https://ria.ru/20210709/putin-1740631920.html

Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос

Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 09.07.2021

Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,6% россиян, одобряют его работу на посту главы государства 59,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:04

2021-07-09T16:04

2021-07-09T16:20

россия

михаил мишустин

вциом

сергей лавров

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,6% россиян, одобряют его работу на посту главы государства 59,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно опросу, показатель одобрения деятельности президента России с 28 июня по 4 июля составил 59,6%. Положительно работу премьер-министра и правительства РФ за ту же неделю оценили 39,8% и 34,2% респондентов соответственно.На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 64,6% респондентов, премьеру Михаилу Мишустину - 48,3%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32,7%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 29,7%, председателю партии "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову – 24,7%.В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 27,2%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в июне 2021 года, занимают министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.В инициативных всероссийские опросах "ВЦИОМ-Спутник" принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Опрос проведен в апреле-июне 2021 года.Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210708/brak-1740461421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/politsiya-1583878565.html

россия

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россия, михаил мишустин, вциом, сергей лавров, лдпр, владимир жириновский, общество