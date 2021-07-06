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ЕР представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов
ЕР представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 06.07.2021
ЕР представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов
Партия "Единая Россия" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:45
2021-07-06T13:12
денис проценко
россия
александр карелин
сергей лавров
общероссийский народный фронт
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.Документы в ЦИК принесли представители партии, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, член президиума генсовета единороссов Александр Карелин, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева."Всего мы выдвигаем более 600 кандидатов, это люди самых разных профессий - учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты Госдумы", - сказал Турчак журналистам.Также он добавил, что в этом году в партии большой процент обновления - почти половина кандидатов от ЕР беспартийные."Это говорит о том, что "Единая Россия" открыта и готова обновляться", - отметил Турчак.В федеральном списке "Единой России" представлены 394 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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денис проценко, россия, александр карелин, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, политика
ЕР представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов
12:45 06.07.2021 (обновлено: 13:12 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Единая Россия" представила в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Документы в ЦИК принесли представители партии, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, член президиума генсовета единороссов Александр Карелин, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.
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"Всего мы выдвигаем более 600 кандидатов, это люди самых разных профессий - учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты Госдумы", - сказал Турчак журналистам.
Также он добавил, что в этом году в партии большой процент обновления - почти половина кандидатов от ЕР беспартийные.
"Это говорит о том, что "Единая Россия" открыта и готова обновляться", - отметил Турчак.
В федеральном списке "Единой России" представлены 394 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.
Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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