https://ria.ru/20210711/patrushev-1740784407.html
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием - РИА Новости, 11.07.2021
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, отметив, что выверенные... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:16
2021-07-11T09:16
2021-07-11T09:17
россия
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
николай патрушев
политика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, отметив, что выверенные инициативы и блестящие переговорные навыки Патрушева не раз помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами российского государства.По словам министра, он знает Патрушева не только как выдающегося государственного деятеля, но и как отличного спортсмена, который, несмотря на занятость, уделяет время любимому волейболу. "Как известно, волейбол – игра не на время, а на результат, принцип, которому Вы следуете и в профессиональной деятельности, стремясь всегда добиваться поставленной цели", - добавил Лавров."Ваши своевременные и выверенные инициативы, блестящие переговорные навыки не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять нашу Родину на прочность. Как говорится, Вашу "фирменную подачу" знают не только любители волейбола, но и наши партнеры во всем мире", - подчеркнул глава МИДа.Лавров пожелал Патрушеву крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой, активной и насыщенной жизни.Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР по Ленинградской области.В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.Имеет звание Героя России. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, медалями СССР и Российской Федерации, орденами и медалями ряда зарубежных стран. Лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в области науки и техники, лауреат Госпремии РФ имени маршала Жукова в области военной науки.
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россия, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николай патрушев, политика
Лавров поздравил Патрушева с 70-летием
09:16 11.07.2021 (обновлено: 09:17 11.07.2021)
Глава МИД Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с 70-летием
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
поздравил секретаря Совета безопасности России
генерала армии Николая Патрушева с 70-летием, отметив, что выверенные инициативы и блестящие переговорные навыки Патрушева не раз помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами российского государства.
"Безупречное многолетнее служение Отечеству на различных ответственных постах, патриотизм, чувство долга и активная гражданская позиция снискали Вам всеобщее искреннее уважение", - говорится в телеграмме Лаврова.
По словам министра, он знает Патрушева не только как выдающегося государственного деятеля, но и как отличного спортсмена, который, несмотря на занятость, уделяет время любимому волейболу. "Как известно, волейбол – игра не на время, а на результат, принцип, которому Вы следуете и в профессиональной деятельности, стремясь всегда добиваться поставленной цели", - добавил Лавров.
"Ваши своевременные и выверенные инициативы, блестящие переговорные навыки не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять нашу Родину на прочность. Как говорится, Вашу "фирменную подачу" знают не только любители волейбола, но и наши партнеры во всем мире", - подчеркнул глава МИДа.
Лавров пожелал Патрушеву крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой, активной и насыщенной жизни.
Николай Патрушев
родился 11 июля 1951 года в Ленинграде
. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР
по Ленинградской области
.
В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия
. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ
) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.
С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.
Имеет звание Героя России. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, орденом Александра Невского
, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, медалями СССР и Российской Федерации, орденами и медалями ряда зарубежных стран. Лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в области науки и техники, лауреат Госпремии РФ имени маршала Жукова в области военной науки.