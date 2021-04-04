https://ria.ru/20210404/vybory-1604146157.html

В Болгарии проходят парламентские выборы

В Болгарии проходят парламентские выборы

Парламентские выборы проходят в воскресенье в Болгарии, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T09:12

2021-04-04T09:12

2021-04-04T09:12

болгария

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламентские выборы проходят в воскресенье в Болгарии, сообщает издание Sofia Globe.Избирательные участки открылись в 7.00 и закроются в 20.00 (время совпадает с мск). В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.Как отмечает издание, в условиях пандемии граждане, вынужденные находиться на карантине, смогут проголосовать из дома посредством мобильных ящиков для голосования - их будут доставлять по адресам сотрудники избирательной комиссии в защитной экипировке. Избирательные ящики также были установлены в ряде больниц.Парламент является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.

https://ria.ru/20210404/bolgariya-1603996877.html

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