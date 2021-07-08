https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740402267.html

В России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.07.2021

В России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки увеличилось на 24 818, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:32

2021-07-08T11:32

2021-07-08T12:57

воз

университет джонса хопкинса

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки увеличилось на 24 818, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 23 962 заболевших. Темп прироста — 0,44% (днем ранее — 0,42%). Клинических проявлений не было у 2954 человек (11,9%).Выписали после лечения 21 336 пациента, умерли 734. Больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве (6040), Подмосковье (2581), Санкт-Петербурге (1937), Нижегородской (495) и Воронежской (397) областях, Красноярском (385) и Пермском (354) краях, Свердловской области (348), Крыму (342) и Иркутской области (340).Меньше всего — в Магаданской области (25), Ненецком автономном округе (13), Чукотском автономном округе (десять).Всего в России с начала эпидемии выявили 5 707 452 случая COVID-19, не удалось спасти 140 775 человек. Выздоровели 5 143 255.В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали почти 184,4 миллиона инфицированных. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 185 миллионов. Скончались четыре миллиона заболевших.США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены коронавирусу. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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