https://ria.ru/20210707/baltika-1740243681.html

В Балтийском море водолазы опознали два погибших в 1941 году судна

В Балтийском море водолазы опознали два погибших в 1941 году судна - РИА Новости, 07.07.2021

В Балтийском море водолазы опознали два погибших в 1941 году судна

Водолазы международной экспедиции в среду идентифицировали в Балтийском море два погибших во время Таллинского прорыва в 1941 году транспортных судна. Об этом... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:52

2021-07-07T12:52

2021-07-07T14:09

яков свердлов

"балхаш"

латвия

финляндия

общество

россия

балтийское море

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Водолазы международной экспедиции в среду идентифицировали в Балтийском море два погибших во время Таллинского прорыва в 1941 году транспортных судна. Об этом РИА Новости сообщил один из участников экспедиции, руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов.Инцидент, по его словам, произошел утром 29 августа 1941 года в районе мыса Юминда, во время эвакуации сил Балтийского флота и защитников из Таллина.Как объяснил Богданов, на основании сравнения подводных съемок, видимых на исторических фотографиях конструктивных особенностей судов и архивных документов можно утверждать, что это были ВТ-584 "Найссаар" и ВТ-501 "Балхаш".В команду экспедиции вошли подводные исследователи из России, Эстонии, Латвии и Финляндии.Без шансов на спасениеБогданов отметил, что, по данным самого крупного исследователя истории Таллинского прорыва контр-адмирала Радия Зубкова, "Балхаш" принял на борт до 3,9 тысячи человек — весь гарнизон города Палдиски вместе с госпиталем и семьями военнослужащих. Корабль благополучно прошел почти все минное заграждение "Юминда" и погиб утром 29 августа на его восточном краю.По свидетельствам немногих спасшихся, после взрыва в районе второго трюма судно стало стремительно погружаться носом вперед, опрокидываясь при этом на борт. Согласно архивным данным, спаслись всего 86 человек."Балхаш" лежит на глубине 96 метров. Нос судна глубоко зарылся в грунт, а корма возвышается над поверхностью более чем на десять метров. На палубе и в трюмах исследователи обнаружили огромное количество останков.Точных данных о количестве людей на борту "Найссаара" нет, но известно, что он должен был принять 1,5 тысячи человек из состава стрелковых частей, защищавших Таллинн. Судьба корабля оставалась загадкой 80 лет.Экспедиция выяснила, что "Найссаар", который сейчас лежит на глубине более 70 метров, подорвался на той же минной линии, что и "Балхаш", на восточном краю "Юминды", утром 29 августа. Взрыв оторвал носовую оконечность судна, оно затонуло практически мгновенно."Судя по количеству обнаруженных на дне человеческих останков и элементов вооружения, "Найссаар", возможно, до последнего оставался в порту Таллинн, принимая на борт отступающие стрелковые части, вероятно, приняв на борт значительно больше предполагаемых 1,5 тысячи человек", — добавил Богданов.Международная экспедицияМеждународная экспедиция "180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте" стартовала 1 июля в акватории Финского залива, в районе мыса Юминда.Первый этап продлится до 9 июля. Предполагается обследование и идентификация еще трех объектов, затонувших в районе Юминданинской минно-артиллерийской позиции.Во время экспедиции планируют обследовать восемь объектов, выделенных на основании проведенных в предыдущие годы гидролокационных исследований и изучения архивных материалов. После идентификации объекты представят в открытом доступе на интерактивной геокарте. Все материалы исследований передадут департаменту охраны памятников истории и культуры Эстонии.В ходе Таллинского прорыва погибли более 40 кораблей и судов и около десяти тысяч человек. Наиболее крупными с точки зрения человеческих потерь стала гибель транспортных судов "Балхаш", "Эверита", "Найсаар" и штабного судна "Вирония" — около семи тысяч жертв. Тогда же погибли последние эсминцы Балтийского флота серии "Новик", включая и сам головной корабль "Яков Свердлов".

https://ria.ru/20210622/voyna-1737997073.html

https://ria.ru/20210625/ostanki-1738684100.html

https://ria.ru/20210515/sudno-1732462356.html

https://ria.ru/20210411/artefakty-1727804590.html

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яков свердлов, "балхаш", латвия, финляндия, общество, россия, балтийское море, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), эстония, таллин