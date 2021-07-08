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Глава МИД Индии оценил отношения с Россией
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией - РИА Новости, 08.07.2021
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией
Отношения Индии и России стали одними из самых стабильных в мире после Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:05
2021-07-08T18:05
2021-07-08T18:05
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Отношения Индии и России стали одними из самых стабильных в мире после Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время выступления в ИМЭМО РАН."Нет сомнения, что отношения России и Индии стали одними из самых стабильных среди отношений крупных стран мира после Второй мировой войны", - сказал дипломат.Однако, как отметил Джайшанкар, эту стабильность зачастую воспринимают как что-то самой собой разумеющееся, хотя их необходимо и дальше развивать.Министр иностранных дел Индии прибыл с визитом Москву в четверг. Ожидается, что он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым и проведет разговор с вице-премьером Юрием Борисовым. В ходе контактов в Москве глава МИД Индии обсудит также вопросы региональной и международной повестки.
https://ria.ru/20210708/indiya-1740467516.html
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россия, российская академия наук, мид индии, москва, индия, в мире
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией
Глава МИД Индии заявил, что отношения России и Индии стали одними из самых стабильных в мире