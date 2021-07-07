https://ria.ru/20210707/mirotvortsy-1740340517.html

Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России

Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России - РИА Новости, 07.07.2021

Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России

После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности, заявил премьер-министр... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:01

2021-07-07T20:01

2021-07-07T20:01

россия

никол пашинян

владимир путин

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян"К сожалению, в последнее время мы очень много и часто обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности", - сказал Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".При этом Пашинян отметил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана "не очень стабильная".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находили под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210630/karabakh-1739240340.html

россия

нагорно-карабахская республика

армения

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россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, армения, в мире