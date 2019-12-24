В Петербурге в годовщину снятия блокады не будут проводить парад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Городские власти по итогам обсуждения с организациями ветеранов и блокадников решили не проводить военный парад на Дворцовой площади в 76-ю годовщину полного освобождения Городские власти по итогам обсуждения с организациями ветеранов и блокадников решили не проводить военный парад на Дворцовой площади в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2020 года, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"По предложению общественных организаций ветеранов, блокадников подготовлен план мероприятий, посвященных годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы обсудили его с районными ветеранскими организациями, рассмотрели на координационном совете, и решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу", - сказал Беглов во вторник на заседании городского правительства.

По его словам, в рамках этой программы будут организованы, в частности, традиционные полевые кухни с кашей и чаем. Также пройдет выставка ретро-автомобилей.