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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/vinci-1740124908.html
В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи
В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи - РИА Новости, 06.07.2021
В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи
Итальянские исследователи создали новое, наиболее полное генеалогическое древо рода Леонардо да Винчи и благодаря этому обнаружили 13 ранее не известных прямых... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:38
2021-07-06T16:38
культура
новости культуры
франко дзеффирелли
тоскана
леонардо да винчи
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РИМ, 6 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские исследователи создали новое, наиболее полное генеалогическое древо рода Леонардо да Винчи и благодаря этому обнаружили 13 ранее не известных прямых потомков великого мастера эпохи Возрождения по мужской линии.Эту длительную работу провели основатель и директор Идеального музея Леонардо в тосканском городке Винчи Алессандро Веццози и президент Ассоциации наследия Леонардо Аньезе Сабато, которые опубликовали полученные результаты в научном ежемесячнике Journal of Human Evolution. Главной ее целью было получить возможность реконструировать "генетический профиль" итальянского гения.В результате кропотливой работы в архивах и многолетних поисков документов им удалось восстановить всю историю этой тосканской семьи с 1331 года до наших дней, выявив 21 поколение.Однако исследователи не прекращали поисков и в итоге сумели найти 13 не известных ранее потомков великого художника, происходивших от его отца Пьеро и сводного брата Доменико. Их возраст колеблется от одного года до 85 лет. Все они живут в Тоскане, по большей части неподалеку от Винчи, близ которого 15 апреля 1452 появился на свет Леонардо, прославивший этот городок на весь мир. В современном смысле слова Леонардо не имел фамилии. Его полное имя на итальянском звучит Leonardo di ser Piero da Vinci, что означает "Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи".По словам Веццози, всего в настоящее время живы 14 потомков Леонардо по мужской линии. Среди них нет знаменитостей, в основном это служащие и ремесленники. Впрочем, родителями гениального художника были нотариус Пьеро и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Впоследствии отец Леонардо был четырежды женат и имел 12 детей.Теперь у потомков гения Высокого Возрождения возьмут генетический материал, который в ближайшие месяцы будет изучен учеными в рамках международного "Проекта ДНК Леонардо да Винчи".
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новости культуры, франко дзеффирелли, тоскана, леонардо да винчи
В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи
16:38 06.07.2021
 
© РИА Новости / Галина Киселева / Перейти в фотобанкРепродукция автопортрета Леонардо да Винчи. Холст, масло. 1452 - 1519 годы. Из фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина
Репродукция автопортрета Леонардо да Винчи. Холст, масло. 1452 - 1519 годы. Из фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Галина Киселева
Перейти в фотобанк

В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи, ДНК которых изучат

Читать ria.ru в
РИМ, 6 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские исследователи создали новое, наиболее полное генеалогическое древо рода Леонардо да Винчи и благодаря этому обнаружили 13 ранее не известных прямых потомков великого мастера эпохи Возрождения по мужской линии.
Эту длительную работу провели основатель и директор Идеального музея Леонардо в тосканском городке Винчи Алессандро Веццози и президент Ассоциации наследия Леонардо Аньезе Сабато, которые опубликовали полученные результаты в научном ежемесячнике Journal of Human Evolution. Главной ее целью было получить возможность реконструировать "генетический профиль" итальянского гения.
В результате кропотливой работы в архивах и многолетних поисков документов им удалось восстановить всю историю этой тосканской семьи с 1331 года до наших дней, выявив 21 поколение.
"Мы еще в 2016 году идентифицировали 35 живых потомков Леонардо, но в большинстве своем речь все-таки шла о непрямых родственных связях, причем в основном по женской линии. Наиболее известным примером в этом отношении является знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли (скончался 15 июне 2019 года – Прим. ред.). Но эти люди не могли дать нам искомую информацию относительно ДНК Леонардо да Винчи и, прежде всего, о Y-хромосоме, которая передается по мужской линии и остается практически неизменной на протяжении 25 поколений", - рассказал Веццози.
Однако исследователи не прекращали поисков и в итоге сумели найти 13 не известных ранее потомков великого художника, происходивших от его отца Пьеро и сводного брата Доменико. Их возраст колеблется от одного года до 85 лет. Все они живут в Тоскане, по большей части неподалеку от Винчи, близ которого 15 апреля 1452 появился на свет Леонардо, прославивший этот городок на весь мир. В современном смысле слова Леонардо не имел фамилии. Его полное имя на итальянском звучит Leonardo di ser Piero da Vinci, что означает "Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи".
По словам Веццози, всего в настоящее время живы 14 потомков Леонардо по мужской линии. Среди них нет знаменитостей, в основном это служащие и ремесленники. Впрочем, родителями гениального художника были нотариус Пьеро и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Впоследствии отец Леонардо был четырежды женат и имел 12 детей.
Теперь у потомков гения Высокого Возрождения возьмут генетический материал, который в ближайшие месяцы будет изучен учеными в рамках международного "Проекта ДНК Леонардо да Винчи".
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