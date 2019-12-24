В Петербурге в годовщину снятия блокады не будут проводить парад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Городские власти по итогам обсуждения с организациями ветеранов и блокадников решили не проводить военный парад на Дворцовой площади в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2020 года, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"По предложению общественных организаций ветеранов, блокадников подготовлен план мероприятий, посвященных годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы обсудили его с районными ветеранскими организациями, рассмотрели на координационном совете, и решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу", - сказал Беглов во вторник на заседании городского правительства.
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По его словам, в рамках этой программы будут организованы, в частности, традиционные полевые кухни с кашей и чаем. Также пройдет выставка ретро-автомобилей.
В Российской Федерации 27 января отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские воины, остановив врага под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении 900 дней, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта.