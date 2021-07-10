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Оборона Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны

Оборона Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.07.2021

Оборона Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны

10 июля 1941 года началась оборона Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Битва за город продолжалась по 9 августа 1944 года и стала самой длительной в ходе Великой РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:10

2021-07-10T03:10

2021-07-10T03:10

великая отечественная война (1941-1945)

кронштадт

балтийское море

прибалтика

ленинград

безопасность

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10 июля 1941 года началась оборона Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Битва за город продолжалась по 9 августа 1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ней в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединения авиации дальнего действия и войск ПВО страны, Краснознаменный Балтийский флот (КБФ), Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также трудящиеся Ленинграда и области.Предпринимая нападение на СССР, немецко-фашистское руководство придавало исключительно важное значение захвату Ленинграда. Оно планировало ударом группы армий "Север" из восточной Пруссии в северо-восточном направлении и двух финских армий (Карельской и Юго-Восточной) из юго-восточной части Финляндии в южном и юго-восточном направлениях уничтожить находившиеся в Прибалтике советские войска, овладеть портами на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, приобрести наиболее удобные морские и сухопутные коммуникации для снабжения своих войск и выгодный исходный район для удара в тыл войскам Красной Армии, прикрывавшим Москву. К 10 июля 1941 года на дальних юго-западных и северо-западных подступах к Ленинграду германское и финское командование имело 38 дивизий, одну кавалерийскую и две пехотные бригады (всего около 810 тысяч человек, 440 танков и штурмовых орудий, около 5,3 тысячи орудий и минометов, около 1,2 тысячи самолетов). Им противостоявшие войска Северного (с 23 августа разделен на Карельский и Ленинградский фронты), Северо-Западного фронтов и Балтийский флот насчитывали 540 тысяч человек, пять тысяч орудий и минометов, около 700 танков, 235 боевых самолетов и 19 боевых кораблей основных классов. Для улучшения стратегического руководства войсками Государственный Комитет Обороны СССР образовал Главное командование Северо-Западного направления во главе с маршалом Советского Союза Климентом Ворошиловым, подчинив ему войска Северного и Северо-Западного фронтов, Северный и Краснознаменный Балтийский флоты. На дальних и ближних подступах к Ленинграду совместными силами войск и населения (работало до 500 тысяч ленинградцев) строились оборонительные рубежи (общая протяженность около 900 километров), были сформированы 10 дивизий народного ополчения (около 160 тысяч человек) и десятки партизанских отрядов. Из города были эвакуированы дети, часть промышленного оборудования и культурных ценностей. Оставшаяся в Ленинграде промышленность перестраивалась на производство боевой техники, вооружения и боеприпасов.Преодолев сопротивление советских войск в Прибалтике, немецко-фашистские войска развернули наступление непосредственно на Ленинград. 10 июля 1941 года начались бои на дальних подступах к городу. Несмотря на героическое сопротивление советских войск к концу июля противник вышел на ближние подступы к Ленинграду и произвел перегруппировку. С 8 августа немецкие войска перешли в наступление и нанесли удары по советским армиям, защищавшим Ленинград с юга и юга-запада. Ценой больших потерь противник прорвал оборону советских войск и 19 августа занял Новгород, 20 августа – Чудово, перерезал шоссе Москва – Ленинград и железные дороги, связывающие Ленинград со страной, а 8 сентября, овладев Шлиссельбургом, отрезал город с суши. Началась блокада Ленинграда, длившаяся 871 день. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и воздушным путем. Положение Ленинграда было чрезвычайно тяжелым. Если на севере фронт в отдельных местах проходил в 45-50 километрах от него, то на юге передний край находился всего в нескольких километрах от городской черты. Кроме того, с 4 сентября 1941 года город подвергался варварским артобстрелам и систематическим налетам фашистской авиации (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Приложив огромные усилия, советские войска сумели остановить противника. В конце сентября фронт под Ленинградом стабилизировался. План врага по захвату города с ходу был сорван, что повлекло за собой и срыв намерений противника повернуть основные силы группы армий "Север" для наступления на Москву. Важную роль в защите Ленинграда с моря сыграла героическая оборона Моонзундских островов, полуострова Ханко, Ораниенбаумского плацдарма и военно-морских баз Таллина и Кронштадта. Их защитники проявили исключительное мужество и героизм. Не сумев реализовать планы по захвату Ленинграда с юга, немецко-фашистские войска 16 октября начали наступление на Тихвин, чтобы прорваться к реке Свирь и соединиться с финскими войсками для осуществления более надежной блокады города. В это время советские войска готовились перейти в наступление с целью прорыва блокады Ленинграда, и их основные силы были сосредоточены на другом участке. К 20 октября противник прорвал сопротивление оборонявшихся войск на тихвинском направлении. В это время советские войска предприняли наступление с востока и запада по сходящимся направлениям на Синявино с целью уничтожить шлиссельбургско-синявинскую группировку войск, однако завершить его не удалось в связи с осложнившейся обстановкой на тихвинском направлении. Часть сил советское командование было вынуждено перебросить туда. 8 ноября противник захватил Тихвин и перерезал последнюю железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру доставлялись грузы, переправляемые затем водным путем в осажденный Ленинград. Но прорваться к реке Свирь ему не удалось.В то время, когда немецко-фашистские войска продолжали наступление на волховском направлении, советские войска 10 ноября 1941 года перешли в контрнаступление. 20 ноября они овладели Малой Вишерой, 9 декабря – Тихвином, к концу декабря вышли к реке Волхов и захватили несколько плацдармов на ее левом берегу. В результате Тихвинской наступательной операции они продвинулись на 100-120 километров, чем обеспечили сквозное движение по железной дороге до станции Войбокало. Однако положение Ленинграда продолжало оставаться тяжелым. Запасы сырья были весьма ограничены, топливо на исходе. Особенно серьезное положение создалось со снабжением войск и населения продовольствием. В городе начался голод. Несмотря на это, трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Попытки деблокады Ленинграда в 1942 году (наступление на любанском направлении в январе – апреле и на синявинском направлении в августе – октябре) из-за недостатка сил и средств, недочетов в организации успеха не имели, однако эти действия советских войск сорвали готовившийся новый штурм города. Для противодействия дальнобойной артиллерии врага на Ленинградском фронте была создана специальная фронтовая контрбатарейная группа. С лета 1942 года стали осуществляться артиллерийские (а затем и артиллерийско-авиационные) удары по батареям противника, обстреливавшим Ленинград. В результате к октябрю 1942 года интенсивность обстрелов города уменьшилась в три-четыре раза. Под Ленинградом зародилось массовое снайперское движение. Активную борьбу вели партизаны, отвлекая значительные силы врага с фронта. Контрнаступление советских войск в ходе Сталинградской битвы (1942–1943) вынудило германское командование перебросить часть войск из района Ленинграда, что создало благоприятную обстановку для его деблокады. 12-30 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией провели наступательную операцию с целью восстановить сухопутные коммуникации, связывавшие город со страной. Они нанесли встречные удары на узком выступе между Шлиссельбургом и Синявино (южнее Ладожского озера), разорвали кольцо блокады, образовав вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8-11 километров, и восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Дальнейшее наступление советских войск на юге развития не получило, так как противник непрерывно перебрасывал свежие силы в район Синявина, но прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград.Через образовавшийся коридор в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса. Однако полностью проблема снабжения города еще не была решена: важный пункт – станция Мга на железнодорожной линии Ленинград – Волхов оставался в руках врага, дороги в освобожденной полосе находились под постоянным обстрелом вражеской артиллерии. Попытки расширить сухопутные коммуникации (наступление в феврале – марте 1943 года на Мгу и Синявино) не достигли цели. В июле – октябре 1943 года на Мгинском выступе советские войска нанесли тяжелое поражение войскам противника, сорвав их попытки выйти к побережью Ладожского озера и восстановить блокаду; были ликвидированы Киришский плацдарм немецко-фашистских войск на реке Волхов и мощный вражеский узел обороны – Синявино. Боевая активность советских войск под Ленинградом сковала около 30 вражеских дивизий. Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом произошел в 1944 году. С 14 января по 1 марта 1944 года советские войска провели стратегическую Ленинградско-Новгородскую операцию, в ходе которой противник был отброшен на 220-280 километров, три его дивизии были уничтожены и 23 разгромлены. Были освобождены города Новгород, Пушкин, Красногвардейск, Тосно, очищена от противника Октябрьская железная дорога и Ленинградское шоссе, связывающие Москву с Ленинградом. В ходе этой операции Ленинград был окончательно избавлен от вражеской блокады. В ознаменование этого события в городе был дан салют 27 января 1944 года (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в Москве). С окончанием Выборгско-Петрозаводской операции, проведенной войсками Ленинградского и Карельского фронтов 10 июня – 9 августа 1944 года с целью вывода Финляндии из войны, битва за Ленинград успешно завершилась. В ходе этого наступления советские войска нанесли крупное поражение финской армии и продвинулись на глубину 110-250 километров, ликвидировав угрозу Ленинграду с севера и северо-востока.Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские войска, остановив врага под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Они оттянули на себя около 20% германских войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника, тем самым оказали существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта. С окончанием Ленинградской битвы северное крыло стратегического фронта германских войск оказалось на грани развала.Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Многие советские воины сложили головы в битве за Ленинград; безвозвратные потери составили 979 254 человек, санитарные – 1 947 770 человек. За мужество и героизм, проявленный при защите города, сотни тысяч воинов удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза, из них восемь человек дважды. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", которой награждено около 1,5 миллионов человек. 26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград - город-герой, а в мае 1965 года ему была вручена медаль "Золотая звезда". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

балтийское море

прибалтика

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великая отечественная война (1941-1945), кронштадт, балтийское море, прибалтика, ленинград, безопасность