Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/moskva-1740379837.html
Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов
Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов - РИА Новости, 08.07.2021
Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов
Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге "самых любвеобильных" городов России - с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:24
2021-07-08T10:19
новости - туризм
россия
одноклассники
москва
воронеж
пермь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751045_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_6aec41d268a6c7e143ff7f0506f83954.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге "самых любвеобильных" городов России - с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или в браке, сообщает пресс-служба социальной сети "Одноклассники"."Одноклассники" составили рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях - на основе открытых данных пользователей, указавших в своем профиле в "ОК" статус "в отношениях" или "в браке"... В топ-10 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва, Барнаул и Белгород", - говорится в сообщении.Помимо Москвы (и Московской области, доля пользователей в парах составляет 18,3% от общего числа профилей), Барнаула (11%) и Белгорода (10,8%), в десятку также вошли Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%), Тюмень (9,4%). Рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей, состоящих в отношениях, возглавили Санкт-Петербург (4,9%), Казань (5,2%) и Пермь (6,3%).Согласно проведенному соцсетью исследованию, почти каждый шестой (15% респондентов) нашел постоянного партнера через социальные сети. Более трети (35%) полагают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% - что это отличная возможность обрести крепкие отношения."Одноклассники" также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях", - отмечает пресс-служба.Исследование проводилось совместно с центром ResearchMe, в нем приняли участие 1093 человека старше 18 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/velosiped-1735379808.html
https://ria.ru/20210214/metropoliten-1597407488.html
россия
москва
воронеж
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751045_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_63b27690cbed7d23eded3bdae1212e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, россия, одноклассники, москва, воронеж, пермь, общество
Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов
09:24 08.07.2021 (обновлено: 10:19 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов по версии "Одноклассников"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге "самых любвеобильных" городов России - с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или в браке, сообщает пресс-служба социальной сети "Одноклассники".
"Одноклассники" составили рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях - на основе открытых данных пользователей, указавших в своем профиле в "ОК" статус "в отношениях" или "в браке"... В топ-10 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва, Барнаул и Белгород", - говорится в сообщении.
Пара катается на велосипедах - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 11:06В России
Названы лучшие велосипедные маршруты Москвы: для влюбленных и туристов
Помимо Москвы (и Московской области, доля пользователей в парах составляет 18,3% от общего числа профилей), Барнаула (11%) и Белгорода (10,8%), в десятку также вошли Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%), Тюмень (9,4%). Рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей, состоящих в отношениях, возглавили Санкт-Петербург (4,9%), Казань (5,2%) и Пермь (6,3%).
Согласно проведенному соцсетью исследованию, почти каждый шестой (15% респондентов) нашел постоянного партнера через социальные сети. Более трети (35%) полагают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% - что это отличная возможность обрести крепкие отношения.
"Одноклассники" также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях", - отмечает пресс-служба.
Исследование проводилось совместно с центром ResearchMe, в нем приняли участие 1093 человека старше 18 лет.
Станцию метро Москвы Люблино переименовали в честь Дня всех влюблённых - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 10:52
Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных
 
Новости - ТуризмРоссияОдноклассникиМоскваВоронежПермьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
Лента новостейМолния