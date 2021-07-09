Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:04 09.07.2021 (обновлено: 16:20 09.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путину доверяют 64,6% россиян, одобряют его работу 59,6%, показал опрос
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,6% россиян, одобряют его работу на посту главы государства 59,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу, показатель одобрения деятельности президента России с 28 июня по 4 июля составил 59,6%. Положительно работу премьер-министра и правительства РФ за ту же неделю оценили 39,8% и 34,2% респондентов соответственно.
8 июля, 16:03ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье
На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 64,6% респондентов, премьеру Михаилу Мишустину - 48,3%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32,7%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 29,7%, председателю партии "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову – 24,7%.
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 27,2%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в июне 2021 года, занимают министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.
В инициативных всероссийские опросах "ВЦИОМ-Спутник" принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Опрос проведен в апреле-июне 2021 года.
Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
10 ноября 2020, 10:40ВЦИОМ: сотрудникам полиции своего региона доверяют более половины россиян