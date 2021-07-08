В Москве простились с Владимиром Меньшовым

В Москве простились с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым
В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.
В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.
Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.
Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.
На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.
На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.
Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.
Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.
Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.
Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.
За несколько часов панихиду посетили сотни человек.
За несколько часов панихиду посетили сотни человек.
Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.
Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.
В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.
В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.
Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.
Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.
В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.
Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.
На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.
Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.
Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.
За несколько часов панихиду посетили сотни человек.
Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.
В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.
Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.