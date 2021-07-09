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Дело гражданина России Леонида Тейфа в США

Дело гражданина России Леонида Тейфа в США - РИА Новости, 09.07.2021

Дело гражданина России Леонида Тейфа в США

Гражданин России Леонид Тейф проживал в США с 2010 года. 5 декабря 2018 года Федеральное бюро расследований провело обыск в его особняке в городе Роли, штат... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T02:00

2021-07-09T02:00

2021-07-09T02:00

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Гражданин России Леонид Тейф проживал в США с 2010 года. 5 декабря 2018 года Федеральное бюро расследований провело обыск в его особняке в городе Роли, штат Северная Каролина. Тейф с бывшей супругой были задержаны в связи с предъявлением обвинений в совершении ряда тяжких преступлений. 19 декабря 2018 года суд принял решение взять Леонида Тейфа под стражу, его бывшая супруга была освобождена. Тейф содержится в тюрьме округа Уэйк в Северной Каролине. Тейф был заместителем директора "Военторга", которое оказывает услуги Министерству обороны России. По версии американской прокуратуры, на посту замглавы "Военторга" за период с 2010 по 2012 годы он незаконным путем получил более 150 миллионов долларов. Мужчина получал заказы на товары и услуги от Минобороны, находил подрядчиков и требовал от них часть суммы, которую им выплачивали за выполнение договора. Следствие считает, что соучастниками Тейфа были еще четверо граждан России: его бывшая жена Татьяна Тейф (развелись в 2017 году), их домохозяйка Олеся Тимофеева с мужем, а также Алексей Поляков. Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства. Всего обвиняемые получили во время пребывания в США переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов. Американский суд считает, что, хотя Тейфу вменяют в том числе воровство бюджетных денег в России, американский суд все равно имеет юрисдикцию по данному делу, поскольку деньги затем отмывались в США. Согласно обвинительному заключению, также в рамках уголовного дела россиянину инкриминируется организация заказного убийства, подкуп должностного лица , владение огнестрельным оружием с уничтоженным серийным номером, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, приглашение и укрывательство незарегистрированных лиц, сговор с целью нарушения иммиграционного законодательства и мошенничество с визами. Всего Тейф обвиняется по 49 пунктам. В частности, в июле 2018 года Тейф при помощи ложного заявления получил иммиграционную визу в США. Он сообщил, что въезжает в США с целью занять место руководителя в международной компании с годовым окладом в 110 тысяч долларов. Также Тейф пытался физически устранить человека, в котором заподозрил любовника своей жены. В феврале 2018 года, согласно обвинительным документам, Тайф нанял частного сыщика Стивена Майерса для слежки за предполагаемым любовником и поручил ему установить датчики GPS в его машине. По словам прокуроров, у мужчины было два плана мести. Его бизнес-партнер Джон Патрик Поттер навестил отделение министерства внутренней безопасности США в Атланте, где встретился с одним из сотрудников министерства, фигурирующим в открытых документах как Мэк, и попросил его о содействии в депортации предполагаемого любовника в Россию. При этом заговорщики собирались подбросить ему наркотики. Тейф обещал сотруднику министерства внутренней безопасности машину, катер или 25 тысяч долларов. В качестве задатка Мэку были вручены 10 тысяч, которые он сразу же отдал следователям, записывавшим разговор. 15 тысяч он должен был получить, когда любовника вышлют в Россию. Тейф был обвинен в предоставлении взятки госслужащему, в чем он впоследствии признался. Другой план мести заключался в том, чтобы похитить предполагаемого любовника, отвезти в лес, заставить сознаться в связи с супругой Тейфа и ввести ему смертельную дозу наркотика, изобразив передозировку. Тейфа также обвиняли в хранении пистолета Ruger P94 40-го калибра с удаленным серийным номером. По данным обвинения, Тейф имеет гражданство нескольких государств, располагает значительной собственностью в России, в частности, квартирами в нескольких городах и охраняемой усадьбой под Москвой, состоящей из главного здания и надворных строений. Согласно имеющимся в распоряжении следствия документам на момент обыска 5 декабря 2018 года, супруги Тейф владели четырьмя автомобилями Mercedes-Benz, произведениями искусства общей стоимостью 2,6 миллиона долларов.В ходе обыска были конфискованы четыре автомобиля, ряд единиц стрелкового оружия, около 100 тысяч долларов наличными, ювелирные украшения более чем на 330 тысяч долларов и предметы искусства стоимостью более 550 тысяч долларов. Кроме того, у Тейфа конфисковали содержимое 23 счетов в четырех банках, общая сумма средств в данном случае не уточняется.Татьяна Тейф признала себя виновной и вышла под залог. Она призналась во лжи при заполнении иммиграционного документа – взамен прокуратура обещала не требовать наказания, связанного с лишением свободы. В начале 2019 года Татьяна Тейф обратилась в суд с требованием разморозить ее счета и вернуть конфискованное имущество. Адвокаты Тейф заявили, что не видят в деле достаточных оснований для конфискации имуществ и что обвинение дало ложные или ошибочные показания, добиваясь ордера на обыск. В марте 2019 года обвинение по делу Татьяны Тейф согласилось вернуть ей украшения, но не конфискованные дорогие автомобили и деньги на двух десятках счетов. В 2020 году суд отказал супругам Тейф в снятии 36 пунктов обвинения, а также в ходатайстве Леонида Тейфа с просьбой закрыть дело из-за предполагаемых нарушений в работе большого жюри. По данным прокуратуры, в день вынесения приговора будут отменены обвинения в убийстве по найму, хранению огнестрельного оружия, отмыванию денег, укрывательству нелегальных иностранцев и все налоговые обвинения против Тейфа, кроме одного. 18 марта 2021 года стало известно, что Тейф заранее согласился на депортацию в Россию после отбытия срока по делу в Северной Каролине. 20 марта Леонид Тейф частично признал вину по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Бывшие супруги согласились возместить США активы на общую сумму 5,9 миллиона долларов, а также огнестрельное оружие. Доказательная база обвинения на конец мая 2019 года составила 3,67 терабайтов, то есть примерно 73,4 миллиона страниц. Процесс по делу россиянина несколько раз переносился. Вынесение приговора должно состояться 9 июля 2021 года. По данным министерства юстиции США, Леониду Тейфу грозило до 20 лет лишения свободы, однако после снятия части обвинений стало известно, что он будет приговорен к 60 месяцам лишения свободы. Тейф также проходит в качестве фигуранта по другому уголовному делу, которое находится в Федеральном суде округа Юта. В 2020 году его и пятерых других подельников привлекли по обвинению в подкупе менеджера компании FedEx Ground Package System, Inc. в Солт-Лейк-Сити. В рамках этого дела экс-замглавы "Военторга" вменяется махинация с грузовыми перевозками для FedEx, доход от которой за 10 лет составил около 150 миллионов долларов. В обвинительном заключении властей США говорится, что несколько транспортных компаний, совладельцами которых являлись Тейф, имеющий гражданство США и РФ Константин Томилин, проживающие в Юте Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон, выплачивали взятки одному из руководителей отделения FedEx в штате Райану Ли Мауэру за фальсификацию отчетности и предоставление привилегий при осуществлении перевозок. Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании средств, направляемых как на финансирование своей преступной деятельности, так и приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, среди которых, например, отмечается кольцо с бриллиантом за 180 тысяч долларов, а также яхты за 220 тысяч долларов.В случае признания вины подсудимыми обвинение намерено требовать конфискации принадлежащих им денежных средств и объектов собственности, полученных в результате преступной деятельности или при отмывании средств.Как следует из заявления Министерства юстиции США, по делу о мошенничестве с перевозками для FedEx проходят еще три транспортные компании, выплатившие Мауэру в качестве взяток 500, 165 и 50 тысяч долларов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, справки