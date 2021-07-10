Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/sputnik-1740710149.html
На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V"
На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V" - РИА Новости, 10.07.2021
На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V"
Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в пятницу вечером на Филиппины, сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:24
2021-07-10T10:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
филиппины
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603497594_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_140fd4b2530758a9941790abf83d894c.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в пятницу вечером на Филиппины, сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране.В конце мая национальная рабочая группа сообщила, что получила третью партию вакцины, разработанной исследовательским центром имени Гамалеи."Партия вакцины "Спутник V" российского производства… доставлена в страну в пятницу вечером на борту рейса Qatar Airways", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении.В аэропорту самолет с вакцинами, среди которых есть как первый, так и второй компонент, встречали координатор программы вакцинации Филиппин Карлито Галвес и российский посол Марат Павлов. Сообщается, что 10 июля в страну будет доставлена еще одна партия российской вакцины.Филиппины – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Азии. За время пандемии в стране заболели более 1,4 миллиона человек, выздоровели свыше 1,38 миллиона человек и скончались 25,7 тысячи человек.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.
https://ria.ru/20210708/indiya-1740467516.html
https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740519021.html
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603497594_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df36caac9d05af960a0bf1892819b0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", здоровье - общество, филиппины, общество, в мире
На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V"
10:24 10.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Филиппины получили очередную партию российской вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в пятницу вечером на Филиппины, сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране.
В конце мая национальная рабочая группа сообщила, что получила третью партию вакцины, разработанной исследовательским центром имени Гамалеи.
"Партия вакцины "Спутник V" российского производства… доставлена в страну в пятницу вечером на борту рейса Qatar Airways", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении.
В аэропорту самолет с вакцинами, среди которых есть как первый, так и второй компонент, встречали координатор программы вакцинации Филиппин Карлито Галвес и российский посол Марат Павлов. Сообщается, что 10 июля в страну будет доставлена еще одна партия российской вакцины.
Разгрузка партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту города Хайдарабад в Индии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 16:33Распространение коронавируса
"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии
Филиппины – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Азии. За время пандемии в стране заболели более 1,4 миллиона человек, выздоровели свыше 1,38 миллиона человек и скончались 25,7 тысячи человек.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 20:47Распространение коронавируса
Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоФилиппиныОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния