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Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым
Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым - РИА Новости, 08.07.2021
Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым
Актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься со... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:30
2021-07-08T13:25
рсфср
юлия меньшова
дом кино
ссср
умер владимир меньшов
вера алентова
владимир меньшов
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься со своим супругом Владимиром Меньшовым, ее сопровождает их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, передает корреспондент РИА Новости.Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Прощание с режиссером проходит в столичном Доме кино, куда пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества. Вдова и дочь сидят на сцене рядом с гробом Меньшова.В конце июня, после сообщений о заболевшем коронавирусом Меньшове, СМИ писали, что Алентова госпитализирована с подозрение на коронавирус. Затем в СМИ появилась информация, что актриса находится в реанимации, однако в Московском драматическом театре имени Пушкина, где служит Алентова, РИА Новости эти сообщения опровергли.Накануне прощания, 7 июля, дочь актрисы сообщила в своем Instagram, что ее мама находится дома. Она также добавила, что Алентову планово выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов и контрольного КТ.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.
https://ria.ru/20210708/menshov-1740321640.html
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рсфср, юлия меньшова, дом кино, ссср, умер владимир меньшов, вера алентова, владимир меньшов, общество
Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым
11:30 08.07.2021 (обновлено: 13:25 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым в московском Доме кино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься со своим супругом Владимиром Меньшовым, ее сопровождает их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, передает корреспондент РИА Новости.
Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:00
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Прощание с режиссером проходит в столичном Доме кино, куда пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества. Вдова и дочь сидят на сцене рядом с гробом Меньшова.
В конце июня, после сообщений о заболевшем коронавирусом Меньшове, СМИ писали, что Алентова госпитализирована с подозрение на коронавирус. Затем в СМИ появилась информация, что актриса находится в реанимации, однако в Московском драматическом театре имени Пушкина, где служит Алентова, РИА Новости эти сообщения опровергли.
"Когда такие люди уходят, становится не по себе". Прощание с Меньшовым
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве
1 из 11

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
2 из 11

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
3 из 11

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
4 из 11

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

Актер Александр Олешко на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
5 из 11

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

Студенты ВГИКа на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
6 из 11

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

Мужчина с портретом Владимира Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
7 из 11

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Многие несли к гробу цветы.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
8 из 11

Многие несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова с дочерью Таисией Гординой на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
9 из 11

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
10 из 11

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
11 из 11

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

В холле Дома кино и на сцене установили портреты Владимира Меньшова. Гроб с телом режиссера окружали многочисленные букеты и венки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Проститься с мужем пришла Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после коронавируса. Ее сопровождала дочь Юлия Меньшова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

На церемонии присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал Меньшова как великого человека и прекрасного друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 11

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, для которого фильм Меньшова "Москва слезам не верит" стал одним из самых пронзительных произведений о Москве, назвал смерть режиссера невосполнимой утратой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Актер Александр Олешко назвал Меньшова настоящим русским мощным талантом и героем нашего времени. "Когда такие люди уходят, просто становится не по себе", — сказал Олешко.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе, которые пришли на прощание в полном составе, признались, что осиротели с уходом мастера.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

За несколько часов панихиду посетили сотни человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 11

Многие несли к гробу цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Юлия Меньшова с дочерью на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 11

В последний путь Владимира Меньшова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Позже режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Накануне прощания, 7 июля, дочь актрисы сообщила в своем Instagram, что ее мама находится дома. Она также добавила, что Алентову планово выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов и контрольного КТ.
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.
Актриса Вера Алентова на презентации фильма С Восьмым марта, мужчины! - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 17:29В России
Вера Алентова вернулась домой, сообщила Меньшова
 
РСФСРЮлия МеньшоваДом киноСССРУмер Владимир МеньшовВера АлентоваВладимир МеньшовОбщество
 
 
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