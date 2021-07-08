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В России оценили потери из-за таяния вечной мерзлоты
В России оценили потери из-за таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 08.07.2021
В России оценили потери из-за таяния вечной мерзлоты
Ежегодные потери России, связанные с таянием вечной мерзлоты, составляют ежегодно до 150 миллиардов рублей, заявил начальник Главного управления по надзору за... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:51
2021-07-08T13:51
россия
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
природа
экология
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Ежегодные потери России, связанные с таянием вечной мерзлоты, составляют ежегодно до 150 миллиардов рублей, заявил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Дмитрий Данилов."Ежегодные финансовые потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют до 150 миллиардов рублей или 1 миллиард 724 миллиона евро", - сообщил Данилов во время выступления на конференции руководителей европейских прокуратур в Санкт-Петербурге.Он добавил, что процессы глобального потепления, одним из которых является таяние вечной мерзлоты, создают угрозу уязвимым экосистемам Арктической зоны, расположенным там объектам промышленности, инфраструктуры, жилья, а также здоровью граждан.Так, заметил Данилов, в мае 2020 года в том числе из-за просадки грунта вследствие его оттаивания возникла аварийная ситуация на одном из промышленных объектов в Норильске, повлекшая загрязнение нефтепродуктами большой площади земель и водных объектов. Были реализованы экстренные меры по предотвращению распространения загрязняющих веществ в Карское море, а с организации-виновника взыскано более 146 миллиардов рублей ущерба, причиненного окружающей среде, которые будут направлены на улучшение условий проживания людей за Северным полярным кругом.Ранее сообщалось, что один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства.
https://ria.ru/20210706/arktika-1740126338.html
https://ria.ru/20210520/aysberg-1733177485.html
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россия, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, природа, экология, происшествия
В России оценили потери из-за таяния вечной мерзлоты
13:51 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Ежегодные потери России из-за таяния вечной мерзлоты составляют до 150 миллиардов рублей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Ежегодные потери России, связанные с таянием вечной мерзлоты, составляют ежегодно до 150 миллиардов рублей, заявил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Дмитрий Данилов.
"Ежегодные финансовые потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют до 150 миллиардов рублей или 1 миллиард 724 миллиона евро", - сообщил Данилов во время выступления на конференции руководителей европейских прокуратур в Санкт-Петербурге.
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Так, заметил Данилов, в мае 2020 года в том числе из-за просадки грунта вследствие его оттаивания возникла аварийная ситуация на одном из промышленных объектов в Норильске, повлекшая загрязнение нефтепродуктами большой площади земель и водных объектов. Были реализованы экстренные меры по предотвращению распространения загрязняющих веществ в Карское море, а с организации-виновника взыскано более 146 миллиардов рублей ущерба, причиненного окружающей среде, которые будут направлены на улучшение условий проживания людей за Северным полярным кругом.
Ранее сообщалось, что один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства.
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РоссияДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФприродаЭкологияПроисшествия
 
 
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