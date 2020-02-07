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Американский суд назначил дату процесса по делу россиянина Тейфа
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РИА Новости

Американский суд назначил дату процесса по делу россиянина Тейфа

16:34 07.02.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США назначил на 16 марта открытие процесса по делу экс-бизнесмена, гражданина России Леонида Тейфа, говорится в распоряжении, подписанном окружным судьей в Северной Каролине Луиз Фланаган.
Также суд отказал в ходатайстве Тейфа и его супруги Татьяны Тейф в снятии с них большинства из 43 пунктов обвинения.
Леонид Тейф обвиняется в отмывании денег, подкупе чиновника в США, организации заказного убийства, владении оружием с вытравленным серийным номером. Кроме того, ему предъявлены обвинения в укрывательстве нелегальных мигрантов, визовом мошенничестве, подаче ложной налоговой декларации и сокрытии иностранных банковских счетов. Татьяну Тейф обвиняют в отмывании денег, укрывательстве нелегальных мигрантов и тех же налоговых и финансовых нарушениях.
Чета Тейфов утверждала, что обвинение не доказало конкретных эпизодов нарушения ими законов, в том числе российских, и что они не были своевременно уведомлены об уже четвертом по счету расширении обвинительного заключения. Обвинение заявило, что у него не было необходимости доказывать нарушение Тейфами каких-либо конкретных российских законов в связи с отмыванием денег. Американский суд считает, что, хотя Тейфу вменяют в том числе воровство бюджетных денег в России, американский суд все равно имеет юрисдикцию по данному делу, поскольку деньги затем отмывались в США. Таким образом, суд отказал супругам Тейф в снятии 36 пунктов обвинения. Он также отказал в ходатайстве Леонида Тейфа, где тот просил закрыть дело из-за предполагаемых нарушений в работе большого жюри.
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Леонид Тейф, бывший замглавы российской компании "Военторг", был арестован в США 6 декабря 2018 года. Он обвиняется в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путем откатов при распределении российских госконтрактов. Как сообщило министерство юстиции США, Тейфу грозит до 20 лет.
По делу проходят также бизнес-партнер экс-замглавы "Военторга" Алексей Тимофеев и его жена Олеся, а также их знакомый Алексей Поляков. Всем им грозит до десяти лет тюрьмы. Гражданин США Джон Коттер обвиняется в том, что вместе с Тейфом пытался дать взятку чиновнику министерства внутренней безопасности США за депортацию из страны неназванного лица.
По утверждению прокуроров, Тейф не только легализовал в США десятки миллионов долларов незаконно полученных доходов, но и пытался физически устранить человека, в котором заподозрил любовника своей жены. Тейф хотел устроить депортацию этого человека в Россию и там организовать его убийство, утверждают правоохранительные органы США.
Кроме того, Тейф проходит по другому делу в США о крупном мошенничестве в компании по доставке посылок.
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ВоенторгРоссияСШАСеверная КаролинаВ мире
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