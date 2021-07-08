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Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 08.07.2021

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище

Режиссера и актера, народного артиста России и лауреата премии "Оскар" Владимира Меньшова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:33

2021-07-08T16:33

2021-07-08T16:33

культура

умер владимир меньшов

новости культуры

валерий гаркалин

рсфср

владимир меньшов

московская городская дума

александр панкратов-черный

геннадий зюганов

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссера и актера, народного артиста России и лауреата премии "Оскар" Владимира Меньшова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым, передает корреспондент РИА Новости.Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания, на которой присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Чёрный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие.Проститься с режиссером также пришла его супруга, актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана домой из больницы после коронавируса, ее сопровождала дочь Юлия Меньшова. Они также присутствовали на кладбище.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов - режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов - лауреат Государственной премии СССР.

https://ria.ru/20210708/menshov-1740321640.html

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