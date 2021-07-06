https://ria.ru/20210706/vinci-1740124908.html

В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи

В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи - РИА Новости, 06.07.2021

В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи

Итальянские исследователи создали новое, наиболее полное генеалогическое древо рода Леонардо да Винчи и благодаря этому обнаружили 13 ранее не известных прямых... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:38

2021-07-06T16:38

2021-07-06T16:38

культура

новости культуры

франко дзеффирелли

тоскана

леонардо да винчи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155284/14/1552841459_0:386:2048:1538_1920x0_80_0_0_66e0bd7ffefd02cd35fd023a5f782080.jpg

РИМ, 6 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские исследователи создали новое, наиболее полное генеалогическое древо рода Леонардо да Винчи и благодаря этому обнаружили 13 ранее не известных прямых потомков великого мастера эпохи Возрождения по мужской линии.Эту длительную работу провели основатель и директор Идеального музея Леонардо в тосканском городке Винчи Алессандро Веццози и президент Ассоциации наследия Леонардо Аньезе Сабато, которые опубликовали полученные результаты в научном ежемесячнике Journal of Human Evolution. Главной ее целью было получить возможность реконструировать "генетический профиль" итальянского гения.В результате кропотливой работы в архивах и многолетних поисков документов им удалось восстановить всю историю этой тосканской семьи с 1331 года до наших дней, выявив 21 поколение.Однако исследователи не прекращали поисков и в итоге сумели найти 13 не известных ранее потомков великого художника, происходивших от его отца Пьеро и сводного брата Доменико. Их возраст колеблется от одного года до 85 лет. Все они живут в Тоскане, по большей части неподалеку от Винчи, близ которого 15 апреля 1452 появился на свет Леонардо, прославивший этот городок на весь мир. В современном смысле слова Леонардо не имел фамилии. Его полное имя на итальянском звучит Leonardo di ser Piero da Vinci, что означает "Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи".По словам Веццози, всего в настоящее время живы 14 потомков Леонардо по мужской линии. Среди них нет знаменитостей, в основном это служащие и ремесленники. Впрочем, родителями гениального художника были нотариус Пьеро и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Впоследствии отец Леонардо был четырежды женат и имел 12 детей.Теперь у потомков гения Высокого Возрождения возьмут генетический материал, который в ближайшие месяцы будет изучен учеными в рамках международного "Проекта ДНК Леонардо да Винчи".

https://ria.ru/20210329/leonardo-1603010693.html

тоскана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, франко дзеффирелли, тоскана, леонардо да винчи