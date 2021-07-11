https://ria.ru/20210711/pobeda-1740769225.html

Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией

Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией - РИА Новости, 11.07.2021

Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией

Эвакуация советских промышленных предприятий в глубокий тыл в первые месяцы Великой Отечественной войны стала беспрецедентным подвигом, сравнимым с ключевыми... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T01:17

2021-07-11T01:17

2021-07-11T12:29

запорожсталь

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

магнитогорск

ссср

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Эвакуация советских промышленных предприятий в глубокий тыл в первые месяцы Великой Отечественной войны стала беспрецедентным подвигом, сравнимым с ключевыми победами на полях сражений и обеспечившим разгром гитлеровской Германии, считает военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.В воскресенье исполняется 80 лет со дня выхода постановления Государственного комитета обороны СССР об эвакуации промышленных предприятий. Тем документом утверждался план вывоза ключевых предприятий в глубокий тыл из районов, которые могли быть захвачены гитлеровскими войсками.По его словам, сделанное в критических условиях 1941 года можно сравнить с подвигом фронтовиков. "Причем разворачивать заводы на новых площадках, едва ли не в голых полях, зачастую было тяжелее, чем участвовать в боевых операциях", — отметил историк.К этому надо добавить, что миллионы людей, которые прибыли на новые места, надо было где-то размещать, добавил Буранов. "В бараках, землянках — кто там только не жил. Все это требовало колоссальных ресурсов, и, повторю, поэтому мы должны говорить об эвакуации промышленности как о совершенном, без малейшего преувеличения, подвиге", — подчеркнул собеседник агентства.В 1941-1942 годах вглубь Советского Союза были перемещены около 17 миллионов человек и оборудование более 2,6 тысячи промышленных предприятий, из которых 1,3 тысячи крупных, главным образом военных. Их эвакуация отличалась особой спецификой и сложностью (только для перевозки металлургического комбината "Запорожсталь" из Днепропетровска в Магнитогорск потребовалось восемь тысяч вагонов). Вместе с тем за время эвакуации на восток перевезли 1,5 миллиона вагонов с людьми, машинами, сырьем и топливом.При этом эвакуация столкнулась с существенной транспортной проблемой. Огромная нагрузка выпала на железные дороги СССР, которые с ней едва справлялись. Продвижение поездов осенью 1941 года снизилось до 100-150 километров в сутки. Вдобавок поезда с эвакуированными грузами шли под ударами немецкой авиации, что приводило к ощутимым потерям. Приходилось строить обходные пути для сквозного пропуска эшелонов, тушить пожары, растаскивать составы со снарядами, спасать людей, технику.В размещении предприятий приоритет отдавался производствам военного назначения — химической, металлургической, авиационной и танковой промышленности, промышленности боеприпасов и вооружения и тому подобному. Уже к концу 1941 года на новых местах возобновили свою работу: 122 предприятия авиационной, 43 — танковой, 244 — металлургической, 91 — химической промышленности, 96 производств боеприпасов и 80 — минометного вооружения. К марту 1942 года советская промышленность достигла довоенного уровня выпуска продукции военного назначения.В целом, хотя эвакуация и сопровождалась определенными, зачастую неизбежными, потерями, но все поставленные изначально задачи были в итоге успешно достигнуты. Миллионы эвакуированных рабочих и служащих включились в работу для фронта, что во многом способствовало переводу народного хозяйства на военные рельсы и созданию мощной военной экономики, которая уже через год превзошла германскую. А многие эвакуированные заводы дали основу для послевоенного и современного промышленного потенциала ранее слаборазвитых, тыловых районов страны.

https://ria.ru/20200404/1569563887.html

https://ria.ru/20210621/voyna-1737975638.html

https://ria.ru/20210524/stalin-1733580471.html

магнитогорск

ссср

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запорожсталь, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), магнитогорск, ссср, общество