https://ria.ru/20210711/patrushev-1740788084.html

Мишустин поздравил Патрушева с 70-летием

Мишустин поздравил Патрушева с 70-летием - РИА Новости, 11.07.2021

Мишустин поздравил Патрушева с 70-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил секретаря Совета безопасности РФ генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, и отметил его уникальный опыт,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:57

2021-07-11T09:57

2021-07-11T09:57

россия

ленинград

михаил мишустин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ленинградская область

николай патрушев

политика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил секретаря Совета безопасности РФ генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, и отметил его уникальный опыт, помогающий делать все необходимое для надежной защиты России от внутренних и внешних угроз.Работая в КГБ СССР, Федеральной службе контрразведки. ФСБ России, Николай Патрушев проявил себя профессионалом и патриотом, мужественным, самоотверженным, принципиальным и эрудированным человеком, умеющим оперативно реагировать на современные вызовы, непременно добиваться поставленных целей, отметил Мишустин."Вы всегда верны своему призванию – служить Отечеству. И сегодня Ваши уникальный опыт, выдержка и ответственность помогают успешно решать важные государственные задачи на посту секретаря Совета безопасности, делать все необходимое для надежной защиты страны от внутренних и внешних угроз", - подчеркнул Мишустин.По его словам, звание Героя России, которое носит Патрушев, и его государственные награды, в том числе все степени ордена "За заслуги перед Отечеством", это высокая оценка большого вклада, который секретарь Совбеза вносит в укрепление безопасности и защиту национальных интересов РФ. Мишустин пожелал Патрушеву успехов, здоровья и благополучия.Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР по Ленинградской области.В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.

https://ria.ru/20210711/pozdravlenie-1740767419.html

https://ria.ru/20210711/patrushev-1740583538.html

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россия, ленинград, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, николай патрушев, политика