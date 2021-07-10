На Филиппины доставили очередную партию "Спутника V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Филиппины получили очередную партию российской вакцины "Спутник V"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в пятницу вечером на Филиппины, сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране.
В конце мая национальная рабочая группа сообщила, что получила третью партию вакцины, разработанной исследовательским центром имени Гамалеи.
"Партия вакцины "Спутник V" российского производства… доставлена в страну в пятницу вечером на борту рейса Qatar Airways", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении.
В аэропорту самолет с вакцинами, среди которых есть как первый, так и второй компонент, встречали координатор программы вакцинации Филиппин Карлито Галвес и российский посол Марат Павлов. Сообщается, что 10 июля в страну будет доставлена еще одна партия российской вакцины.
Филиппины – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Азии. За время пандемии в стране заболели более 1,4 миллиона человек, выздоровели свыше 1,38 миллиона человек и скончались 25,7 тысячи человек.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.