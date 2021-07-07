Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
© Sputnik / Мурад Оруджев
Пашинян заявил, что после размещения российских миротворцев ситуация в Карабахе стабильная
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
"К сожалению, в последнее время мы очень много и часто обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности", - сказал Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
При этом Пашинян отметил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана "не очень стабильная".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находили под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.