https://ria.ru/20210708/moskva-1740379837.html

Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов

Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов - РИА Новости, 08.07.2021

Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов

Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге "самых любвеобильных" городов России - с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:24

2021-07-08T09:24

2021-07-08T10:19

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге "самых любвеобильных" городов России - с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или в браке, сообщает пресс-служба социальной сети "Одноклассники"."Одноклассники" составили рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях - на основе открытых данных пользователей, указавших в своем профиле в "ОК" статус "в отношениях" или "в браке"... В топ-10 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва, Барнаул и Белгород", - говорится в сообщении.Помимо Москвы (и Московской области, доля пользователей в парах составляет 18,3% от общего числа профилей), Барнаула (11%) и Белгорода (10,8%), в десятку также вошли Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%), Тюмень (9,4%). Рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей, состоящих в отношениях, возглавили Санкт-Петербург (4,9%), Казань (5,2%) и Пермь (6,3%).Согласно проведенному соцсетью исследованию, почти каждый шестой (15% респондентов) нашел постоянного партнера через социальные сети. Более трети (35%) полагают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% - что это отличная возможность обрести крепкие отношения."Одноклассники" также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях", - отмечает пресс-служба.Исследование проводилось совместно с центром ResearchMe, в нем приняли участие 1093 человека старше 18 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/velosiped-1735379808.html

https://ria.ru/20210214/metropoliten-1597407488.html

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