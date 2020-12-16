https://ria.ru/20201216/migranty-1589420165.html

В России почти в два раза снизилось количество мигрантов

В России почти в два раза снизилось количество мигрантов

Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T04:37

2020-12-16T04:37

2020-12-16T12:05

россия

мигранты

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили РИА Новости в МВД.В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у миллиона. В оставшиеся пять миллионов могут входить как нелегалы, так и законно находящиеся, но по разным причинам не учтенные. Это могут быть люди, оформляющие в данный момент вид на жительство и другие документы.Большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам. "По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств — членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров", — отметили в МВД.Самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

https://ria.ru/20201202/sovfed-1587341829.html

россия

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество