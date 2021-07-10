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Гибель теплохода "Булгария" (2011)

Гибель теплохода "Булгария" (2011) - РИА Новости, 10.07.2021

Гибель теплохода "Булгария" (2011)

10 июля 2011 года произошла крупнейшая катастрофа речного транспорта в современной истории России – двухпалубный дизель-электроход "Булгария" затонул в... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:13

2021-07-10T03:13

2021-07-10T03:13

россия

крушение теплохода "булгария"

справки

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10 июля 2011 года произошла крупнейшая катастрофа речного транспорта в современной истории России – двухпалубный дизель-электроход "Булгария" затонул в Куйбышевском водохранилище в Татарстане. Судно было построено в 1955 году на судоверфи Narodny Podnik Skoda Komarno (Slovenske Lodenice n.p. Komarno) в городе Комарно (в Чехословакии, с 1993 года город находится в Словакии). Электроход имел длину – 80,2 метра, ширину – 14 метров, осадку – 1,9 метра, скорость хода – 20,5 километра в час, два двигателя мощностью 400 лошадиных сил каждый, водоизмещение – 1003 тонн. Судно было рассчитано на 233 пассажира, но в ходе последующих модернизаций осталось только 140 посадочных мест. На борту имелись одно-, двух-, трех- и четырехместные каюты, два ресторана, два бара, музыкальный салон, солярий, детская комната. Судно было оборудовано шестью плотами общей вместимостью 120 человек и двумя шлюпками еще на 36 человек. Дизель-электроход имел класс Речного регистра: "О" (внутренние водные пути, реки и водохранилища, ограничение по силе ветра не выше семи баллов). По словам специалистов, срок эксплуатации дизель-электроходов типа "Булгария" не превышает 20 лет, более длительная эксплуатация корабля возможна только при условии постоянного ремонта и модернизации. При постройке судно получило название "Украина", в феврале 2010 года было переименовано в "Булгарию" в честь Волжской Булгарии – древнего государства на территории современного Татарстана. До 1962 года электроход принадлежал Волжскому пароходству (порт приписки – Горький, ныне Нижний Новгород), затем был передан в Камское речное пароходство (в настоящее время – ПАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство"). Порт приписки – Пермь. В 1986 году судно использовалось как плавучая гостиница для ликвидаторов и строителей саркофага над аварийной Чернобыльской АЭС. После окончания работ "Украину" ("Булгарию") в числе других наименее зараженных судов вернули в эксплуатацию. В 1990-е годы и до 2003 года круизы на нем организовывали различные пермские турфирмы. В 2003 году "Камское речное пароходство" по экономическим причинам отказалось от использования электрохода. Судно вновь поставили в рейс лишь в навигацию 2007 года – после техобслуживания. В 2010 году оператором "Булгарии" была компания "Водафлот". Весной 2011 года Камское речное пароходство сдало судно в аренду на три года аффилированному к нему ООО "Бриз", которое заключило договор субаренды с казанским ООО "Аргоречтур". Электроход ходил по водохранилищам и крупным озерам бассейна реки Волги (в том числе по Каме), выполняя туристические (прогулочные) рейсы продолжительностью не более семи дней. 9 июля 2011 года "Будгария", на которой должно было быть не более 156 человек, отправилась в двухдневный рейс по маршруту Казань – Болгар – Казань со 163 пассажирами и 38 членами экипажа на борту. 10 июля около 12.30 по московскому времени судно, вышедшее из города Болгар в штормовую погоду, в считанные минуты затонула в трех километрах от берега на глубине 17-20 метров. Электроходу не хватило до спасительной мели, где его верхняя палуба осталась бы над водой, примерно 50 метров и нескольких секунд. С терпящего бедствие судна шлюпки спустить не удалось, были задействованы только два надувных плота. Мимо плавающих спасательных средств с уцелевшими людьми прошли сухогруз "Арбат" и буксир "Дунайский 66", которые не оказали помощи терпящим бедствие. Примерно через два часа оставшихся в живых пассажиров и членов экипажа "Булгарии" спас экипаж теплохода "Арабелла", следовавшего по тому же маршруту. Во время крушения из 201 человека, находившегося на борту судна, выжили только 79, погибли 122, в том числе 28 детей.12 июля в России был объявлен днем национального траура по погибшим. Поисково-спасательная операция в районе крушения продолжалась 16 суток. Последних погибших спасатели извлекли из кают "Булгарии" утром 25 июля, когда судно уже было поднято со дна Куйбышевского водохранилища и отбуксировано на мелководье. Последняя жертва была опознана лишь 17 августа 2011 года. Расследование дела по факту крушения электрохода продолжалось около двух лет, в мае 2013 года начался судебный процесс. Уголовное дело составило 100 томов, было допрошено более тысячи свидетелей, проведено более 250 различных экспертиз, потерпевшими были признаны более 200 человек, порядка 50 из них подали иски о возмещении морального вреда на сумму 202 миллиона рублей. Как установили следствие и суд, в навигацию 2011 года "Булгария" выполнила семь рейсов, практически в каждом происходили поломки. Восьмой, когда судно в условиях шторма шло лишь на одном двигателе, с неисправной осушительной системой, отказавшим в ходе рейса топливным насосом, со статическим правым креном и открытыми иллюминаторами, стал последним. Московский районный суд Казани 7 июля 2014 года приговорил гендиректора ООО "Аргоречтур" Светлану Инякину, старпома "Булгарии" Рамиля Хаметова, начальника Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора Ирека Тимергазеева, бывшего главного госинспектора этого же отдела Владислава Семенова, старшего эксперта Камского филиала Росречрегистра Якова Ивашова к срокам от 5 до 11 лет колонии общего режима. Ивашов был освобожден в зале суда, поскольку ввиду возраста (65 лет) и назначенного наказания (пять лет) попал под амнистию. В результате рассмотрения дела в апелляционной инстанции коллегия Верховного суда Татарстана в апреле 2015 года смягчила наказание Инякиной, которой окончательно назначили 9,5 лет лишения свободы, и ужесточила наказание Ивашову – до 5,5 лет заключения. Ивашов был арестован и направлен к месту отбывания наказания. Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму более 100 миллионов рублей. За неоказание помощи терпящим бедствие были также осуждены капитаны сухогруза "Арбат" Юрий Тучин и буксира "Дунайский-66" Александр Егоров. Им было назначено наказание в виде штрафов – 130 тысяч рублей и 190 тысяч рублей соответственно. В 2018 году главный фигурант дела Светлана Инякина, отбыв семь лет в СИЗО и колонии, вышла на свободу. Она была освобождена из-под стражи в связи с пересмотром приговора в соответствии с федеральным законом N 186 от 3 июля 2018 года, вносящим поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают, что каждый день содержания под стражей до вступления приговора в силу засчитывается за полтора дня в колонии. Инякину взяли под стражу сразу после кораблекрушения – в июле 2011 года. Теплоход "Булгария" после поднятия со дна Куйбышевского водохранилища был отправлен в док ЗАО "Ремонтная база флота им. Куйбышева" Камско-Устьинского района Татарстана (поселок Куйбышевский Затон), а затем, как вещественное доказательство по делу о кораблекрушении, его передали под охрану судовладельцу – "Камскому речному пароходству" и отбуксировали на мелководье у поселка Куйбышевский Затон. После окончания следствия судовладелец отказался оплачивать услуги по утилизации судна из-за чего "Булгария", брошенная без присмотра, затонула второй раз, но уже в затоне и без жертв. В феврале 2016 года электроход утилизировали. Мемориал в память о погибших на "Булгарии" был открыт в первую годовщину трагедии 10 июля 2012 года на высоком берегу Волги в трех километрах от села Сюкеевский Взвоз Камско-Устьинского района Татарстана, напротив места крушения судна. Он состоит из часовенной церкви, мечети и стены памяти с именами погибших пассажиров и членов экипажа "Булгарии" на центральной площади комплекса. В темное время суток с начала и до окончания периода судоходства осуществляется подсветка мемориала. На самом месте крушения был установлен буй, проплывая мимо которого суда отдают дань памяти жертвам длинным сигнальным гудком. Плавучий памятник достигает двух метров в высоту над уровнем воды. Этот буй внесен в журнал навигации Куйбышевского водохранилища. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, крушение теплохода "булгария", справки