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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740402267.html
В России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.07.2021
В России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки увеличилось на 24 818, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:32
2021-07-08T12:57
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки увеличилось на 24 818, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 23 962 заболевших. Темп прироста — 0,44% (днем ранее — 0,42%). Клинических проявлений не было у 2954 человек (11,9%).Выписали после лечения 21 336 пациента, умерли 734. Больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве (6040), Подмосковье (2581), Санкт-Петербурге (1937), Нижегородской (495) и Воронежской (397) областях, Красноярском (385) и Пермском (354) краях, Свердловской области (348), Крыму (342) и Иркутской области (340).Меньше всего — в Магаданской области (25), Ненецком автономном округе (13), Чукотском автономном округе (десять).Всего в России с начала эпидемии выявили 5 707 452 случая COVID-19, не удалось спасти 140 775 человек. Выздоровели 5 143 255.В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали почти 184,4 миллиона инфицированных. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 185 миллионов. Скончались четыре миллиона заболевших.США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены коронавирусу. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
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воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом
11:32 08.07.2021 (обновлено: 12:57 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки увеличилось на 24 818, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 23 962 заболевших. Темп прироста — 0,44% (днем ранее — 0,42%). Клинических проявлений не было у 2954 человек (11,9%).
Выписали после лечения 21 336 пациента, умерли 734.
Больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве (6040), Подмосковье (2581), Санкт-Петербурге (1937), Нижегородской (495) и Воронежской (397) областях, Красноярском (385) и Пермском (354) краях, Свердловской области (348), Крыму (342) и Иркутской области (340).
Меньше всего — в Магаданской области (25), Ненецком автономном округе (13), Чукотском автономном округе (десять).
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Всего в России с начала эпидемии выявили 5 707 452 случая COVID-19, не удалось спасти 140 775 человек. Выздоровели 5 143 255.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали почти 184,4 миллиона инфицированных. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 185 миллионов. Скончались четыре миллиона заболевших.
США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены коронавирусу. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
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