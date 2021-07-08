https://ria.ru/20210708/karabakh-1740427899.html

Песков отметил безальтернативность трехсторонних соглашений по Карабаху

Песков отметил безальтернативность трехсторонних соглашений по Карабаху - РИА Новости, 08.07.2021

Песков отметил безальтернативность трехсторонних соглашений по Карабаху

Контакты Москвы с Баку идут на постоянной основе, все согласны, что реализация трехсторонних соглашений по Карабаху важна и безальтернативна, сообщил... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:36

2021-07-08T13:36

2021-07-08T13:36

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

баку

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контакты Москвы с Баку идут на постоянной основе, все согласны, что реализация трехсторонних соглашений по Карабаху важна и безальтернативна, сообщил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна."Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз осуществляются контакты с армянской стороной и с азербайджанской стороной. Вчера подробно говорили по двусторонним отношениям, обсуждались различные нюансы реализации трехсторонних договоренностей и торгово-экономическое сотрудничество, естественно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то договоренности по итогам переговоров Путина и Пашиняна и планируются ли контакты с азербайджанской стороной.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html

https://ria.ru/20210506/gumpomosch-1731253830.html

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нагорный карабах

баку

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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, баку, в мире