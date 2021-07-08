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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210708/karabakh-1740427899.html
Песков отметил безальтернативность трехсторонних соглашений по Карабаху
Песков отметил безальтернативность трехсторонних соглашений по Карабаху - РИА Новости, 08.07.2021
Песков отметил безальтернативность трехсторонних соглашений по Карабаху
Контакты Москвы с Баку идут на постоянной основе, все согласны, что реализация трехсторонних соглашений по Карабаху важна и безальтернативна, сообщил... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:36
2021-07-08T13:36
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
баку
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контакты Москвы с Баку идут на постоянной основе, все согласны, что реализация трехсторонних соглашений по Карабаху важна и безальтернативна, сообщил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна."Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз осуществляются контакты с армянской стороной и с азербайджанской стороной. Вчера подробно говорили по двусторонним отношениям, обсуждались различные нюансы реализации трехсторонних договоренностей и торгово-экономическое сотрудничество, естественно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то договоренности по итогам переговоров Путина и Пашиняна и планируются ли контакты с азербайджанской стороной.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html
https://ria.ru/20210506/gumpomosch-1731253830.html
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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, баку, в мире
Песков отметил безальтернативность трехсторонних соглашений по Карабаху
13:36 08.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на территории совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме
Военнослужащие на территории совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Песков заявил, что реализация трехсторонних соглашений по Карабаху важна и безальтернативна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контакты Москвы с Баку идут на постоянной основе, все согласны, что реализация трехсторонних соглашений по Карабаху важна и безальтернативна, сообщил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз осуществляются контакты с армянской стороной и с азербайджанской стороной. Вчера подробно говорили по двусторонним отношениям, обсуждались различные нюансы реализации трехсторонних договоренностей и торгово-экономическое сотрудничество, естественно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то договоренности по итогам переговоров Путина и Пашиняна и планируются ли контакты с азербайджанской стороной.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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