный срок этого не происходит, то оно созывается одной пятой членов парламента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румен радев, болгария, справки