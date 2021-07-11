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"Не Аленкой единой". Китайцы назвали самые вкусные российские сладости
"Не Аленкой единой". Китайцы назвали самые вкусные российские сладости - РИА Новости, 11.07.2021
"Не Аленкой единой". Китайцы назвали самые вкусные российские сладости
Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие сладости лучше всего попробовать в России. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:07
2021-07-11T13:06
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wechat
поволжье
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китай
камчатский край
вологодская область
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие сладости лучше всего попробовать в России. Так, в Поволжье китайцы рекомендуют обязательно купить помадку, которую там производят с разными вкусами.Из Санкт-Петербурга туристам советуют везти вафельный торт "Полярный", который производится в Ленинградской области и продается лишь в нескольких городах. Даже сами россияне приезжают за ним из других регионов, рассказывают комментаторы.По мнению китайских пользователей, настоящий вкус Сибири можно ощутить, попробовав варенье из шишек. Отмечается, что оно богато витаминами и повышает иммунитет. Не меньшее впечатление на них произвел омский сладкий плавленый сыр четырех видов: классический сливочный, шоколадный, клубника со сливками и крем-брюле. В Тульской области китайцы рекомендуют съесть традиционный местный пряник. На Кавказе гостям стоит продегустировать чурчхелу, которую делают из грецких орехов и виноградного или гранатового сока. А в Коломне — попробовать местную пастилу. Китайцы подчеркивают, что местные жители готовят ее по старинному рецепту.По словам комментаторов, в Вологодской области стоит поближе познакомиться с шоколадным маслом.Что же касается Камчатки, то там настоящим деликатесом китайцы признали ягоду шикшу, которая богата витамином С. Особенно им понравилось сделанное из нее варенье. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210627/ray-1738782434.html
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россия, кавказ, wechat, поволжье, ленинградская область, коломна, китай, камчатский край, вологодская область, тульская область, санкт-петербург, в мире
"Не Аленкой единой". Китайцы назвали самые вкусные российские сладости
11:07 11.07.2021 (обновлено: 13:06 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкПроизводство тульских пряников на кондитерской фабрике "Медовые традиции" в Туле
Производство тульских пряников на кондитерской фабрике Медовые традиции в Туле - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Китайцы рассказали о любимых российских сладостях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие сладости лучше всего попробовать в России.
Так, в Поволжье китайцы рекомендуют обязательно купить помадку, которую там производят с разными вкусами.
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Из Санкт-Петербурга туристам советуют везти вафельный торт "Полярный", который производится в Ленинградской области и продается лишь в нескольких городах. Даже сами россияне приезжают за ним из других регионов, рассказывают комментаторы.
По мнению китайских пользователей, настоящий вкус Сибири можно ощутить, попробовав варенье из шишек. Отмечается, что оно богато витаминами и повышает иммунитет.

"А самое главное — это очень вкусно. Вам непременно понравится!" — уверены пользователи портала.

Не меньшее впечатление на них произвел омский сладкий плавленый сыр четырех видов: классический сливочный, шоколадный, клубника со сливками и крем-брюле.
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В Тульской области китайцы рекомендуют съесть традиционный местный пряник.

"Говорят, если не пробовал настоящий тульский пряник, значит, не был в Туле", — пишут пользователи.

На Кавказе гостям стоит продегустировать чурчхелу, которую делают из грецких орехов и виноградного или гранатового сока. А в Коломне — попробовать местную пастилу. Китайцы подчеркивают, что местные жители готовят ее по старинному рецепту.
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По словам комментаторов, в Вологодской области стоит поближе познакомиться с шоколадным маслом.
"…положив кусочек масла на хлеб, вы будете поражены его вкусом", — восхищаются они.
Что же касается Камчатки, то там настоящим деликатесом китайцы признали ягоду шикшу, которая богата витамином С. Особенно им понравилось сделанное из нее варенье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияКавказWeChatПоволжьеЛенинградская областьКоломнаКитайКамчатский крайВологодская областьТульская областьСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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