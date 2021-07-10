https://ria.ru/20210710/sputnik-1740710149.html

На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V"

На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V" - РИА Новости, 10.07.2021

На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V"

Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в пятницу вечером на Филиппины, сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:24

2021-07-10T10:24

2021-07-10T10:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

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общество

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в пятницу вечером на Филиппины, сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране.В конце мая национальная рабочая группа сообщила, что получила третью партию вакцины, разработанной исследовательским центром имени Гамалеи."Партия вакцины "Спутник V" российского производства… доставлена в страну в пятницу вечером на борту рейса Qatar Airways", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении.В аэропорту самолет с вакцинами, среди которых есть как первый, так и второй компонент, встречали координатор программы вакцинации Филиппин Карлито Галвес и российский посол Марат Павлов. Сообщается, что 10 июля в страну будет доставлена еще одна партия российской вакцины.Филиппины – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Азии. За время пандемии в стране заболели более 1,4 миллиона человек, выздоровели свыше 1,38 миллиона человек и скончались 25,7 тысячи человек.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.

https://ria.ru/20210708/indiya-1740467516.html

https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740519021.html

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вакцина "спутник v", здоровье - общество, филиппины, общество, в мире