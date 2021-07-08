https://ria.ru/20210708/siriya-1740413297.html

Россия, Иран и Турция выступили с совместным заявлением по Сирии

Россия, Иран и Турция выступили с совместным заявлением по Сирии - РИА Новости, 08.07.2021

Россия, Иран и Турция выступили с совместным заявлением по Сирии

Россия, Иран и Турция считают необходимым поддерживать спокойствие в сирийском Идлибе, полностью выполнять договоренности, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:26

2021-07-08T12:26

2021-07-08T12:33

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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция считают необходимым поддерживать спокойствие в сирийском Идлибе, полностью выполнять договоренности, говорится в совместном заявлении стран-гарантов астанинского формата по итогам очередного раунда переговоров по Сирии.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников."Подтвердили свою решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - говорится в заявлении.Стороны согласились, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности САР. "Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом", - отмечается в тексте."Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - говорится в заявлении."Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов астанинского формата... вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - говорится в заявлении, подписанном в Нур-Султане."Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ*, "Джабхат Ан-Нусра"*/"Хейат Тахрир Аш-Шам"* (запрещены в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* (запрещена в РФ) или ИГИЛ*, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - сообщается в тексте заявления.Стороны также высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир Аш-Шам"* (запрещена в РФ) и других аффилированных с ней террористических организаций, которые угрожают мирным жителям.РФ, Иран и Турция осуждают военные нападения Израиля в Сирии, это нарушение международного права и должно быть прекращено, говорится в совместном заявлении представителей этих стран по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате."Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", - говорится в заявлении, подписанном в Нур-Султане.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.Шестой раунд международной встречи по Сирии в Астане прошел 14-16 сентября 2017 года. На нем было объявлено о создании зон деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска – в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией – в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Было решено, что мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут вести силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах – российская военная полиция.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html

https://ria.ru/20210704/obstrel-1739849800.html

https://ria.ru/20210704/deti-1739783189.html

https://ria.ru/20210707/peregovory-1740054126.html

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джабхат ан-нусра, исламское государство, аль-каида, россия, нур-султан, турция, сирия, иран, израиль, в мире