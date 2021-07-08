https://ria.ru/20210708/menshov-1740413115.html

"Когда такие люди уходят, становится не по себе". Прощание с Меньшовым

"Когда такие люди уходят, становится не по себе". Прощание с Меньшовым - РИА Новости, 08.07.2021

"Когда такие люди уходят, становится не по себе". Прощание с Меньшовым

Друзья, коллеги и поклонники простились с режиссером и актером Владимиром Меньшовым. Кадры из Центрального дома кинематографистов, где проходила панихида, — в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:24

2021-07-08T13:24

2021-07-08T16:36

культура

умер владимир меньшов

вера алентова

юлия меньшова

владимир меньшов

дом кино

александр панкратов-черный

александр кибовский

москва

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Друзья, коллеги и поклонники простились с режиссером и актером Владимиром Меньшовым. Кадры из Центрального дома кинематографистов, где проходила панихида, — в фотоленте Ria.ru.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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