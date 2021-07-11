https://ria.ru/20210711/pobeda-1740769225.html
Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией
Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией - РИА Новости, 11.07.2021
Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией
Эвакуация советских промышленных предприятий в глубокий тыл в первые месяцы Великой Отечественной войны стала беспрецедентным подвигом, сравнимым с ключевыми... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T01:17
2021-07-11T01:17
2021-07-11T12:29
запорожсталь
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
магнитогорск
ссср
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Эвакуация советских промышленных предприятий в глубокий тыл в первые месяцы Великой Отечественной войны стала беспрецедентным подвигом, сравнимым с ключевыми победами на полях сражений и обеспечившим разгром гитлеровской Германии, считает военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.В воскресенье исполняется 80 лет со дня выхода постановления Государственного комитета обороны СССР об эвакуации промышленных предприятий. Тем документом утверждался план вывоза ключевых предприятий в глубокий тыл из районов, которые могли быть захвачены гитлеровскими войсками.По его словам, сделанное в критических условиях 1941 года можно сравнить с подвигом фронтовиков. "Причем разворачивать заводы на новых площадках, едва ли не в голых полях, зачастую было тяжелее, чем участвовать в боевых операциях", — отметил историк.К этому надо добавить, что миллионы людей, которые прибыли на новые места, надо было где-то размещать, добавил Буранов. "В бараках, землянках — кто там только не жил. Все это требовало колоссальных ресурсов, и, повторю, поэтому мы должны говорить об эвакуации промышленности как о совершенном, без малейшего преувеличения, подвиге", — подчеркнул собеседник агентства.В 1941-1942 годах вглубь Советского Союза были перемещены около 17 миллионов человек и оборудование более 2,6 тысячи промышленных предприятий, из которых 1,3 тысячи крупных, главным образом военных. Их эвакуация отличалась особой спецификой и сложностью (только для перевозки металлургического комбината "Запорожсталь" из Днепропетровска в Магнитогорск потребовалось восемь тысяч вагонов). Вместе с тем за время эвакуации на восток перевезли 1,5 миллиона вагонов с людьми, машинами, сырьем и топливом.При этом эвакуация столкнулась с существенной транспортной проблемой. Огромная нагрузка выпала на железные дороги СССР, которые с ней едва справлялись. Продвижение поездов осенью 1941 года снизилось до 100-150 километров в сутки. Вдобавок поезда с эвакуированными грузами шли под ударами немецкой авиации, что приводило к ощутимым потерям. Приходилось строить обходные пути для сквозного пропуска эшелонов, тушить пожары, растаскивать составы со снарядами, спасать людей, технику.В размещении предприятий приоритет отдавался производствам военного назначения — химической, металлургической, авиационной и танковой промышленности, промышленности боеприпасов и вооружения и тому подобному. Уже к концу 1941 года на новых местах возобновили свою работу: 122 предприятия авиационной, 43 — танковой, 244 — металлургической, 91 — химической промышленности, 96 производств боеприпасов и 80 — минометного вооружения. К марту 1942 года советская промышленность достигла довоенного уровня выпуска продукции военного назначения.В целом, хотя эвакуация и сопровождалась определенными, зачастую неизбежными, потерями, но все поставленные изначально задачи были в итоге успешно достигнуты. Миллионы эвакуированных рабочих и служащих включились в работу для фронта, что во многом способствовало переводу народного хозяйства на военные рельсы и созданию мощной военной экономики, которая уже через год превзошла германскую. А многие эвакуированные заводы дали основу для послевоенного и современного промышленного потенциала ранее слаборазвитых, тыловых районов страны.
https://ria.ru/20200404/1569563887.html
https://ria.ru/20210621/voyna-1737975638.html
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запорожсталь, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), магнитогорск, ссср, общество
Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией
01:17 11.07.2021 (обновлено: 12:29 11.07.2021)
Историк Буранов назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над гитлеровской Германией
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Эвакуация советских промышленных предприятий в глубокий тыл в первые месяцы Великой Отечественной войны стала беспрецедентным подвигом, сравнимым с ключевыми победами на полях сражений и обеспечившим разгром гитлеровской Германии, считает военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.
В воскресенье исполняется 80 лет со дня выхода постановления Государственного комитета обороны СССР об эвакуации промышленных предприятий. Тем документом утверждался план вывоза ключевых предприятий в глубокий тыл из районов, которые могли быть захвачены гитлеровскими войсками.
"Это была беспрецедентная операция, которую мировая история не знала ни до, ни после. Перевезти вглубь Советского Союза сотни тысяч тонн станков, громадное количество другого различного оборудования, вагонов — это была поистине титаническая работа", — сказал Буранов РИА Новости. "Например, производитель танков Т-34, Харьковский паровозостроительный завод, переехал на Урал полностью. И таких примеров масса", — добавил он.
По его словам, сделанное в критических условиях 1941 года можно сравнить с подвигом фронтовиков. "Причем разворачивать заводы на новых площадках, едва ли не в голых полях, зачастую было тяжелее, чем участвовать в боевых операциях", — отметил историк.
К этому надо добавить, что миллионы людей, которые прибыли на новые места, надо было где-то размещать, добавил Буранов. "В бараках, землянках — кто там только не жил. Все это требовало колоссальных ресурсов, и, повторю, поэтому мы должны говорить об эвакуации промышленности как о совершенном, без малейшего преувеличения, подвиге", — подчеркнул собеседник агентства.
"И во многом благодаря этому уже к концу 1942 года советская промышленность стала обходить немецкую в производстве основных видов вооружений, что приблизило победу в войне", — отметил Буранов.
В 1941-1942 годах вглубь Советского Союза были перемещены около 17 миллионов человек и оборудование более 2,6 тысячи промышленных предприятий, из которых 1,3 тысячи крупных, главным образом военных. Их эвакуация отличалась особой спецификой и сложностью (только для перевозки металлургического комбината "Запорожсталь
" из Днепропетровска в Магнитогорск
потребовалось восемь тысяч вагонов). Вместе с тем за время эвакуации на восток перевезли 1,5 миллиона вагонов с людьми, машинами, сырьем и топливом.
При этом эвакуация столкнулась с существенной транспортной проблемой. Огромная нагрузка выпала на железные дороги СССР
, которые с ней едва справлялись. Продвижение поездов осенью 1941 года снизилось до 100-150 километров в сутки. Вдобавок поезда с эвакуированными грузами шли под ударами немецкой авиации, что приводило к ощутимым потерям. Приходилось строить обходные пути для сквозного пропуска эшелонов, тушить пожары, растаскивать составы со снарядами, спасать людей, технику.
В размещении предприятий приоритет отдавался производствам военного назначения — химической, металлургической, авиационной и танковой промышленности, промышленности боеприпасов и вооружения и тому подобному. Уже к концу 1941 года на новых местах возобновили свою работу: 122 предприятия авиационной, 43 — танковой, 244 — металлургической, 91 — химической промышленности, 96 производств боеприпасов и 80 — минометного вооружения. К марту 1942 года советская промышленность достигла довоенного уровня выпуска продукции военного назначения.
В целом, хотя эвакуация и сопровождалась определенными, зачастую неизбежными, потерями, но все поставленные изначально задачи были в итоге успешно достигнуты. Миллионы эвакуированных рабочих и служащих включились в работу для фронта, что во многом способствовало переводу народного хозяйства на военные рельсы и созданию мощной военной экономики, которая уже через год превзошла германскую. А многие эвакуированные заводы дали основу для послевоенного и современного промышленного потенциала ранее слаборазвитых, тыловых районов страны.