Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе в подписчиками в сторис Instagram откровенно рассказала, что с детства страдает серьезным заболеванием позвоночника.
Скрин сторис из инстаграма Регины Тодоренко
По словам звезды тревел-шоу "Орел и решка", из-за этого ей с ранних лет "нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям".
"Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть", — написала супруга певца Влада Топалова.
Регина призналась, что всегда хотела быть такой же "нормальной, как все дети": прыгать на батутах, кататься на коньках и много чего еще. По этой причине, несмотря на тяжелое заболевание, она всю жизнь стремилась к тому, чтобы достичь большего чем обычные люди.
"Доказывая себе, что боль меня не ограничивает, я облетела целую планету, провела 230 тысяч километров в воздухе, прыгнула в Замбии с высоты 111 метров, погрузилась на глубину полукилометра, опустилась в недра Земли на 400 метров, прыгнула с парашютом с высоты четыре тысячи метров", — рассказала Тодоренко.
В марте этого года телеведущая также призналась, что страдает еще одним неизлечимым заболеванием — витилиго (нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. — Прим. ред.). Тогда она показала белое пятно на колене и сообщила, что будет решать эту проблему с помощью врачей.