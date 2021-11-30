https://ria.ru/20211130/drevo-1761345334.html

Как составить генеалогическое древо: советы и лайфхаки по поиску предков

Генеалогическое древо семьи: как составить родословную, инструкция

Как составить генеалогическое древо: советы и лайфхаки по поиску предков

Чтобы составить генеалогическое, или "семейное" древо, можно обратиться в специализированные агентства, а можно попробовать сделать все самому. С чего начать,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:36

2021-11-30T13:36

2021-11-30T13:36

общество

гены

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чтобы составить генеалогическое, или "семейное" древо, можно обратиться в специализированные агентства, а можно попробовать сделать все самому. С чего начать, какие документы и фото для этого нужны и как правильно писать запросы в архивы — в материале РИА Новости.Что дает генеалогияГенеалогия - это прикладная историческая дисциплина, которая занимается изучением и установлением родственных связей, историей родов, происхождением отдельных людей. И, конечно, составлением поколенных росписей и генеалогических древ.Составление генеалогического древа позволяет углубиться в историю семьи и рода, проследить фамилию (а иногда и выяснить ее источник, значение), установить судьбы предков и даже найти неизвестных родственников. Кроме того, работа над родословной часто помогает сблизиться с членами семьи.Генеалогическое древоГенеалогические данные могут быть представлены в разных форматах, в том числе в виде "схемы предков" или родословного древа. Семейное древо — это наиболее распространенная форма визуализации родословной. В такой схеме есть отдельное поле для каждого родственника, и каждое связано с другим: так обозначены связи и степени родства. Вместе с именем в каждой ячейке могут быть указаны даты жизни и смерти, место рождения и другая информация — в зависимости от сложности древа.Способы составленияЕсть два основных способа составить семейное древо — самостоятельно или через агентство. Выбирать нужно исходя из своих предпочтений и возможностей: готов ли человек тратить время и силы на эту работу или лучше ее делегировать; какие расходы будут приемлемы.Через агентствоСегодня в России есть достаточно агентств, занимающихся составлением генеалогий. Сроки их подготовки варьируется от одного до нескольких лет.СамостоятельноМногим интересно самостоятельно погружаться в свою родословную. Существуют специальные сообщества, где люди могут обмениваться опытом в поиске родственников и задавать интересующие вопросы. Например, Генеалогический форум или Форум программы Древо жизни. Так можно найти единомышленников и значительно ускорить процесс создания семейного древа.ЦеныРасходы зависят от выбранного способа. Например, в крупном международном институте проработка двух фамильных веток займет два года и обойдется минимум в 490 тысяч рублей. Нужно понимать, что, обращаясь в агентство, заказчик платит не только за поиск информации, но и за оформление, и за предоставление официальных документов. Зачастую этот путь хоть и требует серьезных вложений, но обеспечивает качественный подход. Встречаются также предложения по составлению родословной по цене около 100 тыс. рублей за одну ветку.Сколько будет стоить самостоятельное исследование, однозначно сказать нельзя. Но можно примерно просчитать, на что будут уходить деньги. Составители родословной обычно обращаются в архивы, загсы и прочие государственные учреждения, так как именно там хранятся документы с информацией о предках. Какая-то часть информации находится в свободном доступе или оцифрована, но за какие-то данные приходится платить — за поиск или за доступ к ним. Но даже при максимальных затратах стоимость изысканий, скорее всего, будет исчисляться десятками, а не сотнями тысяч рублей. Ту же схему древа можно скомпоновать самому на множестве бесплатных сайтов с шаблонами.На то, как быстро удастся все сделать, влияют многие факторы. В зависимости от наличия опыта, возможностей и непредвиденных обстоятельств, на самостоятельное исследование могут уйти и год, и несколько, и десятки лет. Агентства, как правило, сразу обозначают примерные сроки работы.Как заполнить генеалогическое древо самостоятельноСформировать первые ветви генеалогического древа помогут уже имеющиеся данные. Для начала можно составить простую таблицу или список, куда внести себя, родителей, бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек. Обычно сама схема в виде "дерева" содержит имена, отчества, фамилии (в том числе девичьи у женщин), даты рождения и смерти, браков.Представителей отдельного поколения размещают на одном и том же уровне, иногда поколения нумеруют римскими цифрами — начиная с основателя рода. Часто женщин обозначают кругами, а мужчин — прямоугольниками. Горизонтальной линией между ячейками традиционно соединяют супругов, внебрачные связи — пунктиром. Большинство генеалогических деревьев "растут" вертикально, иногда их также изображают вытянутыми в сторону.Поиск информацииДля сбора информации нужно задействовать как можно больше источников. Основные из них — это семейные документы и фотографии, устные и письменные воспоминания родственников, данные архивов, загсов, правоохранительных, мемориальных организаций, старые метрические книги, базы данных участников войн.Семейные документы и фотографииНачать стоит с семейного архива — документов и фотографий. На этом этапе надо собрать и упорядочить бумаги, которые могут быть дома: свидетельства о рождении, крещении, окончании вузов и школ, браках, военные и профессиональные документы; свидетельства о смерти, записи о похоронах и некрологи; газетные статьи, семейные письма, подарки, спортивные награды и другие документы, в которых могут быть указаны имена, даты и пр.Старые документы, фотографии, открытки, письма и прочие предметы семейной истории могут быть полезны. Важно изучить и проанализировать их содержимое. На этом этапе часто выявляют пробелы в семейной истории, находят фотографии с неизвестными родственниками.Стоит, к примеру, обратить внимание на надписи в фотоальбоме или на самих карточках. Часто встречающаяся пометка — год, когда был сделан снимок, и возраст человека на нем — поможет вычислить дату рождения.Многое может рассказать наряд на фото — может быть, это форма или специализированная одежда. Особенно если это снимки военных лет. По форме можно определить подразделение, место, где служил предок, по одежде — узнать чин или должность. Это поможет понять, в какие ведомства или организации дальше обращаться за информацией.Способы хранения информацииКогда имеющиеся дома документы собраны и рассортированы, стоит сделать их копии, зафиксировав источники, и отсканировать оригиналы, чтобы сохранить данные в цифровом виде.Опытные составители родословных советуют завести картотеку — бумажную или электронную, а лучше в обоих версиях сразу. Удобнее всего собирать карточку-досье по каждому родственнику, а отдельные карточки категоризировать, например, по поколениям. Систематизировать информацию могут помочь специальные сайты для составления родословных. На них можно загружать фотографии и документы, а также пригласить родственников, чтобы те дополняли данные. Таких ресурсов сейчас довольно много.АрхивыГосударственные архивы — важнейший источник информации для составителя генеалогического древа. Подобные учреждения бывают районные, региональные, а также федеральные, например, Центральный архив Министерства обороны или Российский государственный архив древних актов.У каждого архива есть путеводитель по фондам, по каждому разделу составлена опись источников. Чаще всего эти данные есть на сайте учреждения. Прежде чем идти в архив, следует изучить путеводитель и понять, что необходимо искать. Сотруднику учреждения нужно будет назвать номер фонда, описи и дела, с которым хотелось бы поработать.Для поиска понадобятся Ф. И. О., год и место рождения человека, информация о котором запрашивается. Лучше заранее написать запрос на почту. Архив может отвечать в течение месяца, и эта услуга может быть платной. В таком случае в ответ на запрос направят квитанцию на оплату услуг. После получения оплаты сотрудники архива приступают к поиску или дают разрешение на поиск информации.Общение с родственникамиСоставляя родословную, обязательно нужно расспросить как ближайших, так и дальних родственников. Разумно в первую очередь обратиться за помощью к самым пожилым членам семьи. Спрашивать надо об их жизни и жизни другой известной им родни — где родились, жили, как часто переезжали, когда и где умерли, где похоронены.Можно взять старые фотографии и семейные реликвии, чтобы оживить воспоминания. Всегда стоит просить посмотреть старые семейные записи, письма, фотографии и памятные вещи. Эти документы помогут расширить поиск.Слушая рассказ, нужно делать заметки или записывать все на диктофон. Лучше проявить уважение и просить разрешения, прежде чем копировать документы и фотографии, видео или аудиозаписи.ИнтернетВ интернете главным образом будут полезны официальные сайты и базы данных мемориальных проектов, по которым можно "пробить" Ф. И. О. родственника. Зная места, где жили предки, можно исследовать связанные с этим ресурсы: если повезет, можно отыскать, к примеру, оцифрованные церковные или другие старые записи. Все это поможет понять, где еще искать, в какие ведомства, учреждения отправлять запросы.Есть также сайты, которые сравнивают родословные своих пользователей и уведомляют их о возможных совпадениях. Можно связаться с такими потенциальными родственниками, чтобы обменяться информацией или даже объединить усилия по ее сбору.Справки из ЗАГСАВ загсах можно найти сведения о всех рождениях, смертях и браках с конца 1917 — начала 1918 годов (когда их, по сути, учредили). Документы более чем столетней давности передают в местные отделения архивов.Зная, где предок родился, женился, умер, следует обратиться в соответствующее отделение загса. Чтобы получить сведения, нужно подать заявление — обычно речь идет о формах 25 (справка или свидетельство о рождении), 26 (о браке) и 30 (о смерти). Для начала можно позвонить и проконсультироваться, какой вариант в вашей ситуации подойдет лучше. Бывалые исследователи родословных советуют запрашивать не свидетельства, а именно справки: они могут содержать больше информации.Заявление можно отправлять в любом виде — хоть написанное от руки почтой, хоть электронное на e-mail, хоть через форму на "Госуслугах". Электронные бланки есть на официальных сайтах местных управлений ЗАГС.Госпошлина на эту услугу составляет 200 рублей. Оплатить можно по квитанции из отделения, на "Госуслугах" или сайте Единого госреестра ЗАГС.На запрос ответят в течение 30 дней. Если нужную информацию найдут, заявителя пригласят на прием. С собой надо будет взять паспорт и документы, подтверждающие родство с предком.Если из загса пришел отрицательный ответ, стоит проверить информацию о местности, где проходила жизнь родственника (возможно, вам нужно другое отделение), диапазон дат и другие данные. Можно, например, подать повторный запрос с несколькими вариантами отчества прабабушки.Метрические книги и журналы церквейС 1772 года и до Октябрьской революции функцию загсов выполняли православные церкви, синагоги и мечети, которые вели метрические книги. В них также записывали, кто и когда родился, женился и умер. Но кроме собственно этих дат и событий, в метрики заносили другие сведения: например, национальность, сословие, место жительства, крестных родителей, поручителей и пр. Из таких книг можно многое узнать о предках.Метрические книги могут до сих пор храниться в церквях. Чтобы вычислить нужный храм, нужно хотя бы примерно знать, где жили родственники. Также советуют искать церкви по месту учебы или службы.В интернете есть сайты-каталоги метрических книг, где можно узнать, оцифрованы ли метрики конкретного региона, найти ссылки на них или посмотреть, в каком именно архиве хранится нужная книга.Сведения об участниках войнИстория нескольких предыдущих поколений любого россиянина, конечно, неразрывно связана с войнами. Поэтому подробности о жизни и смерти предка можно узнать, обратившись в Государственный архив Российской Федерации или Центральный архив Министерства обороны. В Госархив можно отправить запрос по электронной почте, указав все данные о предке в свободной форме. Услуга бесплатная. Запрос зарегистрируют, в течение пары месяцев придет ответ.Если предок служил в войсках НКВД, писать стоит в Российский государственный военный архив. Там же хранят документы о службе в Рабоче-крестьянской Красной армии в 1918-1940 годах и картотеку военнопленных.На сайтах с базами данных об участниках войны, пленных, жертв репрессий есть строка поиска, где можно вбить фамилию родственника. На некоторых ресурсах можно посмотреть и скачать оригинал документа, где упомянут предок.Насколько достоверны документыНаиболее достоверными стоит считать официальные документы. Пробелы и неточности, по понятным причинам, могут быть в записях первых лет после революции и времен Великой Отечественной войны: учреждения не работали в привычном режиме, многое утеряно или не зафиксировано. Например, часто родившегося в годы войны ребенка подолгу не могли зарегистрировать, поэтому у таких людей в разных документах могут стоять разные даты и год рождения. Это осложняет поиски родственника.Часто сведения в переписях, метриках и ранних документах записывались со слов людей, те могли что-то забыть, перепутать или умолчать.Общие советыСаму схему стоит сделать простой и понятной, не перегружая ее данными. Дополнительную информацию можно хранить в картотеке, семейном архиве.Нужно помнить, что составление генеалогического древа — это кропотливый труд. На него может уйти много времени и средств. Не стоит отчаиваться, если поначалу не удается собрать информацию. Следует подумать, в каких данных предков может быть ошибка, переформулировать, конкретизировать запросы, смело подавать их повторно.

https://ria.ru/20131003/967486558.html

https://ria.ru/20170628/1497387895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/zags-1749997805.html

https://ria.ru/20200828/zags-1576429639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гены, россия