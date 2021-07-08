https://ria.ru/20210708/menshov-1740420683.html

В Москве простились с Владимиром Меньшовым

В Москве простились с Владимиром Меньшовым - РИА Новости, 08.07.2021

В Москве простились с Владимиром Меньшовым

Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:02

2021-07-08T13:02

2021-07-08T15:37

культура

умер владимир меньшов

валерий гаркалин

рсфср

владимир меньшов

вгик

московская городская дума

александр панкратов-черный

геннадий зюганов

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников, передает корреспондент РИА Новости.Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания, на которой присутствовали вдова Меньшова Вера Алентова, накануне выписанная из больницы после коронавируса, и их дочь Юлия Меньшова.На мероприятие также пришли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие.В полном составе присутствовали студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе. Они признались, что осиротели с уходом куратора, а также пожелали крепкого здоровья Алентовой.Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов — режиссер лент "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его "Москва слезам не верит" получила в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Меньшов также снялся в картинах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других.

https://ria.ru/20210708/menshov-1740321640.html

https://ria.ru/20210707/menshova-1740227391.html

рсфср

москва

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Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» проходил лечение от коронавируса. Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Его режиссерский дебют – фильм «Розыгрыш» 1976 года. Получившую «Оскар» картину «Москва слезам не верит» на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище. 2021-07-08T13:02 true PT1M51S

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умер владимир меньшов, валерий гаркалин, рсфср, владимир меньшов, вгик, московская городская дума, александр панкратов-черный, геннадий зюганов, москва, ссср