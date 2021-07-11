"Не Аленкой единой". Китайцы назвали самые вкусные российские сладости
11:07 11.07.2021 (обновлено: 13:06 11.07.2021)
© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкПроизводство тульских пряников на кондитерской фабрике "Медовые традиции" в Туле
Китайцы рассказали о любимых российских сладостях
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие сладости лучше всего попробовать в России.
Так, в Поволжье китайцы рекомендуют обязательно купить помадку, которую там производят с разными вкусами.
Из Санкт-Петербурга туристам советуют везти вафельный торт "Полярный", который производится в Ленинградской области и продается лишь в нескольких городах. Даже сами россияне приезжают за ним из других регионов, рассказывают комментаторы.
По мнению китайских пользователей, настоящий вкус Сибири можно ощутить, попробовав варенье из шишек. Отмечается, что оно богато витаминами и повышает иммунитет.
"А самое главное — это очень вкусно. Вам непременно понравится!" — уверены пользователи портала.
Не меньшее впечатление на них произвел омский сладкий плавленый сыр четырех видов: классический сливочный, шоколадный, клубника со сливками и крем-брюле.
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В Тульской области китайцы рекомендуют съесть традиционный местный пряник.
"Говорят, если не пробовал настоящий тульский пряник, значит, не был в Туле", — пишут пользователи.
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По словам комментаторов, в Вологодской области стоит поближе познакомиться с шоколадным маслом.
"…положив кусочек масла на хлеб, вы будете поражены его вкусом", — восхищаются они.
Что же касается Камчатки, то там настоящим деликатесом китайцы признали ягоду шикшу, которая богата витамином С. Особенно им понравилось сделанное из нее варенье.
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