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Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России
Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России - РИА Новости, 07.07.2021
Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России
После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности, заявил премьер-министр... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T20:01
2021-07-07T20:01
россия
никол пашинян
владимир путин
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян"К сожалению, в последнее время мы очень много и часто обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности", - сказал Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".При этом Пашинян отметил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана "не очень стабильная".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находили под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, армения, в мире
Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России
20:01 07.07.2021
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Пашинян заявил, что после размещения российских миротворцев ситуация в Карабахе стабильная

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
"К сожалению, в последнее время мы очень много и часто обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности", - сказал Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:10Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе
При этом Пашинян отметил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана "не очень стабильная".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находили под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
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РоссияНикол ПашинянВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
 
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