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В России почти в два раза снизилось количество мигрантов
В России почти в два раза снизилось количество мигрантов
Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T04:37
2020-12-16T12:05
россия
мигранты
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили РИА Новости в МВД.В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у миллиона. В оставшиеся пять миллионов могут входить как нелегалы, так и законно находящиеся, но по разным причинам не учтенные. Это могут быть люди, оформляющие в данный момент вид на жительство и другие документы.Большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам. "По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств — членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров", — отметили в МВД.Самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.
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россия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество

В России почти в два раза снизилось количество мигрантов

04:37 16.12.2020 (обновлено: 12:05 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС
Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили РИА Новости в МВД.
В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.

"В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет <...> 6,3 миллиона", — говорится в ответе на соответствующий запрос агентства.

При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у миллиона. В оставшиеся пять миллионов могут входить как нелегалы, так и законно находящиеся, но по разным причинам не учтенные. Это могут быть люди, оформляющие в данный момент вид на жительство и другие документы.
Большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам. "По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств — членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров", — отметили в МВД.
Самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.
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РоссияМигрантыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваОбщество
 
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