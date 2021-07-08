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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/menshov-1740467792.html
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 08.07.2021
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище
Режиссера и актера, народного артиста России и лауреата премии "Оскар" Владимира Меньшова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:33
2021-07-08T16:33
культура
умер владимир меньшов
новости культуры
валерий гаркалин
рсфср
владимир меньшов
московская городская дума
александр панкратов-черный
геннадий зюганов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссера и актера, народного артиста России и лауреата премии "Оскар" Владимира Меньшова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым, передает корреспондент РИА Новости.Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания, на которой присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Чёрный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие.Проститься с режиссером также пришла его супруга, актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана домой из больницы после коронавируса, ее сопровождала дочь Юлия Меньшова. Они также присутствовали на кладбище.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов - режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов - лауреат Государственной премии СССР.
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умер владимир меньшов, новости культуры, валерий гаркалин, рсфср, владимир меньшов, московская городская дума, александр панкратов-черный, геннадий зюганов, москва, ссср, общество
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище
16:33 08.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортрет актера и режиссера Владимира Меньшова в Центральном доме кинематографистов в Москве на церемонии прощания
Портрет актера и режиссера Владимира Меньшова в Центральном доме кинематографистов в Москве на церемонии прощания - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Народного артиста РСФСР Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссера и актера, народного артиста России и лауреата премии "Оскар" Владимира Меньшова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым, передает корреспондент РИА Новости.
Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:00
Светлый маг российского кино унес с собой главное
Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания, на которой присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Чёрный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие.
Проститься с режиссером также пришла его супруга, актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана домой из больницы после коронавируса, ее сопровождала дочь Юлия Меньшова. Они также присутствовали на кладбище.
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов - режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов - лауреат Государственной премии СССР.
"Когда такие люди уходят, становится не по себе". Прощание с Меньшовым
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве
1 из 11

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
2 из 11

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
3 из 11

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
4 из 11

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

Актер Александр Олешко на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
5 из 11

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

Студенты ВГИКа на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
6 из 11

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

Мужчина с портретом Владимира Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
7 из 11

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Многие несли к гробу цветы.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
8 из 11

Многие несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова с дочерью Таисией Гординой на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
9 из 11

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
10 из 11

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
11 из 11

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 11

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 11

Многие несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 11

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Владимир МеньшовНовости культурыВалерий ГаркалинРСФСРВладимир МеньшовМосковская городская думаАлександр Панкратов-ЧерныйГеннадий ЗюгановМоскваСССРОбщество
 
 
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