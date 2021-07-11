Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/patrushev-1740784407.html
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием - РИА Новости, 11.07.2021
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, отметив, что выверенные... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:16
2021-07-11T09:17
россия
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
николай патрушев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, отметив, что выверенные инициативы и блестящие переговорные навыки Патрушева не раз помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами российского государства.По словам министра, он знает Патрушева не только как выдающегося государственного деятеля, но и как отличного спортсмена, который, несмотря на занятость, уделяет время любимому волейболу. "Как известно, волейбол – игра не на время, а на результат, принцип, которому Вы следуете и в профессиональной деятельности, стремясь всегда добиваться поставленной цели", - добавил Лавров."Ваши своевременные и выверенные инициативы, блестящие переговорные навыки не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять нашу Родину на прочность. Как говорится, Вашу "фирменную подачу" знают не только любители волейбола, но и наши партнеры во всем мире", - подчеркнул глава МИДа.Лавров пожелал Патрушеву крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой, активной и насыщенной жизни.Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР по Ленинградской области.В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.Имеет звание Героя России. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, медалями СССР и Российской Федерации, орденами и медалями ряда зарубежных стран. Лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в области науки и техники, лауреат Госпремии РФ имени маршала Жукова в области военной науки.
https://ria.ru/20210711/pozdravlenie-1740767419.html
https://ria.ru/20210711/patrushev-1740583538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николай патрушев, политика
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием
09:16 11.07.2021 (обновлено: 09:17 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Глава МИД Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с 70-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, отметив, что выверенные инициативы и блестящие переговорные навыки Патрушева не раз помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами российского государства.
"Безупречное многолетнее служение Отечеству на различных ответственных постах, патриотизм, чувство долга и активная гражданская позиция снискали Вам всеобщее искреннее уважение", - говорится в телеграмме Лаврова.
По словам министра, он знает Патрушева не только как выдающегося государственного деятеля, но и как отличного спортсмена, который, несмотря на занятость, уделяет время любимому волейболу. "Как известно, волейбол – игра не на время, а на результат, принцип, которому Вы следуете и в профессиональной деятельности, стремясь всегда добиваться поставленной цели", - добавил Лавров.
"Ваши своевременные и выверенные инициативы, блестящие переговорные навыки не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять нашу Родину на прочность. Как говорится, Вашу "фирменную подачу" знают не только любители волейбола, но и наши партнеры во всем мире", - подчеркнул глава МИДа.
Лавров пожелал Патрушеву крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой, активной и насыщенной жизни.
Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР по Ленинградской области.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
00:32
Путин поздравил секретаря Совета безопасности Патрушева с 70-летием
В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.
С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.
Имеет звание Героя России. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, медалями СССР и Российской Федерации, орденами и медалями ряда зарубежных стран. Лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в области науки и техники, лауреат Госпремии РФ имени маршала Жукова в области военной науки.
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
02:06
Биография Николая Патрушева
 
РоссияСергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Николай ПатрушевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:18Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
Лента новостейМолния