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В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 1,84 года по итогам 2020 года и составила 71,5, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:42
2021-04-27T10:42
2021-04-27T10:53
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 1,84 года по итогам 2020 года и составила 71,5, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год."71,5 года - ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом — 73,34 года)", - говорится в документе.В нем также отмечается, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет.
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