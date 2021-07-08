Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов
09:24 08.07.2021 (обновлено: 10:19 08.07.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Москва возглавила рейтинг "самых любвеобильных" городов по версии "Одноклассников"
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге "самых любвеобильных" городов России - с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или в браке, сообщает пресс-служба социальной сети "Одноклассники".
"Одноклассники" составили рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях - на основе открытых данных пользователей, указавших в своем профиле в "ОК" статус "в отношениях" или "в браке"... В топ-10 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва, Барнаул и Белгород", - говорится в сообщении.
Помимо Москвы (и Московской области, доля пользователей в парах составляет 18,3% от общего числа профилей), Барнаула (11%) и Белгорода (10,8%), в десятку также вошли Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%), Тюмень (9,4%). Рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей, состоящих в отношениях, возглавили Санкт-Петербург (4,9%), Казань (5,2%) и Пермь (6,3%).
Согласно проведенному соцсетью исследованию, почти каждый шестой (15% респондентов) нашел постоянного партнера через социальные сети. Более трети (35%) полагают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% - что это отличная возможность обрести крепкие отношения.
"Одноклассники" также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях", - отмечает пресс-служба.
Исследование проводилось совместно с центром ResearchMe, в нем приняли участие 1093 человека старше 18 лет.