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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/menshov-1740420683.html
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
В Москве простились с Владимиром Меньшовым - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:02
2021-07-08T15:37
культура
умер владимир меньшов
валерий гаркалин
рсфср
владимир меньшов
вгик
московская городская дума
александр панкратов-черный
геннадий зюганов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников, передает корреспондент РИА Новости.Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания, на которой присутствовали вдова Меньшова Вера Алентова, накануне выписанная из больницы после коронавируса, и их дочь Юлия Меньшова.На мероприятие также пришли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие.В полном составе присутствовали студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе. Они признались, что осиротели с уходом куратора, а также пожелали крепкого здоровья Алентовой.Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов — режиссер лент "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его "Москва слезам не верит" получила в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Меньшов также снялся в картинах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других.
https://ria.ru/20210708/menshov-1740321640.html
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Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов
Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» проходил лечение от коронавируса. Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Его режиссерский дебют – фильм «Розыгрыш» 1976 года. Получившую «Оскар» картину «Москва слезам не верит» на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.
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умер владимир меньшов, валерий гаркалин, рсфср, владимир меньшов, вгик, московская городская дума, александр панкратов-черный, геннадий зюганов, москва, ссср
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
13:02 08.07.2021 (обновлено: 15:37 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортрет актера и режиссера Владимира Меньшова в Центральном доме кинематографистов в Москве на церемонии прощания
Портрет актера и режиссера Владимира Меньшова в Центральном доме кинематографистов в Москве на церемонии прощания - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве простились с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников, передает корреспондент РИА Новости.
Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
"Когда такие люди уходят, становится не по себе". Прощание с Меньшовым
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве
1 из 11

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
2 из 11

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
3 из 11

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
4 из 11

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

Актер Александр Олешко на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
5 из 11

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

Студенты ВГИКа на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
6 из 11

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

Мужчина с портретом Владимира Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
7 из 11

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Многие несли к гробу цветы.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
8 из 11

Многие несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова с дочерью Таисией Гординой на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
9 из 11

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
10 из 11

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
11 из 11

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 11

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 11

Многие несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 11

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания, на которой присутствовали вдова Меньшова Вера Алентова, накануне выписанная из больницы после коронавируса, и их дочь Юлия Меньшова.
На мероприятие также пришли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие.
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:00
Светлый маг российского кино унес с собой главное
В полном составе присутствовали студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе. Они признались, что осиротели с уходом куратора, а также пожелали крепкого здоровья Алентовой.
Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:32Культура
"Москва безоговорочно верит слезам": Меньшова написала пост об отце
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов — режиссер лент "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его "Москва слезам не верит" получила в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Меньшов также снялся в картинах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других.
 
КультураУмер Владимир МеньшовВалерий ГаркалинРСФСРВладимир МеньшовВГИКМосковская городская думаАлександр Панкратов-ЧерныйГеннадий ЗюгановМоскваСССР
 
 
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