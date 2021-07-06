https://ria.ru/20210706/todorenko-1740095622.html

Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни

Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни - РИА Новости, 06.07.2021

Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни

Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе в подписчиками в сторис Instagram откровенно рассказала, что с детства страдает серьезным заболеванием... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:36

2021-07-06T14:36

2021-07-06T14:36

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе в подписчиками в сторис Instagram откровенно рассказала, что с детства страдает серьезным заболеванием позвоночника. По словам звезды тревел-шоу "Орел и решка", из-за этого ей с ранних лет "нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям". Регина призналась, что всегда хотела быть такой же "нормальной, как все дети": прыгать на батутах, кататься на коньках и много чего еще. По этой причине, несмотря на тяжелое заболевание, она всю жизнь стремилась к тому, чтобы достичь большего чем обычные люди.В марте этого года телеведущая также призналась, что страдает еще одним неизлечимым заболеванием — витилиго (нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. — Прим. ред.). Тогда она показала белое пятно на колене и сообщила, что будет решать эту проблему с помощью врачей.

https://ria.ru/20210622/todorenko-1738070209.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

регина тодоренко, шоу-бизнес, знаменитости, звезды