Мишустин поздравил Патрушева с 70-летием
Премьер-министр Мишустин поздравил секретаря Совета безопасности Патрушева с 70-летием
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил секретаря Совета безопасности РФ генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, и отметил его уникальный опыт, помогающий делать все необходимое для надежной защиты России от внутренних и внешних угроз.
"Выдающийся государственный деятель, Вы многое сделали для развития современной России, обеспечения безопасности нашей страны. Ваш уникальный профессиональный путь – пример беззаветной любви к Родине", - говорится в телеграмме председателя российского правительства.
Работая в КГБ СССР, Федеральной службе контрразведки. ФСБ России, Николай Патрушев проявил себя профессионалом и патриотом, мужественным, самоотверженным, принципиальным и эрудированным человеком, умеющим оперативно реагировать на современные вызовы, непременно добиваться поставленных целей, отметил Мишустин.
"Вы всегда верны своему призванию – служить Отечеству. И сегодня Ваши уникальный опыт, выдержка и ответственность помогают успешно решать важные государственные задачи на посту секретаря Совета безопасности, делать все необходимое для надежной защиты страны от внутренних и внешних угроз", - подчеркнул Мишустин.
По его словам, звание Героя России, которое носит Патрушев, и его государственные награды, в том числе все степени ордена "За заслуги перед Отечеством", это высокая оценка большого вклада, который секретарь Совбеза вносит в укрепление безопасности и защиту национальных интересов РФ. Мишустин пожелал Патрушеву успехов, здоровья и благополучия.
Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР по Ленинградской области.
В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.
С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.