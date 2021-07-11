https://ria.ru/20210711/narodonaselenie-1740563936.html

Всемирный день народонаселения

Всемирный день народонаселения - РИА Новости, 11.07.2021

Всемирный день народонаселения

Всемирный день народонаселения (World Population Day) ежегодно отмечается во всем мире 11 июля. Он был учрежден Советом управляющих Программы развития ООН в... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T01:19

2021-07-11T01:19

2021-07-11T01:19

всемирный день народонаселения

справки

в мире

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Всемирный день народонаселения (World Population Day) ежегодно отмечается во всем мире 11 июля. Он был учрежден Советом управляющих Программы развития ООН в 1989 году. В этот день в 1987 году население мира достигло пяти миллиардов человек, в результате чего 11 июля был проведен День пяти миллиардов (Five Billion Day). 21 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, посвященную народонаселению, и постановила продолжить празднование Всемирного дня народонаселения для повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая их связь с окружающей средой и развитием. Впервые этот день был отмечен 11 июля 1990 года в более чем 90 странах. С тех пор праздник отмечается повсеместно. Система Организации Объединенных Наций участвует в решении сложных и взаимосвязанных вопросов народонаселения. В частности, этим занимаются Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Отдел народонаселения ООН.Отдел народонаселения ООН занимается сбором данных по международной миграции и развитии, урбанизации, мировым демографическим перспективам, брачной статистике и рождаемости. Кроме того, он оказывает поддержку Комиссии по народонаселению и развитию и содействует реализации Программы действий, принятой в 1994 году Международной конференцией по народонаселению и развитию, занимается подготовкой демографических оценок и прогнозов по всем странам и регионам мира, содействует государствам-членам в разработке политики в области народонаселения, а также, будучи членом Комитета по координации статистической деятельности, укрепляет координацию соответствующей деятельности в рамках системы ООН.Кроме того, в 1969 году начал работу фонд ООН в области народонаселения, он играет руководящую роль в рамках системы ООН, предлагая программы в области народонаселения, предполагающие право человека на свободное определение размера своей семьи. Миру потребовались сотни тысяч лет, чтобы в начале XIX века население планеты достигло одного миллиарда человек, затем за еще 200 лет оно выросло в семь раз. В настоящее время на Земле проживает около 7,7 миллиарда человек, и эта цифра неуклонно растет. По данным ООН, уже к 2030 году численность населения мира вырастет примерно до 8,5 миллиарда человек, к 2050 году – до 9,7 миллиарда, а к 2100 году – до 10,9 миллиарда человек. Этот резкий рост обусловлен главным образом увеличением числа людей, доживших до репродуктивного возраста, а также значительными изменениями в уровнях рождаемости, ростом урбанизации и ускорением миграции. По данным доклада "Народонаселения мира в 2019 году", странами с самой большой численностью населения являлись Китай (1,44 миллиарда человек) и Индия (1,39 миллиарда человек). Их население составляет, соответственно, 19% и 18% от мирового населения. Согласно прогнозам, к 2027 году Индия опередит Китай и займет первое место в мире по численности населения. В период c 2019 по 2050 год население Китая сократится на 31,1 миллиона человек, что составит приблизительно 2,2% населения страны. При этом основной прирост населения до 2050 года придется на Африку, которая демонстрирует самые высокие темпы роста по сравнению с другими крупными регионами. Крайне противоположная тенденция наблюдается в 55 странах и регионах мира, где ожидается уменьшение населения к 2050 году. В 26 странах население сократится на 10%. В ряде стран, к числу которых относятся Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Молдавия, Сербия, Украина, Хорватия и Япония, население сократится к 2050 году более чем на 15%. По данным ООН, уровень рождаемости во всех европейских странах ниже минимального показателя и составляет 2,1 ребенка на каждую женщину, при этом в некоторых странах уровень рождаемости находится ниже этой отметки на протяжении уже нескольких десятилетий.Между тем средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 64,6 лет в начале 1990-х годов до 72,6 лет в 2019 году. При этом, в наименее развитых странах, она была на 7,4 года ниже среднемирового показателя, что вызвано высоким уровнем детской и материнской смертности, а также высоким уровнем насилия, конфликтными ситуациями и продолжающейся эпидемией ВИЧ в этих странах. По прогнозам, к 2050 году средняя продолжительность жизни при рождении увеличится до 77,1 года.Также в мире наблюдаются высокие уровни урбанизации и ускоряющаяся миграция. 2007 год стал первым годом, когда в городах проживало больше людей, чем в сельской местности, а к 2050 году в городах будет проживать около 66% населения мира.Международная миграция является менее значимым фактором изменения численности населения, чем рождаемость и смертность, однако в некоторых странах и регионах влияние миграции на численность населения весьма существенно. К ним относятся страны происхождения или пребывания большого, в пропорциональном отношении, количества экономических мигрантов и страны, в которые устремляются потоки беженцев. В период 1950-2015 годов главными реципиентами международных мигрантов являлись большая часть Европы, Северная Америка и Океания, а страны их происхождения находились в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне, при этом чистый приток миграции постоянно увеличивался. В период 2010-2015 годов среднегодовой чистый приток мигрантов в Европу, Северную Америку и Океанию составлял 2,8 миллиона человек.Число людей, живущих за пределами страны своего рождения или гражданства, достигло 281 миллиона в 2020 году, по сравнению со 173 миллионами в 2000 году и 221 миллионом в 2010 году. Доля международных мигрантов в общей численности населения мира увеличилась с 2,8% в 2000 году до 3,2% в 2010 году и до 3,6% в 2020 году.В период с 2000 по 2020 год число лиц, вынужденно переместившихся через международные границы, спасаясь от конфликтов, преследований, насилия или нарушений прав человека, удвоилось с 17 до 34 миллионов, что составляет около 16% от общего роста числа международных мигрантов во всем мире за этот период. В России, по данным на январь 2021 года, численность населения составила 146,1 миллиона человек. В 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5, ожидаемая продолжительность жизни составила 71,5 года. По данным на декабрь 2020 года, в России находятся около шести миллионов мигрантов. При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство были только у миллиона человек. В оставшиеся пять миллионов могут входить как нелегалы, так и законно находящиеся, но по разным причинам не учтенные. В 2021 году лозунг Всемирного дня народонаселения сформулирован следующим образом: "Право и выбор – вот ответ: Будь то "бэби-бум" или спад, решение проблемы изменения уровня рождаемости заключается в приоритетном обеспечении репродуктивного здоровья и прав всех людей". По данным ЮНФПА, в 2020-2021 годах пандемия COVID-19 подорвала системы здравоохранения, особенно в области сексуального и репродуктивного здоровья. Она также выявила и усугубила гендерное неравенство. На этом фоне многие страны выражают растущую озабоченность по поводу изменения уровня рождаемости. Исторически сложилось так, что опасения по поводу роста рождаемости зачастую приводили к нарушению прав человека.Несмотря на конституционные гарантии гендерного равенства во многих странах, в среднем женщины имеют лишь 75% прав по сравнению с мужчинами. Ни одна страна в мире сегодня не может претендовать на достижение гендерного равенства во всей его полноте. Если бы это было так, то не было бы насилия в отношении женщин и девочек, не было бы разрыва в оплате труда и неравных возможностей занимать руководящие посты, не было бы несправедливого бремени неоплачиваемой работы по уходу, не было бы недостатка качественных и всеобъемлющих услуг в области репродуктивного здоровья и не было бы ограничений телесной автономии. ЮНФПА подчеркивает, что женщины должны быть наделены всеми необходимыми правами и возможностями в плане получения образования, в экономической и политической сферах и обладать полным правом выбора в отношении своего тела и планирования семьи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день народонаселения, справки, в мире