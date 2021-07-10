https://ria.ru/20210710/navalnyy-1740737987.html

Захарова указала на нестыковки в документах ОЗХО об истории с Навальным

Захарова указала на нестыковки в документах ОЗХО об истории с Навальным - РИА Новости, 10.07.2021

Захарова указала на нестыковки в документах ОЗХО об истории с Навальным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в датах в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия, РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:06

2021-07-10T16:06

2021-07-10T17:48

госпитализация алексея навального

россия

мария захарова

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

германия

в мире

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в датах в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия, где упоминается инцидент с Алексеем Навальным.В частности, там говорится, что техсекретариат ОЗХО направил в Германию экспертов для технической помощи в ситуации с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть в тот самый день, когда Навальному стало плохо в самолете. При этом ранее назывались другие даты их поездки. Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил на сессии исполнительного комитета организации в Гааге, что Россия будет добиваться разъяснений по этому поводу.Представитель МИД рассказала, что на вопрос российских дипломатов по поводу этой нестыковки гендиректор технического секретариата ОЗХО не нашел что ответить, а постпред Германии предположила, что речь идет об опечатке, которую вовремя не исправили."Падает занавес. А за ним и декорации", — заключила Захарова.Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо по пути из Томска в Москву. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже блогера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключали его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Свое расследование провела и ОЗХО. По ее данным, Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Еще в день госпитализации Навального проверки начали российская прокуратура и полиция. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Из-за ситуации вокруг Навального Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института. Россия в ответ приняла ответные меры в отношении нескольких представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

россия

германия

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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире