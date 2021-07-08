https://ria.ru/20210708/alentova-1740402162.html

Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым

Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым - РИА Новости, 08.07.2021

Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым

Актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься со... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:30

2021-07-08T11:30

2021-07-08T13:25

рсфср

юлия меньшова

дом кино

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вера алентова

владимир меньшов

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься со своим супругом Владимиром Меньшовым, ее сопровождает их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, передает корреспондент РИА Новости.Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Прощание с режиссером проходит в столичном Доме кино, куда пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества. Вдова и дочь сидят на сцене рядом с гробом Меньшова.В конце июня, после сообщений о заболевшем коронавирусом Меньшове, СМИ писали, что Алентова госпитализирована с подозрение на коронавирус. Затем в СМИ появилась информация, что актриса находится в реанимации, однако в Московском драматическом театре имени Пушкина, где служит Алентова, РИА Новости эти сообщения опровергли.Накануне прощания, 7 июля, дочь актрисы сообщила в своем Instagram, что ее мама находится дома. Она также добавила, что Алентову планово выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов и контрольного КТ.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.

https://ria.ru/20210708/menshov-1740321640.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/alentova-1740307574.html

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