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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210706/todorenko-1740095622.html
Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни
Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни - РИА Новости, 06.07.2021
Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни
Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе в подписчиками в сторис Instagram откровенно рассказала, что с детства страдает серьезным заболеванием... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:36
2021-07-06T14:36
шоубиз
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе в подписчиками в сторис Instagram откровенно рассказала, что с детства страдает серьезным заболеванием позвоночника. По словам звезды тревел-шоу "Орел и решка", из-за этого ей с ранних лет "нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям". Регина призналась, что всегда хотела быть такой же "нормальной, как все дети": прыгать на батутах, кататься на коньках и много чего еще. По этой причине, несмотря на тяжелое заболевание, она всю жизнь стремилась к тому, чтобы достичь большего чем обычные люди.В марте этого года телеведущая также призналась, что страдает еще одним неизлечимым заболеванием — витилиго (нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. — Прим. ред.). Тогда она показала белое пятно на колене и сообщила, что будет решать эту проблему с помощью врачей.
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регина тодоренко, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Жизнь не бесконечна: Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни

14:36 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко в беседе в подписчиками в сторис Instagram откровенно рассказала, что с детства страдает серьезным заболеванием позвоночника.
© Фото : reginatodorenkoСкрин сторис из инстаграма Регины Тодоренко
Скрин сторис из инстаграма Регины Тодоренко - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : reginatodorenko
Скрин сторис из инстаграма Регины Тодоренко
По словам звезды тревел-шоу "Орел и решка", из-за этого ей с ранних лет "нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям".

"Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть", — написала супруга певца Влада Топалова.

Регина призналась, что всегда хотела быть такой же "нормальной, как все дети": прыгать на батутах, кататься на коньках и много чего еще. По этой причине, несмотря на тяжелое заболевание, она всю жизнь стремилась к тому, чтобы достичь большего чем обычные люди.
"Доказывая себе, что боль меня не ограничивает, я облетела целую планету, провела 230 тысяч километров в воздухе, прыгнула в Замбии с высоты 111 метров, погрузилась на глубину полукилометра, опустилась в недра Земли на 400 метров, прыгнула с парашютом с высоты четыре тысячи метров", — рассказала Тодоренко.
В марте этого года телеведущая также призналась, что страдает еще одним неизлечимым заболеванием — витилиго (нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. — Прим. ред.). Тогда она показала белое пятно на колене и сообщила, что будет решать эту проблему с помощью врачей.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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