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В Болгарии проходят парламентские выборы
В Болгарии проходят парламентские выборы
Парламентские выборы проходят в воскресенье в Болгарии, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T09:12
2021-04-04T09:12
2021-04-04T09:12
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламентские выборы проходят в воскресенье в Болгарии, сообщает издание Sofia Globe.Избирательные участки открылись в 7.00 и закроются в 20.00 (время совпадает с мск). В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.Как отмечает издание, в условиях пандемии граждане, вынужденные находиться на карантине, смогут проголосовать из дома посредством мобильных ящиков для голосования - их будут доставлять по адресам сотрудники избирательной комиссии в защитной экипировке. Избирательные ящики также были установлены в ряде больниц.Парламент является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.
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болгария, в мире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Парламентские выборы проходят в воскресенье в Болгарии
, сообщает издание Sofia Globe.
Избирательные участки открылись в 7.00 и закроются в 20.00 (время совпадает с мск). В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.
Как отмечает издание, в условиях пандемии граждане, вынужденные находиться на карантине, смогут проголосовать из дома посредством мобильных ящиков для голосования - их будут доставлять по адресам сотрудники избирательной комиссии в защитной экипировке. Избирательные ящики также были установлены в ряде больниц.
Парламент является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.